رياضة

كينو يقترب من الرحيل عن بيراميدز وهذه محطته القادمة

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ م
كينو
كينو
كشفت تقارير صحفية عن اقتراب البرازيلي كينو لاعب فريق بيراميدز من الانتقال لصفوف فريق شباب أهلي دبي الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن كينو وصل إلى دبي رفقة مدير أعماله إديسون نيتو، من أجل استكمال المفاوضات مع النادي الإماراتي، يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية برازيلية عن رغبة بعض الأندية البرازيلية في التعاقد مع نجم بيراميدز خلال الفترة الماضية، إلا أن العرض الذي تلقاه من شباب أهلي دبي كان الأفضل.
كما ذكرت التقارير أن العرض الذي قدمته إدارة النادي الإماراتي إلى بيراميدز بلغت قيمته 10 ملايين دولار بخلاف المقابل المالي الذي سيحصل عليه اللاعب، والذي سيتم الاتفاق عليه خلال الساعات القادمة، على أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميًا بعد ذلك. كان كينو قد انضم إلى صفوف بيراميدز بداية الموسم الماضي في صفقة
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رسميا.. الزمالك يتعاقد مع نجم الأهلي

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محمد صلاح يغيب عن تدريبات منتخب مصر

تغيب محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن تدريبات الفراعنة استعداداً لمباراة جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية مساء السبت المقبل، التي ستجمعهما على استاد القاهرة الدولي. وجاء غياب صلاح عن التدريبات بسبب تعرضه لنزلة برد قوية لم تمكنه من المشاركة في المران الجماعي، ليفضل الجهاز الطبي منحه راحة، حيث جاء قرار المكسيكي بعد التشاور مع الجهاز الطبي والاتفاق على عدم إشراك محمد صلاح في التدريبات، خوفاً من تفاقم حالته للأسوأ.
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أحمد حسن يكشف حقيقة رحيله عن بيراميدز

كشف أحمد حسن، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، عن حقيقة رحيله عن نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة بعد أن قضى موسما مميزا مع الفريق الأول لكرة القدم الذى يحتل المركز الثاني في مسابقة الدوري الممتاز. وقال حسن، في تصريحات تليفزيونية اليوم: «مستمر في منصبى مديرًا للكرة بنادى بيراميدز، ولا صحة لما أثير خلال الأيام الماضية عن رحيلى، ولكننى متحفز للتجربة التى بدأتها خلال الموسم الماضى ومستمر معها للنهاية، لأن بها استفادة كبيرة لكل من ينضم إليها منذ البداية».
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عرض برتغالي لاستعارة نجم الأهلي (صورة)

تلقت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عرضًا رسميًّا من نادي جيل فيسنتي البرتغالي لاستعارة محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، وأرسل النادي البرتغالي فاكسًا رسميًّا لإدارة القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية، يطلب فيه استعارة شريف لمدة موسم واحد مقابل 400 ألف يورو، مع خيار شراء اللاعب بزيادة 20% من قيمة الإعارة، ويرغب اللاعب في الرحيل لخوض تجربة احترافية أوروبية، خاصةً في ظل قلة مشاركاته خلال الأخيرة مع المارد الأحمر.
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أحمد حسام ميدو مديرًا فنيًا للمقاصة

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هل يكون ميدو؟.. المقاصة يعلن عن المدير الفني الجديد

يعقد مجلس إدارة نادي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، مؤتمرًا صحفيًا يوم الاثنين المقبل، للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والإعلان عن تفاصيل العقد والجهاز المعاون، استعدادًا للموسم الجديد، وكان مجلس الإدارة قد بحث السيرة الذاتية لعدد من المدربين المميزين واستقر على مدير فني وطني، وسيقوم مسئولو الفريق الفيومي بحسم كل بنود التعاقد رسميًا مع الجهاز الجديد مساء الأحد، وإعلان التفاصيل كاملة في المؤتمر الصحفي، الذي يعقد بأحد فنادق القاهرة.
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