كينو يقترب من الرحيل عن بيراميدز وهذه محطته القادمة

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م

كينو

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب البرازيلي كينو لاعب فريق بيراميدز من الانتقال لصفوف فريق شباب أهلي دبي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن كينو وصل إلى دبي رفقة مدير أعماله إديسون نيتو، من أجل استكمال المفاوضات مع النادي الإماراتي، يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية برازيلية عن رغبة بعض الأندية البرازيلية في التعاقد مع نجم بيراميدز خلال الفترة الماضية، إلا أن العرض الذي تلقاه من شباب أهلي دبي كان الأفضل.

كما ذكرت التقارير أن العرض الذي قدمته إدارة النادي الإماراتي إلى بيراميدز بلغت قيمته 10 ملايين دولار بخلاف المقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب، والذي سيتم الاتفاق عليه خلال الساعات القادمة، على أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميًا بعد ذلك. كان كينو قد انضم إلى صفوف بيراميدز بداية الموسم الماضي في صفقة