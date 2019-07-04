منة فضالي تدافع عن ريهام سعيد: ارحموها حرام عليكم

تحرير:التحرير ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

ريهام سعيد

كتبت الفنانة منة فضالي، تدوينة طويلة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"؛ للدفاع عن الإعلامية ريهام سعيد، بعد الحملة التي تتعرض لها، خاصة في ظل حالتها الصحية الحرجة. منة أشارت إلى أنها لم تحب أن تكتب بشأن مرض ريهام لأن الحديث حوله كثير ومتناقض، معقبة: "اللي حقولو دلوقتي يخص ريهام، هي من ‏أطيب خلق الله وجدعة وطول عمرها من قبل ما أعرفها عارفة إنها بـ100 راجل، إذًا ربنا ابتلاكي يبقي بيحبك وبيحبك أوي، وبكره ‏ترجعي أحسن وأحسن من الأول".‎

أضافت: "مهما كان اللي عندك، ربنا كبير يا حبيبتي، وانتي ست الناس بجد مش مجاملة، أما بخصوص الكلام الكتير اللي مالوش لازمة، مش حرام عليكم تكتبوا أي حاجة من غير ما تتأكدوا، هي ريهام دي ‏مالهاش أهل لما يشوفوا كل يوم خبر أوحش من اللي قبله مش ممكن حد من أهلها يتعب علشان كلام كذب‎."‎ منة فضالي واصلت