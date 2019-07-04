رسميا.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م

الزمالك

تعاقد نادي الزمالك مع كريم الدهشان نجم الأهلي، في كرة السلة، الذي انتهى تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، حيث نشر أحمد جلال نائب رئيس الزمالك عبر حسابه على موقع "فيسبوك" صورة تجمع بينه وبين كريم الدهشان وهو يرتدي قميص الزمالك بعد توقيع العقد. وكتب أحمد جلال على الصورة: "ألف مبروك لجماهير نادي الزمالك... أولى صفقات السلة.. نجم الأهلي كريم الدهشان في النادي الملكي... شكرا للدعم الكامل من المستشار/ مرتضي منصور ومجلس الإدارة لتدعيم فريق السلة استمرارا لحصد البطولات.. شكرا للجهاز الفني بقيادة عصام عبد الحميد.. الجديد قادم بأمر الله".

كان الدهشان قد طلب من رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، الحصول على 800 ألف جنيه في الموسم، دون ضرائب، وهو ما رفضه عبد القادر، وأكد للاعب أنه سيعرض طلباته المادية على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لكن مجلس الأهلي تجاهل الرد عليه وذلك قبل التوقيع للقلعة البيضاء. وكان