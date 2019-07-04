الوطنية للتدريب: تخريج أولى دفعات برنامج الإدارة لموظفي بورسعيد

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ م

تخريج أولى دفعات برنامج الإدارة لموظفي بورسعيد

قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتخريج الدفعة الأولى من برنامج مهارات الإدارة لموظفي الدولة بديوان عام محافظة بورسعيد بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الذي يهدف إلى تأهيل الموظفين الحكوميين على الدرجة الأولى والثانية والثالثة بالمحافظة للتعامل مع رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة المحليات ورفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال النهوض بمستوى الأداء للقوى البشرية المحركة للعمل المحلي تماشيا مع التحول الرقمي لمحافظة بورسعيد، وذلك بقرية النورس في بورسعيد .

وجاء ذلك إيمانا من الأكاديمية الوطنية بالتغيير وأن نهضة الحكومة لا تأتي إلا عن طريق العاملين بها بعد تسليحهم بمهارات الإدارة لإحداث أثر فاعل في أداء الهيئات الحكومية وتحويلها لمؤسسات مؤثرة وداعمة، فقامت الأكاديمية بأعداد البرنامج وذلك إيمانا منها بدورها في أعداد الكوادر البشرية في المستويات التنفيذية