رويترز: الحوثيون هاجموا مواقع عسكرية في السعودية
٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ م
ميليشيات الحوثي - صورة أرشيفية
ذكر تليفزيون المسيرة التابع لحركة الحوثي في اليمن، أن الحركة المتحالفة مع إيران نفّذت، اليوم الخميس، هجمات على مواقع عسكرية في مطار جازان بالسعودية، حسب وكالة "رويترز".
وفي 25 يونيو الماضي، أعلن تليفزيون المسيرة، نقلا عن متحدث عسكري باسم الحوثيين، أنهم هاجموا مواقع عسكرية ومرابض الطائرات في مطاري أبها وجازان السعوديين.
فيما أعلن التحالف لدعم الشرعية، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط، حسب "العربية. نت".
وأكد مجلس الوزراء السعودي أن لقوات تحالف دعم الشرعية الحق في اتخاذ إجراءاتها لردع الاعتداءات الحوثية.
وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية تلقت خسائر كبيرة؛ لذا تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية بالسعودية، مؤكدا أن الصاروخ الذي سقط على مطار
وأكد مجلس الوزراء السعودي أن لقوات تحالف دعم الشرعية الحق في اتخاذ إجراءاتها لردع الاعتداءات الحوثية.
وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية تلقت خسائر كبيرة؛ لذا تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية بالسعودية، مؤكدا أن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها في 12 يونيو من نوع "كروز يا علي" الإيراني.
ووصف المالكي التصعيد الحوثي ومحاولة استفزاز التحالف من خلال استخدام الطائرات دون طيار والقوارب السريعة والمفخخة بالفاشل، مؤكدًا التزام التحالف بتطبيق القانون الدولي وقواعده العرفية.
كما أعلنت قيادة قوات التحالف العربي في اليمن، في 24 يونيو، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران هاجمت مطار أبها الدولي؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح، حسب "سكاي نيوز" بالعربية.