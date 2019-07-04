رويترز: الحوثيون هاجموا مواقع عسكرية في السعودية

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م

ميليشيات الحوثي - صورة أرشيفية

ذكر تليفزيون المسيرة التابع لحركة الحوثي في اليمن، أن الحركة المتحالفة مع إيران نفّذت، اليوم الخميس، هجمات على مواقع عسكرية في مطار جازان بالسعودية، حسب وكالة "رويترز". وفي 25 يونيو الماضي، أعلن تليفزيون المسيرة، نقلا عن متحدث عسكري باسم الحوثيين، أنهم هاجموا مواقع عسكرية ومرابض الطائرات في مطاري أبها وجازان السعوديين. فيما أعلن التحالف لدعم الشرعية، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط، حسب "العربية. نت".

وأكد مجلس الوزراء السعودي أن لقوات تحالف دعم الشرعية الحق في اتخاذ إجراءاتها لردع الاعتداءات الحوثية. وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية تلقت خسائر كبيرة؛ لذا تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية بالسعودية، مؤكدا أن الصاروخ الذي سقط على مطار