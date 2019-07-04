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رويترز: الحوثيون هاجموا مواقع عسكرية في السعودية

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م
ميليشيات الحوثي - صورة أرشيفية
ميليشيات الحوثي - صورة أرشيفية
ذكر تليفزيون المسيرة التابع لحركة الحوثي في اليمن، أن الحركة المتحالفة مع إيران نفّذت، اليوم الخميس، هجمات على مواقع عسكرية في مطار جازان بالسعودية، حسب وكالة "رويترز". وفي 25 يونيو الماضي، أعلن تليفزيون المسيرة، نقلا عن متحدث عسكري باسم الحوثيين، أنهم هاجموا مواقع عسكرية ومرابض الطائرات في مطاري أبها وجازان السعوديين. فيما أعلن التحالف لدعم الشرعية، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط، حسب "العربية. نت".
وأكد مجلس الوزراء السعودي أن لقوات تحالف دعم الشرعية الحق في اتخاذ إجراءاتها لردع الاعتداءات الحوثية. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية تلقت خسائر كبيرة؛ لذا تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية بالسعودية، مؤكدا أن الصاروخ الذي سقط على مطار
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الملك سلمان ورئيس تونس

الملك سلمان يتصل هاتفيا بالسبسي: أتمنى لك العافية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًّا اليوم، بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اطمأن فيه على صحته بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى، متمنيا له دوام الصحة والعافية، حسب وكالة الأنباء السعودية. وعبّر الرئيس التونسي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، داعيا الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه. وفي أول قرارات للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بعد مغادرته المستشفى العسكري على أثر وعكة صحية، أعلن تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
الاحتجاجات-في-إسرائيل (5)

إسرائيل تعتقل 3 من المتظاهرين ضد العنصرية

اعتقلت شرطة قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 3 متظاهرين، بسبب اعتدائهم على ضابط شرطة وتدميرهم سيارة أمنية بالقرب من الرملة. وأفادت صحيفة (ذا جيروزالم بوست) الإسرائيلية بأن الضابط أوقف سيارته بالقرب من المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق، وبدأوا بقلب السيارة رأسا على عقب وإلقائها بالحجارة وهم يرتدون الأقنعة، ومن ثم فر الضابط أثناء قيامهم بإلقاء الحجارة عليه؛ مما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة. وأضافت الصحيفة أنه تم التعرف على ثلاثة من المتظاهرين من خلال بصمات الأصابع، واعتقالهم من جانب الشرطة الإسرائيلية.
الجيش الليبي

الجيش الليبي يُسقط طائرة حربية قصفت مدينة ترهونة

أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة حربية قامت بقصف مدينة ترهونة غرب البلاد، حسب "سكاي نيوز عربية". وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الليبي، تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس. وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، قد أعلن، في 30 يونيو الماضي، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردا على التهديدات التركية. وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، إنه تم استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي.
نفط ايران

إيران تستدعي سفير بريطانيا رفضا لاحتجاز ناقلة نفط

استدعت إيران سفير بريطانيا، اليوم، اعتراضًا على ما اعتبرته احتجازًا غير مشروع لناقلة نفط إيرانية في جبل طارق، بحسب "العربية. نت". وقال عباس موسوي، المتحدث باسم خارجية إيران، في تغريدة على "تويتر"، إن السفير روب ماكير استدعي بسبب "الاعتراض غير القانوني" للسفينة، نقلا عن "أسوشيتد برس". وأعلنت حكومة جبل طارق، أنها أوقفت ناقلة نفط عملاقة تنقل نفطا إلى سوريا على الرغم من العقوبات. وقال رئيس حكومة هذه المنطقة البريطانية، فابيان بيكاردو"لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن "غريس 1" كانت تنقل شحنتها من النفط إلى مصفاة يملكها كيان يخضع لعقوبات.
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تركى-المالكى (1)

«التحالف» يسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على جازان

صرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف تمكنت، في تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة من مساء السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه جازان. وقال العقيد المالكي إن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات دون طيار، لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها".
العقيد الركن تركي المالكي

السعودية تعلن إسقاط طائرة مسيرة في اليمن

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، مساء الأربعاء، اعتراض طائرة مسيرة "درون" بالأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية. وصرح المالكي "أن قوات التحالف الجوية تمكنت، مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من شمال (صنعاء) باتجاه المملكة". وأوضح أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات دون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها".
صحف-سعودية (1)

صحف سعودية: الإطاحة بزعيم داعش في اليمن وترامب يتوعد

تصدّر القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما تناولت فعاليات مؤتمر المنامة الذي احتضنته البحرين، وأطلعتنا أيضًا على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية. وذكرت صحيفة "الحياة" أن القوات الخاصة السعودية أوقفت أمير "داعش" في اليمن وقيادات من التنظيم، وأسفرت عملية نوعية نفذتها القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية أخيرا، عن إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن الملقب بأبي أسامة المهاجر، والمسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.
ميليشيات-الحوثى

بعد استهداف المطارات.. الحوثيون للسعودية: انتظروا أياما مؤلمة

واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية باليمن، تهديداتها للسعودية، والتي تطورت مؤخرا، إلى مستوى خطير باستهداف مواقع ومنشآت غير عسكرية وتخص تعاملات المدنيين داخل أراضي المملكة، وتوعدت الحركة المسلحة المدعومة من إيران، بمزيد من الهجمات الإرهابية وسط حالة من التباهي بالعمليات العدوائية الأخيرة والتي طالت مدنيين، إذ أعلنت فضائية "المسيرة" الناطقة بلسان الحوثي، أن حركة شنت هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطاري جازان وأبها جنوب السعودية، وأكدت أنهما خرجا من الخدمة، على الرغم من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وإسقاط قوات الدفاع الملكي، طائرة بدون طيار "أطلقتها المليشيات الإرهابية باتجاه أبها".
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