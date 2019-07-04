كان 2019.. السرية شعار مدرب تونس قبل موقعة غانا

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١١ م

آلان جريس

طلب الفرنسي آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس، من مسؤولي اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا تفقد ملعب الإسماعيلية غدًا الجمعة، بسبب رغبته في التعرف على الملعب قبل أن يخوض عليه مباراته أمام منتخب غانا يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات دور الستة عشر للمسابقة القارية المقامة حاليا في مصر حتي يوم 19 يوليو الجاري. وقرر جريس فرض السرية على مران المنتخب التونسي غدًا ورفض السماح بتصويره أو إجراء أي مقابلات إعلامية، وأبلغ رسميا القائمين على التنظيم بعدم دخول أى فرد للملعب وإبعاده عن اللاعبين وأفراد الجهاز الفني.

وتمكن المنتخب التونسي من بلوغ دور الستة عشر من البطولة الإفريقية، حيث جاء وصيفًا للمجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط، بعد أن تعادل في المواجهات الثلاث أمام المنتخب المالي والأنجولي والموريتاني، وفشل في تحقيق أي فوز، الأمر الذي أثار قلق جمهور نسور قرطاج. وكان المنتخب التونسي قد خاض اليوم الخميس، أول مران