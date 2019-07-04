قاتل زوجته بطعنة في الفخذ يمثل الجريمة أمام النيابة

تحرير:هيثم بطاح ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

جريمة قتل - صورة أرشيفية

اصطحب فريق من النيابة العامة بإشراف أسامة علي، وكيل أول نيابة القناطر الخيرية، وأمانة سر أحمد طه، اليوم الخميس، عاطلا متهما بقتل زوجته لشكه في سلوكها لتمثيل جريمته أمام فريق النيابة بمكان حدوث الواقعة على كورنيش القناطر، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وكان اللواء رضا طبلية مدير الأمن، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد الحفيظ مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية من المستشفى بوصول "ف. ا. 20"، عامًا ربة منزل، مصابة بطعنة نافذة في الفخذ ولفظت أنفاسها في أثناء محاول إسعافها.

وتبين من تحريات العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها العرفي ويدعى "ح. ص."30 عاما عاطل، تشاجر معها بسبب خلافات عائلية وشكه في سلوكها.وكشفت تحريات المقدم مروان الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية ، أن المتهم شاهد المجنى عليها بصحبة أحد الرجال بكورنيش القناطر، فقام