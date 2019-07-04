رياضة

رسميا.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م
الزمالك
الزمالك
تعاقد نادي الزمالك مع كريم الدهشان نجم الأهلي، في كرة السلة، الذي انتهى تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، حيث نشر أحمد جلال نائب رئيس الزمالك عبر حسابه على موقع "فيسبوك" صورة تجمع بينه وبين كريم الدهشان وهو يرتدي قميص الزمالك بعد توقيع العقد. وكتب أحمد جلال على الصورة: "ألف مبروك لجماهير نادي الزمالك... أولى صفقات السلة.. نجم الأهلي كريم الدهشان في النادي الملكي... شكرا للدعم الكامل من المستشار/ مرتضي منصور ومجلس الإدارة لتدعيم فريق السلة استمرارا لحصد البطولات.. شكرا للجهاز الفني بقيادة عصام عبد الحميد.. الجديد قادم بأمر الله".
كان الدهشان قد طلب من رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، الحصول على 800 ألف جنيه في الموسم، دون ضرائب، وهو ما رفضه عبد القادر، وأكد للاعب أنه سيعرض طلباته المادية على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لكن مجلس الأهلي تجاهل الرد عليه وذلك قبل التوقيع للقلعة البيضاء. وكان
اقرأ المزيد
كينو (2)

كينو يقترب من الرحيل عن بيراميدز وهذه محطته القادمة

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب البرازيلي كينو لاعب فريق بيراميدز من الانتقال لصفوف فريق شباب أهلي دبي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن كينو وصل إلى دبي رفقة مدير أعماله إديسون نيتو، من أجل استكمال المفاوضات مع النادي الإماراتي، يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية برازيلية عن رغبة بعض الأندية البرازيلية في التعاقد مع نجم بيراميدز خلال الفترة الماضية، إلا أن العرض الذي تلقاه من شباب أهلي دبي كان الأفضل.
مصر وأوغندا‎ (8)

محمد صلاح يغيب عن تدريبات منتخب مصر

تغيب محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن تدريبات الفراعنة استعداداً لمباراة جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية مساء السبت المقبل، التي ستجمعهما على استاد القاهرة الدولي. وجاء غياب صلاح عن التدريبات بسبب تعرضه لنزلة برد قوية لم تمكنه من المشاركة في المران الجماعي، ليفضل الجهاز الطبي منحه راحة، حيث جاء قرار المكسيكي بعد التشاور مع الجهاز الطبي والاتفاق على عدم إشراك محمد صلاح في التدريبات، خوفاً من تفاقم حالته للأسوأ.
آريين-روبن

لم أعد ذلك الفتى.. آريين روبن يكشف أسباب الاعتزال

كشف النجم الهولندي آريين روبن، لاعب بايرن ميونخ السابق، سبب اتخاذ قرار الاعتزال، مؤكدًا أن القرار في حد ذاته صعب، حيث أعلن الدولي الهولندي نهاية مسيرته الاحترافية في الملاعب، اليوم الخميس، بعد أسابيع قليلة على رحيله عن النادي البافاري بنهاية الموسم الماضي وانتهاء عقده. وبدأ روبن مسيرته بقميص جرونينجين الهولندي، قبل أن يرحل إلى بي إس آيندهوفن، الذي انتقل منه إلى تشيلسي الإنجليزي ثم ريال مدريد الإسباني، وفي عام 2009، شد روبن الترحال إلى ملعب أليانز أرينا، ليقضي 10 سنوات بقميص بايرن ميونخ، الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.
اقرأ المزيد من الأخبار
مبارة-الزمالك-وحرس -الحدود

بعثة الزمالك تصل قبرص للدخول في معسكر مغلق

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار بافوس بدولة قبرص، حيث كان في استقبال البعثة أحمد بسيوني قنصل مصر في قبرص، بعدها توجهت البعثة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم البعثة لمدة ستة أيام. كما حرصت السيدة مي طه خليل سفيرة جمهورية مصر العربية فى قبرص على الاتصال ببعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فور وصولها إلى مطار بافوس بقبرص للاطمئنان على كل الإجراءات الخاصة بالبعثة، مؤكدة على تواجد مندوب من السفارة بمرافقة البعثة طوال فترة تواجدها في قبرص.
مران-الزمالك-في-المغرب (3)

مران الزمالك.. أول ظهور للمدرب اليوناني وغياب كهربا

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قوية على هامش المران المقام حاليًّا بملعب النادي، حيث حصل عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق على راحة من تدريبات الفريق اليوم وحضر اللاعب إلى النادي، ووافق الجهاز الفني على إراحته اليوم وذلك لإنهاء بعض الأمور الخاصة به. وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة خالد جلال المدير الفني بتصعيد بعض الناشئين للتدريب مع الفريق وهم: يوسف أحمد ومحمود الشحات مواليد 97 بالنادي ويوسف محمود مواليد 2000 ويحيى مفتاح مواليد 2001.
وسط-امطار-غزيره-الأهلي-يتعادل-مع-الزمالك (10)

الجبلاية يحدد موعد معركة الأهلي والزمالك في السوبر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، موعد مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الزمالك والأهلي، حيث تقرر أن تقام المباراة عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخب، حيث تقرر إقامته يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل. وأعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
ميدو-2018 (1)

أحمد حسام ميدو مديرًا فنيًا للمقاصة

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام مع أحمد حسام ميدو، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي بدايةً من الموسم المقبل، ومعه عادل مصطفى مدربًا عامًا، بالإضافة لمدرب أحمال ومحلل أداء للاعبي الفريق، وسيتم الإعلان الرسمي غدًا الإثنين في مؤتمر صحفي سيعقد بأحد فنادق القاهرة، بحضور الجهاز كاملا ورئيس النادي، بعد الجلسة التي جمعت ميدو ومسئولي المقاصة مساء اليوم الأحد بمقر شركة مصر للمقاصة، وتم الاتفاق على جميع التفاصيل بين الطرفين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org