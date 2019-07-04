الاتحاد العربي يعلن موعد انتخابات الرئاسة

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م

تركي آل الشيخ

عقد الاتحاد العربي لكرة القدم اجتماعاً طارئاً اليوم الخميس في القاهرة، برئاسة الجزائري محمد روراوة، نائب الرئيس، عقب استقالة تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد السابق. وأعلن المجلس أنه سيتم فتح باب الترشح لمنصب الرئيس اعتباراً من 6 حتى 23 من شهر يوليو الجاري، على أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب الرئيس في الـ31 من الشهر نفسه. واستقال تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم السابق، من منصبه أواخر يونيو الماضي، بعدما شغل المنصب أواخر عام 2017.

وكلفت الأمانة العامة بمتابعة توجيه الدعوات والإجراءات الخاصة بذلك، كما أقر المجلس المضي في الترتيبات الخاصة ببطولة الأندية العربية على كأس الملك محمد السادس، بينما أوكلت مهام تسيير الأعمال خلال الفترة المقبلة لمحمد روراوة. وقال الاتحاد العربي في بيانه الذي نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الخميس: