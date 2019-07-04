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منة فضالي تدافع عن ريهام سعيد: ارحموها حرام عليكم

تحرير:التحرير ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
كتبت الفنانة منة فضالي، تدوينة طويلة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"؛ للدفاع عن الإعلامية ريهام سعيد، بعد الحملة التي تتعرض لها، خاصة في ظل حالتها الصحية الحرجة. منة أشارت إلى أنها لم تحب أن تكتب بشأن مرض ريهام لأن الحديث حوله كثير ومتناقض، معقبة: "اللي حقولو دلوقتي يخص ريهام، هي من ‏أطيب خلق الله وجدعة وطول عمرها من قبل ما أعرفها عارفة إنها بـ100 راجل، إذًا ربنا ابتلاكي يبقي بيحبك وبيحبك أوي، وبكره ‏ترجعي أحسن وأحسن من الأول".‎
أضافت: "مهما كان اللي عندك، ربنا كبير يا حبيبتي، وانتي ست الناس بجد مش مجاملة، أما بخصوص الكلام الكتير اللي مالوش لازمة، مش حرام عليكم تكتبوا أي حاجة من غير ما تتأكدوا، هي ريهام دي ‏مالهاش أهل لما يشوفوا كل يوم خبر أوحش من اللي قبله مش ممكن حد من أهلها يتعب علشان كلام كذب‎."‎ منة فضالي واصلت
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أحمد-عـز (1)

أحمد عز: انتظروا مفاجآت غير متوقعة في «ولاد رزق 2»

كشف أحمد عز عن قصة فيلمه الجديد "يونس"، مشيرًا إلى تغيير اسمه لـ"العارف عودة يونس"، وعقب: "الفيلم يدور حول شخص خبير في التكنولوجيا، تستعين به إحدى الجهات الأمنية في مهمة محددة وشديدة الخطورة"، لافتًا إلى أن الفيلم من إخراج أحمد علاء، ويشهد مشاركة العديد من النجوم وعلى رأسهم محمود حميدة، إضافة إلى أحمد فهمي وركين سعد. وتحدث عز، في تصريحات لجريدة النهار الكويتية، عن فيلم الممر، مؤكدًا أن السينما المصرية كانت تفتقد هذه النوعية من الأفلام، مؤكدًا أن الأمر لا يعود إلى تقصير من جيله من الفنانين، ولكن لأن أفلام الحروب تحتاج إلى ميزانية ضخمة.
ماجد-الكدواني

ماجد الكدواني يستعد لامتحان «بره المنهج»

يستعد الفنان ماجد الكدواني، خلال الفترة المقبلة، لتقديم بطولة فيلم جديد يحمل اسم "بره المنهج"، حسب إعلان إحدى شركات الإنتاج الفني. ومن المقرر أن يقوم بكتابة السيناريو، المؤلف خالد دياب، ويخرجه عمرو سلامة. وكان آخر أعمال ماجد الكدواني في السينما فيلم "نادي الرجال السري"، حيث شارك النجم كريم عبد العزيز في بطولة الفيلم، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض، خاصة أنه يمثل عودة الثنائي منذ أن قدما معًا فيلمي، "حرامية في كي جي 2"، و"حرامية في تايلاند".
نانسى-عجرم

مطار لبنان لنانسى عجرم: لم تنتظري سوى 12 دقيقة

أصدر مسئولو أمن مطار لبنان، قبل قليل، بيانا يرد فيه، على الاتهامات التي وجهتها نانسي عجرم، بالإهمال واضطرارها للانتظار أكثر من ساعة وهي تحمل ابنتها الرضيعة على يدها، حيث قال البيان: «تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تداول انتقادات للزحمة الشديدة التي يشهدها المطار. يهم قيادة جهاز أمن المطار أن توضح أن الزحمة في المطار التي تم الحديث عنها كانت في وقت الذروة وناتجة من هبوط تسع طائرات بأقل من ساعة، بمعدل 1769 راكبا، وهذا ما يستوجب التنويه بعمل الأجهزة الأمنية في المطار، خصوصا جهاز الأمن العام الذي يتعامل مع هذا العدد بكل مهنية».
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ريهام-سعيد

أمراض خطيرة تهاجم مشاهير| ريهام سعيد وبكتيريا الأنف

«الدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا» عبرت بهذه الكلمات الإعلامية ريهام سعيد عن شعورها بالخوف من المرض والموت فجأة دون الترتيب له، الموت والمرض لا يفرق بين غني وفقير، فهو يأتي فجأة وهناك محظوظون ينجحون فى محاربة المرض والخروج من التجربة أقوى وآخرون يستسلمون.. فى الفترة الأخيرة تعرض الكثير من المشاهير للإصابة بأمراض خطيرة، وبعضها أمراض نادرة، وحرصوا جميعهم على مشاركة جمهورهم ومحبيهم خوفهم، حتى لا يكونوا بمفردهم فى تلك المرحلة، وأن يكون هناك دافع للعودة أقوى من السابق، بفضل الدعم والمؤازرة.
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فنانات يدعمن ريهام سعيد في مرضها: يا جبل ما يهزك ريح

تعرضت الإعلامية ريهام سعيد للإصابة بمرض بكتيريا الوجه الخطير الذي قد يؤدي إلى الوفاة، وعلى خلفية هذا كتبت ريهام على صفحتها عبر «إنستجرام»: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم، فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا»، وعلى الرغم من خضوعها لعملية جراحية للتخلص من المرض، فإنها لم تكن كافية للقضاء على جميع البكتيريا، وأخبرها الأطباء بأنها قد تصل إلى المخ في حالة عدم علاجها، وحرص عدد من الفنانين على دعم «ريهام» فى أزمتها.
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ريهام سعيد مصابة بهذا المرض.. والجمهور يدعو لها

بكلمات مؤثرة، خرجت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج «صبايا» على قناة الحياة، من خلال حسابها على موقع «إنستجرام» تطلب من الجمهور أن يسامحها ويدعو لها، حيث كتبت: «حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدًا»، ويأتي ذلك على خلفية إصابتها ببكتريا فى وجهها، وهو ما يتطلب منها الخضوع لعملية جراحية خطير بالوجه من أجل القضاء على الميكروب، حيث يتخوف الأطباء من انتشار البكتيريا فى الجسم التي قد تؤدى بدورها إلى الوفاة، وذلك وفقًا ما تم تداوله عن حالتها الصحية خلال الساعات الماضية.
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ليلى علوي تحتفل بتخرج ابنها بهذه الصور

احتفلت الفنانة ليلى علوى بتخرج ابنها "خالد" واستعداده للالتحاق بالجامعة، ونشرت صورا لهما من حفل التخرج عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت: "ابني الغالي.. العالم يراك ابني وأنا أراك العالم كله.. اللهم احفظه لي من كل شر ومكروه وارزقه الصحة وطول العمر جمعة مباركة". وحرصت بعض الفنانات على تهنئة ليلى ومشاركتها فرحتها، فكتبت صابرين: "ألف مبروك يا لولا مبروك يا حبيبي يا خالد وعقبال الجامعة يارب، ويا لولا ربنا يفرحك بيه ويرزقك بره ويرزقه"، وعلقت جومانا مراد: "ألف مبروك ربنا يفرح قلبك فيه".
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