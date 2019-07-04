أحمد عز: انتظروا مفاجآت غير متوقعة في «ولاد رزق 2»

تحرير:التحرير ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

أحمد عز

كشف أحمد عز عن قصة فيلمه الجديد "يونس"، مشيرًا إلى تغيير اسمه لـ"العارف عودة يونس"، وعقب: "الفيلم يدور حول شخص خبير في التكنولوجيا، تستعين به إحدى الجهات الأمنية في مهمة محددة وشديدة الخطورة"، لافتًا إلى أن الفيلم من إخراج أحمد علاء، ويشهد مشاركة العديد من النجوم وعلى رأسهم محمود حميدة، إضافة إلى أحمد فهمي وركين سعد. وتحدث عز، في تصريحات لجريدة النهار الكويتية، عن فيلم الممر، مؤكدًا أن السينما المصرية كانت تفتقد هذه النوعية من الأفلام، مؤكدًا أن الأمر لا يعود إلى تقصير من جيله من الفنانين، ولكن لأن أفلام الحروب تحتاج إلى ميزانية ضخمة.

ونفى عز أن يكون الدافع وراء تقديمه جزءًا ثانيًا من فيلم أولاد رزق هو نجاح الجزء الأول، معقبًا: "أنا والمخرج طارق العريان لا نفكر أبدا بهذه الطريقة، ولا بهذا الأسلوب، وعندما قدمنا الفيلم، كان مخططاً أن تتبعه أجزاء أخرى منه، لأن أحداثه وطبيعة شخصياته تحتمل وجود أجزاء أخرى منه". (اقرأ أيضًا.. أحمد عز يكشف