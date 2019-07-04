إسرائيل تعتقل 3 من المتظاهرين ضد العنصرية

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٥٩ م

احتجاجات في إسرائيل

اعتقلت شرطة قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 3 متظاهرين، بسبب اعتدائهم على ضابط شرطة وتدميرهم سيارة أمنية بالقرب من الرملة. وأفادت صحيفة (ذا جيروزالم بوست) الإسرائيلية بأن الضابط أوقف سيارته بالقرب من المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق، وبدأوا بقلب السيارة رأسا على عقب وإلقائها بالحجارة وهم يرتدون الأقنعة، ومن ثم فر الضابط أثناء قيامهم بإلقاء الحجارة عليه؛ مما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة. وأضافت الصحيفة أنه تم التعرف على ثلاثة من المتظاهرين من خلال بصمات الأصابع، واعتقالهم من جانب الشرطة الإسرائيلية.

يُشار إلى أن المتظاهرين أغلقوا الطرقات وأحرقوا إطارات السيارات؛ احتجاجًا على ما يقولون إنه تمييز منهجي ضد المجتمع الإثيوبي في إسرائيل. وتصاعدت حدة المظاهرات، خاصة بعد جنازة شاب إسرائيلي من أصول إثيوبية يُدعى سولومون تيكاه، يوم "الثلاثاء"، عندما قام عدد من الأشخاص بإضرام النيران في مركبات وقلب سيارة