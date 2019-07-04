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أحمد عز: انتظروا مفاجآت غير متوقعة في «ولاد رزق 2»

تحرير:التحرير ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م
أحمد عز
أحمد عز
كشف أحمد عز عن قصة فيلمه الجديد "يونس"، مشيرًا إلى تغيير اسمه لـ"العارف عودة يونس"، وعقب: "الفيلم يدور حول شخص خبير في التكنولوجيا، تستعين به إحدى الجهات الأمنية في مهمة محددة وشديدة الخطورة"، لافتًا إلى أن الفيلم من إخراج أحمد علاء، ويشهد مشاركة العديد من النجوم وعلى رأسهم محمود حميدة، إضافة إلى أحمد فهمي وركين سعد. وتحدث عز، في تصريحات لجريدة النهار الكويتية، عن فيلم الممر، مؤكدًا أن السينما المصرية كانت تفتقد هذه النوعية من الأفلام، مؤكدًا أن الأمر لا يعود إلى تقصير من جيله من الفنانين، ولكن لأن أفلام الحروب تحتاج إلى ميزانية ضخمة.
ونفى عز أن يكون الدافع وراء تقديمه جزءًا ثانيًا من فيلم أولاد رزق هو نجاح الجزء الأول، معقبًا: "أنا والمخرج طارق العريان لا نفكر أبدا بهذه الطريقة، ولا بهذا الأسلوب، وعندما قدمنا الفيلم، كان مخططاً أن تتبعه أجزاء أخرى منه، لأن أحداثه وطبيعة شخصياته تحتمل وجود أجزاء أخرى منه". (اقرأ أيضًا.. أحمد عز يكشف
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منة فضالي تدافع عن ريهام سعيد: ارحموها حرام عليكم

كتبت الفنانة منة فضالي، تدوينة طويلة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"؛ للدفاع عن الإعلامية ريهام سعيد، بعد الحملة التي تتعرض لها، خاصة في ظل حالتها الصحية الحرجة. منة أشارت إلى أنها لم تحب أن تكتب بشأن مرض ريهام لأن الحديث حوله كثير ومتناقض، معقبة: "اللي حقولو دلوقتي يخص ريهام، هي من ‏أطيب خلق الله وجدعة وطول عمرها من قبل ما أعرفها عارفة إنها بـ100 راجل، إذًا ربنا ابتلاكي يبقي بيحبك وبيحبك أوي، وبكره ‏ترجعي أحسن وأحسن من الأول".‎
ماجد-الكدواني

ماجد الكدواني يستعد لامتحان «بره المنهج»

يستعد الفنان ماجد الكدواني، خلال الفترة المقبلة، لتقديم بطولة فيلم جديد يحمل اسم "بره المنهج"، حسب إعلان إحدى شركات الإنتاج الفني. ومن المقرر أن يقوم بكتابة السيناريو، المؤلف خالد دياب، ويخرجه عمرو سلامة. وكان آخر أعمال ماجد الكدواني في السينما فيلم "نادي الرجال السري"، حيث شارك النجم كريم عبد العزيز في بطولة الفيلم، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض، خاصة أنه يمثل عودة الثنائي منذ أن قدما معًا فيلمي، "حرامية في كي جي 2"، و"حرامية في تايلاند".
نانسى-عجرم

مطار لبنان لنانسى عجرم: لم تنتظري سوى 12 دقيقة

أصدر مسئولو أمن مطار لبنان، قبل قليل، بيانا يرد فيه، على الاتهامات التي وجهتها نانسي عجرم، بالإهمال واضطرارها للانتظار أكثر من ساعة وهي تحمل ابنتها الرضيعة على يدها، حيث قال البيان: «تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تداول انتقادات للزحمة الشديدة التي يشهدها المطار. يهم قيادة جهاز أمن المطار أن توضح أن الزحمة في المطار التي تم الحديث عنها كانت في وقت الذروة وناتجة من هبوط تسع طائرات بأقل من ساعة، بمعدل 1769 راكبا، وهذا ما يستوجب التنويه بعمل الأجهزة الأمنية في المطار، خصوصا جهاز الأمن العام الذي يتعامل مع هذا العدد بكل مهنية».
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هند-صبرى

هند صبرى: هؤلاء ساعدوني في إتقان دورى بـ«الممر»

سجلت الفنانة هند صبرى حضورها فى موسم عيد الفطر بفيلم «الممر» الذى ينافس على إيرادات شباك التذاكر، ونظرًا لأن الفيلم كان من أكثر الأعمال المرتقبة خلال الموسم، كونه الأكثر اختلافًا عن نوعية الأفلام التى اعتدنا عليها فى الأعياد خلال السنوات الماضية؛ لم تمانع النجمة التونسية من المشاركة به ولو فى مشاهد قليلة، ودون أجر، كما أنها تمر بفترة نشاط فني كبيرة، فهي تنتظر عرض الجزء الثاني من فيلم «الكنز»، المقرر طرحه بداية الشهر المقبل، كما تتواجد فى عيد الأضحي بفيلم «الفيل الأزرق2».
امير-كرارة

أفلام حصدت 50 مليون جنيه| أمير كرارة كسر الرقم مرتين

«شباك التذاكر» أصبح هو الترمومتر الذي يقيس به النجوم نجاحهم بالشارع المصري، وهذا يفسر سر الاهتمام الكبير من قبل الفنانين بالإيرادات ومن المتربع على عرش قائمة الأعلى إيرادات، وتحول الأمر إلى هوس لدى الكثيرين، لا يتحدثون إلا بالأرقام والمشاهدات كونها المعيار الذي لن يكذبه أحد، ويفتخرون فيما بينهم بلقب بطل الفيلم الأعلى إيرادا خلال مواسم العرض المختلفة، ويعود السبب فى هذا الهوس إلى المنتجين، فهم من صنعوا أسطورة «نجم الشباك»، وقام برفع أجره فى السوق، كونه يمثل لهم الكارت الرابح، لأن الجمهور تتدافع على السينما لمشاهدة أفلامه فقط لتواجد اسمه عليه.
علاء-مبارك- (2)

علاء مبارك: «الممر» نقلة نوعية للسينما المصرية

أشاد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة. ووصف علاء مبارك "الممر" بكونه يستحق المشاهدة، والعمل من بطولة النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم: هند صبري وشريف منير، موسيقى تصويرية عمر خيرت، حوار وتأليف أغاني أمير طعيمة، وتمت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
كازابلانكا (1)

أفلام العيد في أسبوع| الإيرادات تقترب من 83 مليونا

يتنافس خلال موسم عيد الفطر السينمائي، 5 أفلام مصرية، وهي: "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، "الممر" للفنان أحمد عز، "سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، "حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور أول أسبوع منذ طرح هذه الأفلام بدور العرض السينمائي، جاءت الإيرادات الإجمالية في صالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بفارق كبير عن منافسيه حيث حقق إيرادات وصلت إلى 36 مليونا، و384 ألفا، و237 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم: غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبدالجليل، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
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