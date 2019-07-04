سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الملك سلمان يتصل هاتفيا بالسبسي: أتمنى لك العافية

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ م
السبسي والملك سلمان
السبسي والملك سلمان
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًّا اليوم، بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اطمأن فيه على صحته بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى، متمنيا له دوام الصحة والعافية، حسب وكالة الأنباء السعودية. وعبّر الرئيس التونسي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، داعيا الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه. وفي أول قرارات للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بعد مغادرته المستشفى العسكري على أثر وعكة صحية، أعلن تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
ذكرت ذلك الناطقة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش، في مقابلة مع إذاعة "شمس إف إم".  وأوضحت قرقاش أن "السبسي سيمضي، أيضا، على الأمر المتعلق بالانتخابات ودعوة الناخبين للتوجه لمكاتب الاقتراع، المقرر لها يوم 6 أكتوبر المقبل". وأكدت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على حسابها عبر موقع "فيسبوك" أن رئيس
اقرأ المزيد
ميليشيات-الحوثى

رويترز: الحوثيون هاجموا مواقع عسكرية في السعودية

ذكر تليفزيون المسيرة التابع لحركة الحوثي في اليمن، أن الحركة المتحالفة مع إيران نفّذت، اليوم الخميس، هجمات على مواقع عسكرية في مطار جازان بالسعودية، حسب وكالة "رويترز". وفي 25 يونيو الماضي، أعلن تليفزيون المسيرة، نقلا عن متحدث عسكري باسم الحوثيين، أنهم هاجموا مواقع عسكرية ومرابض الطائرات في مطاري أبها وجازان السعوديين. فيما أعلن التحالف لدعم الشرعية، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط، حسب "العربية. نت".
الاحتجاجات-في-إسرائيل (5)

إسرائيل تعتقل 3 من المتظاهرين ضد العنصرية

اعتقلت شرطة قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 3 متظاهرين، بسبب اعتدائهم على ضابط شرطة وتدميرهم سيارة أمنية بالقرب من الرملة. وأفادت صحيفة (ذا جيروزالم بوست) الإسرائيلية بأن الضابط أوقف سيارته بالقرب من المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق، وبدأوا بقلب السيارة رأسا على عقب وإلقائها بالحجارة وهم يرتدون الأقنعة، ومن ثم فر الضابط أثناء قيامهم بإلقاء الحجارة عليه؛ مما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة. وأضافت الصحيفة أنه تم التعرف على ثلاثة من المتظاهرين من خلال بصمات الأصابع، واعتقالهم من جانب الشرطة الإسرائيلية.
الجيش الليبي

الجيش الليبي يُسقط طائرة حربية قصفت مدينة ترهونة

أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة حربية قامت بقصف مدينة ترهونة غرب البلاد، حسب "سكاي نيوز عربية". وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الليبي، تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس. وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، قد أعلن، في 30 يونيو الماضي، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردا على التهديدات التركية. وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، إنه تم استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي.
نفط ايران

إيران تستدعي سفير بريطانيا رفضا لاحتجاز ناقلة نفط

استدعت إيران سفير بريطانيا، اليوم، اعتراضًا على ما اعتبرته احتجازًا غير مشروع لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، بحسب "العربية. نت". وقال عباس موسوي، المتحدث باسم خارجية إيران، في تغريدة على "تويتر"، إن السفير روب ماكير استدعي بسبب "الاعتراض غير القانوني" للسفينة، نقلا عن "أسوشيتد برس". وأعلنت حكومة جبل طارق، أنها أوقفت ناقلة نفط عملاقة تنقل نفطا إلى سوريا على الرغم من العقوبات. وقال رئيس حكومة هذه المنطقة البريطانية، فابيان بيكاردو"لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط إلى مصفاة يملكها كيان يخضع لعقوبات.
اقرأ المزيد من الأخبار
الباجى-قايد-السبسى (1)

بعد مغادرته المستشفى.. السبسي يمدد الطورائ في تونس

في أول قرارات للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بعد مغادرته المستشفى العسكري على أثر وعكة صحية، أعلن السبسي تمديد حالة الطوارئ في البلاد. ذكرت ذلك الناطقة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش، في مقابلة مع إذاعة "شمس إف إم". وأوضحت قرقاش أن "السبسي سيمضي، أيضا، على الأمر المتعلق بالانتخابات ودعوة الناخبين للتوجه لمكاتب الاقتراع، المقرر لها يوم 6 أكتوبر المقبل". وأكدت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على حسابها عبر موقع "فيسبوك" أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي غادر المستشفى العسكري بتونس نحو مقر إقامته بقرطاج أمس الإثنين 1 يوليو، بعد تعافيه.
الانتخابات-التونسية.

أبرزهم الشاهد ومحام مثلي.. 5 وجوه تستعد لخلافة السبسي

تكهنات حول صحة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وحديث حول شغور منصب الرئيس، ودعوات لتفويض صلاحياته إلى من ينوب عنه، تأتي قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية. الانتخابات المقرر لها العاشر من نوفمبر المقبل، هي الحادية عشرة في تاريخ البلاد، والثانية بعد الثورة التونسية في 2011. وأعلن العديد من السياسيين نيتهم الترشح في الانتخابات المقبلة، التي يراها البعض مفصلية في تاريخ البلاد، وأثار عدد من المرشحين الجدل بسبب خلفياتهم وآرائهم السياسية، فمن هم أبرز المرشحين؟
السبسي

رويترز: السبسي غادر المستشفى ويباشر مهامه خلال أيام

نقلت وكالة أنباء "رويترز"، مساء اليوم الإثنين، عن حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إن والده غادر المستشفى، مؤكدا أن حالته الصحية طبيعية، وسيباشر مهامه خلال أيام. وكان نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد أكد، أول من أمس السبت، أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة "لم يعد بخطر" ويمكن أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء. وقال حافظ قايد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب "نداء تونس" الذي أسسه والده، إن "الرئيس بات أفضل حالا، ولم يعد بخطر ونأمل أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء".
السبسي

بعد الوعكة الصحية.. هل تعرض السبسي لمحاولة اغتيال؟

الخميس الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، أن "رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس"، ومازال بالمستشفى حتى الآن. وكانت صحة السبسي البالغ من العمر 93 عاما، قد تدهورت الأسبوع الماضي، ودخل بعدها إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبية، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية. وأضافت الوكالة، أن الوضع الصحي للرئيس التونسي، الذي تدهور، بالتزامن مع وقوع عدد من التفجيرات الإرهابية في العاصمة، أثار تكهنات حول وجود محاولة انقلابية تعرض لها السبسي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org