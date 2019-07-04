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السيسي يتصل هاتفيا بترامب لبحث أوضاع ليبيا والسودان

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ م
ترامب والسيسي - صورة أرشيفية
ترامب والسيسي - صورة أرشيفية
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفيًّا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة الأوضاع في ليبيا والسودان. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة الوضع في ليبيا، إذ أكد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي. كما شدد السيسي على مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات المسلحة، التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا، بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.
وأوضح بسام راضي، أن الرئيس ترامب أكد أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديدًا لأمن المنطقة بأكملها، إذ تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.كما تم التطرق لتطورات الأوضاع في السودان، إذ أكد السيسي دعم مصر لخيارات وإرادة الشعب السوداني الشقيق في ظل موقف
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الأكاديمية الوطنية للتدريب‎ (1)

الوطنية للتدريب: تخريج أولى دفعات برنامج الإدارة لموظفي بورسعيد

قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتخريج الدفعة الأولى من برنامج مهارات الإدارة لموظفي الدولة بديوان عام محافظة بورسعيد بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الذي يهدف إلى تأهيل الموظفين الحكوميين على الدرجة الأولى والثانية والثالثة بالمحافظة للتعامل مع رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة المحليات ورفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال النهوض بمستوى الأداء للقوى البشرية المحركة للعمل المحلي تماشيا مع التحول الرقمي لمحافظة بورسعيد، وذلك بقرية النورس في بورسعيد .
خالد-العنانى-وزير-الاثار

بسبب مزاد «كريستيز».. وزير الآثار يدعو لاجتماع طارئ

دعا الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى اجتماع طارئ للجنة القومية ‏للآثار المستردة، الأسبوع المقبل برئاسته وبحضور الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة والجهات الأمنية والرقابية والسيادية ‏بالدولة. وأقيم في بريطانيا أمس الأربعاء، مزاد بيعت فيه قطع أثرية مصرية، ومن أهمها تمثال مصري أثرى للملك توت عنخ آمون، رغم المطالبة المصرية بتأجيل ذلك المزاد، لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعي من مصر.
فلوس-الجمعية

البداية 2000 جنيه.. الحكومة تقر الحد الأدنى للأجور

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم "79 لسنة 2019 " الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020، جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحدد مشروع القرار، قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أوالعامل في أجهزة الدولة المختلفة، بحسب الدرجات الوظيفية.
سيارة-مركونة-مهجورة (2)

هل تتحول السيارات المتهالكة إلى مشروعات للشباب؟

لا تخلو أحياء المحافظات من انتشار السيارات القديمة المتهالكة، والتى يحتفظ بها أصحابها فى الشوارع والجراجات دون استغلالها أو إصلاحها، وهو ما يجعلها مصدر خطورة كبيرا، فالكثير من البلطجية قد يقومون بتحويلها إلى ما يشبه الغرزة لتناول المخدرات، وقد يستغلها الإرهابيون فى أعمال التفجير، وعلى الرغم من الحملات المتكررة التى تشنها الأحياء لرفع السيارات المتهالكة ووضعها فى مخازن الحى لتغريم أصحابها، فإن الأحياء لم تنجح فى القضاء على هذه الظاهرة، وهو ما دفع بعض النواب لتقديم اقتراحات مختلفة للاستفادة من منها بدلا من استغلالها فى الأعمال الإجرامية.
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الجيش الليبي

الجيش الليبي يُسقط طائرة حربية قصفت مدينة ترهونة

أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة حربية قامت بقصف مدينة ترهونة غرب البلاد، حسب "سكاي نيوز عربية". وأمس الأربعاء، أعلن الجيش الليبي، تدمير غرفة التحكم بالطائرات التركية المسيرة داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس. وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بصفته قائدا للقوات الليبية، قد أعلن، في 30 يونيو الماضي، حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا، ردا على التهديدات التركية. وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، إنه تم استهداف طائرة مسيرة تركية في طرابلس، كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي.
صحف

صحف سعودية: ترامب يهدد إيران بضربة لم يتلقاها أحد

تصدر إصرار إيران على خرق الاتفاق النووي عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، كما سلطت الضوء على الأزمة السودانية والهجوم الذي شهده مركز للمهاجرين في ليبيا، إضافة إلى مباشرة سفيرة المملكة لمهامها في واشنطن. ذكرت صحيفة "الحياة" في إيران صعدت مواجهتها مع الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت أنها ستبدأ بعد أيام بتخصيب اليورانيوم "بأي مستوى" تراه مناسباً، منتهكة بذلك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 ، وسخرت طهران من الآلية المالية التي أعدها الأوروبيون للالتفاف على العقوبات الأمريكية، معتبرة أنها "فارغة".
الجيش الليبي

الجيش الليبي: دمرنا طائرة مسيرة تركية

قالت غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، إنه تم استهداف طائرة تركية من نوع "بيرقدار" مساء اليوم الأحد، في مطار معيتيقة بطرابلس. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن آمر غرفة عمليات سلاح الجو الليبي، اللواء محمد منفور، أن الطائرة التركية التي تم استهدافها في طرابلس كانت تستعد لتنفيذ غارات على مواقع الجيش الليبي.
بدء أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين بأوساكا -

تتحكم في 75% من تجارة العالم/ مكاسب مصر من قمة الـ20

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين والتي تعقد بمدينة أوساكا اليابانية، ويمثل الرئيس 54 دولة إفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. وتعد هذه القمة أحد أبرز المنتديات الاقتصادية الدولية، إن لم تكن أهمها، أولا لحضور رؤساء أكبر الدول العالمية، بالإضافة لحضور عدد كبير من رجال المال والأعمال والمنظمات الدولية الفاعلة. وقمة مجموعة العشرين (‏G20‎‏)، هي عبارة عن منتدى تأسس عام 1999م، مكون من 19 دولة عضوة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
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