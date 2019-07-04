رياضة

الاتحاد العربي يعلن موعد انتخابات الرئاسة

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
عقد الاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعاً طارئاً اليوم الخميس في القاهرة، برئاسة الجزائري محمد روراوة، نائب الرئيس، عقب استقالة تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد السابق. وأعلن المجلس أنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب الرئيس اعتباراً من 6 حتى 23 من شهر يوليو الجاري، على أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب الرئيس في الـ31 من الشهر نفسه. واستقال تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم السابق، من منصبه أواخر يونيو الماضي، بعدما شغل المنصب أواخر عام 2017.
وكلفت الأمانة العامة بمتابعة توجيه الدعوات والإجراءات الخاصة بذلك، كما أقر المجلس المضي في الترتيبات الخاصة ببطولة الأندية العربية على كأس الملك محمد السادس، بينما أوكلت مهام تسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة لمحمد روراوة. وقال الاتحاد العربي في بيانه الذي نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الخميس:
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بيراميدز والزمالك (1)

رسميا..الشامسي يستحوذ على حصة تركي الشيخ في بيراميدز

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا أعلن خلاله استحواذ الإماراتي سالم الشامسي، نائب رئيس النادي، على أسهم فريق كرة القدم بشكل كامل، وشراء حصة المستشار تركي آل الشيخ، مالك فريق بيراميدز، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال بيان نشره الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأعلن تركي آل الشيخ منذ عدة اسابيع عن بيع أسهمه في نادي بيراميدز للإماراتي سالم الشامسي، الذي كان يتولى رئاسة النادي، ويمتلك حصة من أسهم النادي مع رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
رافائيل نادال (4)

نادال يهزم كيروس بصعوبة في بطولة ويمبلدون

نجا رفائيل نادال المصنف الثالث وبطل ويمبلدون مرتين من الهزيمة أمام الأسترالي نيك كيريوس، بعدما حقق انتصارا صعباً في المباراة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على الملعب الرئيسي، وامتدت لأربع مجموعات وانتهت بنتيجة 3-1 لصالح النجم الإسباني، وثأر نادال من خسارته السابقة أمام كيريوس في بطولة ويمبلدون عام 2014، وهزيمته أمام اللاعب الأسترالي في بطولة أكابولكو هذا العام. الفوز الذي حققه نادال هو الانتصار رقم 50 في مسيرته الاحترافية ببطولة ويمبلدون، ومن المنتظر أن يواجه نادال في الدور الثالث، الفرنسي تسونجا، الذي تفوق على بيرانكيس.
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المنتخب يكشف سر غياب صلاح وموعد عودته للتدريبات

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب الفراعنة شعر بالتعب بسبب إصابته بنزلة برد، وفضل الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري إراحته بعدم خوضه تدريبات اليوم الخميس. وتغيب صلاح عن تدريبات منتخب مصر، استعداداً لمباراة جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية مساء السبت المقبل، التي ستجمعهما على استاد القاهرة الدولي، وجاء غياب صلاح عن التدريبات بسبب تعرضه لنزلة برد قوية لم تمكنه من المشاركة في المران الجماعي، ليفضل الجهاز الطبي منحه راحة، بعد التشاور مع الجهاز الطبي.
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اجيرى (2)

تعرف على رواتب مدربي منتخبات دور الـ16 في كان 2019

يشهد غدًا الجمعة، بداية مواجهات دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعدة مواجهات ساخنة، بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات الكان بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي "مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس"، وقبل منافسات ثمن نهائي كان 2019، أجرت مجلة «جون أفريك» مسحًا حول رواتب مدربي منتخبات دور الـ16، المشاركة في العرس الإفريقي، وتصدر راتب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أجور مدربي أمم إفريقيا.
تريزيجيه-ومحمد-صلاح

4 مصريين يزينون التشكيل المثالي لدور مجموعات الكان

تصدر محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل أفضل لاعبي دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، حيث أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأربعاء، عن التشكيل المثالي لدور المجموعات ببطولة القارة السمراء، والذي شهد تواجد 4 لاعبين من الفراعنة، بالإضافة إلى ثنائي جزائري ولاعبًا وحدًا من منتخبات المغرب، الكاميرون، مدغشقر، غانا والسنغال.
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الأهلي يطلب التعاقد مع الدبابة المالية «أليو ديانج»

كشفت مصادر في النادي الأهلي، أن لجنة التعاقدات بالنادي أرسلت فاكسًا رسميا لنادي مولودية الجزائر بشأن الحصول على خدمات المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن أبدى الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي رغبته في التعاقد مع لاعب خط وسط مدافع لتدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة. وتقدم مسؤولو الأهلي بخطاب رسمي لنظيره الجزائري من أجل الاستفسار عن مدى إمكانية التعاقد مع اللاعب المالي صاحب الـ22 عامًا، وتحديد القيمة المادية التي تناسبهم، من أجل إتمام الصفقة.
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مدرب الجزائر: مصر أعطتنا درس.. وهذا هو المرشح للقب

يرى جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن منتخب محاربي الصحراء ليس من ضمن المرشحين للتتويج بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حاليًا وحتى 19 يوليو المقبل. وأضاف بلماضي، خلال تصريحاته، مساء السبت، بالمؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه أمام كينيا، اليوم الأحد، أنه يعتبر المنتخب السنغالي المرشح الأول للقب البطولة، لكن منتخب بلاده سيخوض مبارياته في البطولة بكل قوة وتركيز. وأشار مدرب الجزائر إلى أن مباراة مصر وزيمبابوي، كانت درسًا مهمًا لفريقه قبل مواجهة كينيا يوم الأحد، لتقديم مباراة قوية دون النظر عن اسم وتاريخ المنافس.
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