جريمة

قاتل زوجته بطعنة في الفخذ يمثل الجريمة أمام النيابة

تحرير:هيثم بطاح ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م
جريمة قتل - صورة أرشيفية
جريمة قتل - صورة أرشيفية
اصطحب فريق من النيابة العامة بإشراف أسامة علي، وكيل أول نيابة القناطر الخيرية، وأمانة سر أحمد طه، اليوم الخميس، عاطلا متهما بقتل زوجته لشكه في سلوكها لتمثيل جريمته أمام فريق النيابة بمكان حدوث الواقعة على كورنيش القناطر، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وكان اللواء رضا طبلية مدير الأمن، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد الحفيظ مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية من المستشفى بوصول "ف. ا. 20"، عامًا ربة منزل، مصابة بطعنة نافذة في الفخذ ولفظت أنفاسها في أثناء محاول إسعافها.
وتبين من تحريات العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها العرفي ويدعى "ح. ص."30 عاما عاطل، تشاجر معها بسبب خلافات عائلية وشكه في سلوكها.وكشفت تحريات المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية ، أن المتهم شاهد المجنى عليها بصحبة أحد الرجال بكورنيش القناطر، فقام
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مستحضرات-تجميل-صورة-ارشيفية

إحباط تهريب مستحضرات تجميل بمستحقات 30 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة برئاسة سعيد جاد من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل بقيمة 30 مليون و571 ألفا و216 جنيها قادمة باسم شركة "ش ." للاستيراد والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن كيماويات داخل شكاير مرقوم سولفات صوديوم 25 كيلو جرام، وذلك في أثناء قيام لجنة لكشف مشمول 4 حاويات أرقام DFSU 14444277, EGHU3428124 ,TCLU 3675536 , EGHU3506778 إذ أثبتت المعاينة الفعلية للحاويات الأربعة وجود 1568 كرتونة بها 966 ألف عبوة مستحضرات تجميل متنوعة.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريقين بشركة أدوية وفندق في الجيزة

اندلع حريق محدود داخل شركة أدوية في منطقة كعابيش بالهرم، دون وقوع إصابات وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق. كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شركة أدوية في الهرم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء، وفرضت كردونت أمنيا لمحاصرة النيران، كما تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع في فندق شهير بمنطقة العجوزة، وتم الدفع بـ3 سيارات لمحاصرة الحريق، وتبين نشوب الحريق بغرفة التحكم في وحدات التكييف، وتم السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.
علا-القرضاوى-وزوجها

بعد إخلاء سبيلها.. حبس علا القرضاوي في قضية جديدة

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس علا القرضاوي 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ووجهت النيابة لها تهمتي «الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، أُسست على خلاف أحكام القانون وتمويلها من داخل محبسها». كشفت التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة بناء على محضر تحريات الأمن الوطني اتهامها بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، بغرض القيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة.
انقلاب-سيارة (3)

انقلاب سيارة مواد بترولية أعلى دائري المريوطية (صور)

أدى انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية في المريوطية، أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من مناطق الهرم ومتجه إلى محور 26 يوليو، إلى ظهور كثافات مرورية. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا بتباطؤ حركة السير على الطريق الدائري القادم من الهرم، بسبب زيادة الأحمال التي نتجت عن حادث انقلاب سيارة مواد بترولية في المريوطية، ما أدى لتوقف حركة المرور أمام المتجه إلى محور صفط اللبن، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل الواقعة لتنظيم الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها.
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جثة (1)

طعنة بالفخذ.. تفاصيل قتل عاطل زوجته العرفي بالقناطر

كانت الساعة تقترب من الثانية عشرة منتصف ليلة أمس السبت وخيم السكون نسبيًّا على منطقة خلف باتا بكورنيش القناطر الخيرية، لا سيما مع قيام أصحاب الأنشطة بإغلاق محالهم التجارية، وفجأة انطلقت صرخات مدوية هرع على أثرها عدد من المواطنين نحو مصدر الصوت، لاستبيان الأمر فوجدوا إحدى السيدات غارقة في دمائها وبصحبتها رجل البعض يعرف أنها زوجته، وحمل الزوج زوجته المصابة وصعد بها إلى محل سكنهما وتركها ونزل مسرعا وعادت الصرخات تعلو من جديدة فتطوع بعض الأهالي في الصعود إلى الشقة وكانت المفاجأة.
طعن-بالسكين

بسبب فيسبوك.. شقيقان يطعنا نجل خالهما في قليوب

تعدى شقيقان على نجل خالهما في قليوب، اليوم الإثنين، بسلاح أبيض "كتر"، إثر نشوب مشاجرة بينهما، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شرطة قليوب بورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية ميت حلفا – دائرة المركز، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "م. ج. ش." 16 عامًا، طالب مصاب بجرح نافذ بالفخذ الأيسر وجرح بالجانب الأيسر، وتم نقله لمستشفى قليوب التخصصى وحجزه للعلاج.
جثة-فى-شقة

الكمين.. رحلة جثة «عشيق مدينة نصر» من الوراق للقناطر

أمسك بتليفون زوجته وراح يقلب في كل الملفات كأنه يبحث عن شيء بعينه بعدما انتابته حالة من الشك والريبة في سلوكها لكثرة المكالمات الهاتفية الواردة لها، وبالفعل تأكدت شكوكه عندما اكتشف وجود مكالمات عديدة من رقم محدد وبمدد مختلفة فاستشاط غضبا وواجهها ليجد إجابة صادمة من زوجته التي اعترفت بوجود علاقة عاطفية مع صاحب هذا الرقم منذ فترة. تمالك الزوج أنفاسه وتحكم في أعصابه، وقرر وضع خطة للإيقاع بالعشيق وقتله، فأقنع الزوجة بالإجهاز عليه انتقاما منه لشرفه.
طعن-بالسكين

اعترض على سعر الأنبوبة.. بائع يقتل معلما بالإسكندرية

عاقب بائع أسطوانات بوتاجاز في العقد الرابع من العمر جاره "المُعلم" الستيني بالقتل، إذ سدد له طعنات نافذة، بعد أن قام الأخير بتقديم شكوى ضده احتجاجا على عدم التزام الأول بالأسعار المقررة والرسمية بتسعيرة أنبوبة البوتاجاز، حيث نشبت بينهما مشادة قوية في محل سكنيهما بمنطقة المندرة، بدائرة قسم شرطة ثاني المنتزه، شرق محافظة الإسكندرية، فيما لقى "المُعلم" مصرعه بسبب طعنة في القلب وباءت محاولات إنقاذه بالفشل، بعد نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من محل سكنه بمنطقة سيدي بشر شرق المدينة.
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