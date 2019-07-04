رياضة

كان 2019.. السرية شعار مدرب تونس قبل موقعة غانا

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١١ م
آلان جريس
آلان جريس
طلب الفرنسي آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس، من مسؤولي اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا تفقد ملعب الإسماعيلية غدًا الجمعة، بسبب رغبته في التعرف على الملعب قبل أن يخوض عليه مباراته أمام منتخب غانا يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات دور الستة عشر للمسابقة القارية المقامة حاليا في مصر حتي يوم 19 يوليو الجاري. وقرر جريس فرض السرية على مران المنتخب التونسي غدًا ورفض السماح بتصويره أو إجراء أي مقابلات إعلامية، وأبلغ رسميا القائمين على التنظيم بعدم دخول أى فرد للملعب وإبعاده عن اللاعبين وأفراد الجهاز الفني.
وتمكن المنتخب التونسي من بلوغ دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، حيث جاء وصيفًا للمجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، بعد أن تعادل في المواجهات الثلاث أمام المنتخب المالي والأنجولي والموريتاني، وفشل في تحقيق أي فوز، الأمر الذي أثار قلق جمهور نسور قرطاج. وكان المنتخب التونسي قد خاض اليوم الخميس، أول مران
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بيراميدز والزمالك (1)

رسميا..الشامسي يستحوذ على حصة تركي الشيخ في بيراميدز

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا أعلن خلاله استحواذ الإماراتي سالم الشامسي، نائب رئيس النادي، على أسهم فريق كرة القدم بشكل كامل، وشراء حصة المستشار تركي آل الشيخ، مالك فريق بيراميدز، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال بيان نشره الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأعلن تركي آل الشيخ منذ عدة اسابيع عن بيع أسهمه في نادي بيراميدز للإماراتي سالم الشامسي، الذي كان يتولى رئاسة النادي، ويمتلك حصة من أسهم النادي مع رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
رافائيل نادال (4)

نادال يهزم كيروس بصعوبة في بطولة ويمبلدون

نجا رفائيل نادال المصنف الثالث وبطل ويمبلدون مرتين من الهزيمة أمام الأسترالي نيك كيريوس، بعدما حقق انتصارا صعباً في المباراة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على الملعب الرئيسي، وامتدت لأربع مجموعات وانتهت بنتيجة 3-1 لصالح النجم الإسباني، وثأر نادال من خسارته السابقة أمام كيريوس في بطولة ويمبلدون عام 2014، وهزيمته أمام اللاعب الأسترالي في بطولة أكابولكو هذا العام. الفوز الذي حققه نادال هو الانتصار رقم 50 في مسيرته الاحترافية ببطولة ويمبلدون، ومن المنتظر أن يواجه نادال في الدور الثالث، الفرنسي تسونجا، الذي تفوق على بيرانكيس.
تدريب-المنتخب-بمشاركة-صلاح‎ (14)

المنتخب يكشف سر غياب صلاح وموعد عودته للتدريبات

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب الفراعنة شعر بالتعب بسبب إصابته بنزلة برد، وفضل الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري إراحته بعدم خوضه تدريبات اليوم الخميس. وتغيب صلاح عن تدريبات منتخب مصر، استعداداً لمباراة جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية مساء السبت المقبل، التي ستجمعهما على استاد القاهرة الدولي، وجاء غياب صلاح عن التدريبات بسبب تعرضه لنزلة برد قوية لم تمكنه من المشاركة في المران الجماعي، ليفضل الجهاز الطبي منحه راحة، بعد التشاور مع الجهاز الطبي.
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اجيرى (2)

تعرف على رواتب مدربي منتخبات دور الـ16 في كان 2019

يشهد غدًا الجمعة، بداية مواجهات دور الـ16، من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعدة مواجهات ساخنة، بعدما أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات الكان بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي "مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس"، وقبل منافسات ثمن نهائي كان 2019، أجرت مجلة «جون أفريك» مسحًا حول رواتب مدربي منتخبات دور الـ16، المشاركة في العرس الإفريقي، وتصدر راتب المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أجور مدربي أمم إفريقيا.
الشوط -لاول-مصر-واوغندا‎ (4)

تعرف على طريق مصر للوصول إلى نهائي أمم إفريقيا

تأكد رسميا مواجهة المنتخب الوطني لنظيره الجنوب إفريقي، في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الحالي، وذلك بعد خسارة أنجولا أمام مالي بهدف دون رد، مساء الثلاثاء، الفراعنة تأهلوا إلى ثمن النهائي بعدما تصدروا المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بالفوز خلال الثلاث مواجهات الماضية، فكانت الأولى أمام زيمبابوي وانتهت بفوز منتخبنا بهدف دون رد، ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/ صفر، وختامًا الفوز على أوغندا بنفس النتيجة.
المغرب-و كوت ديفوار (3)

في سابع أيام كان 2019.. تأهل المغرب وسقوط منتخب تونس

أقيمت مساء الجمعة، 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، والتقى منتخب تونس مع نظيره المالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بينما واجه منتخب المغرب نظيره الإيفواري ضمن منافسات المجموعة الرابعة، واختتمت مباريات هذا اليوم بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا بنظيره الناميبي، ضمن منافسات المجموعة ذاتها وهو ما اسفرت عنه نتائج شهدت مفاجأة خسارة المنتخب الإيفواري امام المغرب.
جنوب إفريقيا و ناميبيا‎ (2)

جنوب إفريقيا تهزم ناميبيا وتحيي أمالها في كان 2019

تمكن منتخب جنوب إفريقيا من تحقيق فوزا غاليًا على نظيره الناميبي، بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام الدولي ضمن مباريات المجموعة الرابعة من دور المجموعات في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى ية 19 يوليو المُقبل، سجل هدف اللقاء الوحيد بونجاني زونجو، لاعب الأولاد في الدقيقة 68. ويواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره المغربي يوم الإثنين المُقبل في ختام مباريات المجموعة الرابعة، بينما يواجه في نفس الوقت منتخب ناميبيا نظيره الإيفواري.
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