السيسي يتصل هاتفيا بترامب لبحث أوضاع ليبيا والسودان

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٢ م

ترامب والسيسي - صورة أرشيفية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفيًّا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة الأوضاع في ليبيا والسودان. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة الوضع في ليبيا، إذ أكد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي. كما شدد السيسي على مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات المسلحة، التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا، بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.

وأوضح بسام راضي، أن الرئيس ترامب أكد أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية التي تمثل تهديدًا لأمن المنطقة بأكملها، إذ تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار.كما تم التطرق لتطورات الأوضاع في السودان، إذ أكد السيسي دعم مصر لخيارات وإرادة الشعب السوداني الشقيق في ظل موقف