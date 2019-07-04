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بسبب مزاد «كريستيز».. وزير الآثار يدعو لاجتماع طارئ

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ م
د. خالد العناني وزير الآثار
د. خالد العناني وزير الآثار
دعا الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى اجتماع طارئ للجنة القومية ‏للآثار المستردة، الأسبوع المقبل برئاسته وبحضور الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة والجهات الأمنية والرقابية والسيادية ‏بالدولة. وأقيم في بريطانيا أمس الأربعاء، مزاد بيعت فيه قطع أثرية مصرية، ومن أهمها تمثال مصري أثرى للملك توت عنخ آمون، رغم المطالبة المصرية بتأجيل ذلك المزاد، لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعي من مصر.
وأكد وزير الآثار، في بيان له اليوم الخميس، أن أجهزة الدولة لن تتوانى في اتخاذ أي إجراء لاسترداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة أينما وجدت وبصرف النظر عن وقت خروجها ولو حتى منذ عشرات السنين. وقال الوزير إن مصر ستستكمل سياستها التي تنتهجها منذ سنوات عديدة لاسترداد الآثار المصرية، التي
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فلوس-الجمعية

البداية 2000 جنيه.. الحكومة تقر الحد الأدنى للأجور

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم "79 لسنة 2019 " الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020، جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحدد مشروع القرار، قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أوالعامل في أجهزة الدولة المختلفة، بحسب الدرجات الوظيفية.
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هل تتحول السيارات المتهالكة إلى مشروعات للشباب؟

لا تخلو أحياء المحافظات من انتشار السيارات القديمة المتهالكة، والتى يحتفظ بها أصحابها فى الشوارع والجراجات دون استغلالها أو إصلاحها، وهو ما يجعلها مصدر خطورة كبيرا، فالكثير من البلطجية قد يقومون بتحويلها إلى ما يشبه الغرزة لتناول المخدرات، وقد يستغلها الإرهابيون فى أعمال التفجير، وعلى الرغم من الحملات المتكررة التى تشنها الأحياء لرفع السيارات المتهالكة ووضعها فى مخازن الحى لتغريم أصحابها، فإن الأحياء لم تنجح فى القضاء على هذه الظاهرة، وهو ما دفع بعض النواب لتقديم اقتراحات مختلفة للاستفادة من منها بدلا من استغلالها فى الأعمال الإجرامية.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة تقنن 127 كنيسة وتقر لائحة التصالخ في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، على عدة قرارات منها، مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية فى مواده توضيحاً لبعض أحكام القانون، بما يُيسر على المتعاملين من المواطنين، وكافة الجهات المعنية بالتطبيق، وتحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد آلية عمل كافة اللجان المنصوص عليها بالقانون ودور الجهة الادارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
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أزمة بسبب مصلى السيدات في مسجد إبراهيم الدسوقي

خمسة وعشرون عامًا ولا تزال أعمال الترميم لم تكتمل في مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي أحد أبرز المساجد التاريخية في مصر، الذي يقع بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، ويُعد قٍبلة للملايين من مُحبي آل بيت رسول الله، إلا أنه خلال الأيام القليلة الماضية وخلال استئناف أعمال الإحلال والتجديد بالمسجد بعد توقفها قرابة العامين، ظهرت أزمة جديدة داخل أروقته، بسبب وضع مصلى النساء الحالي، الذي يسبق المكان المخصص لإمام المسجد، فأصبح الإمام في الخلف والسيدات أمامه، ما أثار الجدل بشأن صحة صلاة النساء وبطلانها.
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توت-عنخ-آمون

آثار مصرية في الخارج لن تتمكن مصر من استعادتها

إحدى صالات المزادات فى بريطانيا أعلنت الأسبوع الماضي، عن بيع قطع أثرية مصرية فى مزاد علني، من بينها رأس تمثال توت عنخ أمون، الأمر الذي تسبب فى حالة من الغضب، خاصة أن الفترة الأخيرة تشهد قيام أكثر من دولة بالإعلان عن بيع آثار مصرية فى مزادات علنية، سبق أن تم تهريبها من مصر منذ عشرات السنين. إعلان صالة كريستيز البريطانية عن بيع قطع آثار مصرية دفع مجلس النواب إلى إدانة هذه الأعمال، مطالبا الحكومة البريطانية بوقف المزاد المزمع بيع القطع الأثرية المصرية فيه، ومعتبرا أن تمرير المزاد سيصبح جريمة ثقافية عظمى تتم على أرض بريطانية.
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حقيقة بيع رأس تمثال توت عنخ آمون بـ400 مليون دولار

نفى المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء حول بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علني مقابل 400 مليون دولار بصالة "كريستنيز" ببريطانيا والمقرر عقده في 4 يوليو المقبل. وذكر المركز في بيان اليوم، أنه تواصل مع وزارة الآثار، ونفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ آمون أو أي قطع أثرية أخرى بأيٍ من المزادات الدولية، وتم مخاطبة صالة كريستيز واليونسكو لوقف عملية البيع تمهيدا لاستردادها.
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«توت عنخ آمون» آخرها.. من يوقف بيع آثار مصر؟

فى الـ4 من يوليو المقبل سيكون المصريون على موعد مع مزاد جديد لبيع جزء من الآثار أو التاريخ المصري الذى يعاني من السرقات وتهريب مقتنيات غاية في الأهمية إلى خارج البلاد، آخر حلقات بيع الاثار المصرية فى الخارج تمثل فى عرض تمثال رأس الملك الفرعوني الصغير «توت عنخ آمون» للبيع فى معرض «كريستيز» للمزادات بلندن، مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني أى ما يعادل 5 ملايين دولار، ما لم تنجح الحكومة المصرية فى وقف المزاد وإعادة رأس التمثال إلى مصر، من خلال التحرك فى جميع الاتجاهات قبل أن تتم عملية البيع.
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كيف وصلت رأس توت عنخ آمون لدار مزادات في لندن؟

أثارت محاولة بيع تمثال لرأس الملك الفرعوني الصغير توت عنخ آمون، جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان دار كريستيز للمزادات، عن عرض الرأس للبيع، يوم 4 يوليو المقبل، وأنها تتوقع الحصول على ما لا يقل عن 5 ملايين دولار، الأمر الذي دفع بالحكومة المصرية إلى المطالبة بوقف عملية البيع واستعادة الرأس، في الوقت الذي أعلنت فيه دار المزادات الطريقة التي حصلت بها على التمثال، موضحة أن ذلك كان عن طريق تاجر الآثار الألماني هاينز هيرزر عام 1985، وأنها حصلت مع التمثال على تابوت فرعوني خشبي وتمثال لقطة مصرية قديمة.
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