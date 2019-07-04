بسبب مزاد «كريستيز».. وزير الآثار يدعو لاجتماع طارئ

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م

د. خالد العناني وزير الآثار

دعا الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى اجتماع طارئ للجنة القومية ‏للآثار المستردة، الأسبوع المقبل برئاسته وبحضور الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة والجهات الأمنية والرقابية والسيادية ‏بالدولة. وأقيم في بريطانيا أمس الأربعاء، مزاد بيعت فيه قطع أثرية مصرية، ومن أهمها تمثال مصري أثرى للملك توت عنخ آمون، رغم المطالبة المصرية بتأجيل ذلك المزاد، لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعي من مصر.

وأكد وزير الآثار، في بيان له اليوم الخميس، أن أجهزة الدولة لن تتوانى في اتخاذ أي إجراء لاسترداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة أينما وجدت وبصرف النظر عن وقت خروجها ولو حتى منذ عشرات السنين. وقال الوزير إن مصر ستستكمل سياستها التي تنتهجها منذ سنوات عديدة لاسترداد الآثار المصرية، التي