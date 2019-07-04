رياضة

المنتخب يكشف سر غياب صلاح وموعد عودته للتدريبات

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
محمد صلاح
محمد صلاح
أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب الفراعنة شعر بالتعب بسبب إصابته بنزلة برد، وفضل الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري إراحته بعدم خوضه تدريبات اليوم الخميس. وتغيب صلاح عن تدريبات منتخب مصر، استعداداً لمباراة جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية مساء السبت المقبل، التي ستجمعهما على استاد القاهرة الدولي، وجاء غياب صلاح عن التدريبات بسبب تعرضه لنزلة برد قوية لم تمكنه من المشاركة في المران الجماعي، ليفضل الجهاز الطبي منحه راحة، بعد التشاور مع الجهاز الطبي.
وكشف لهيطة، خلال تصريحات تليفزيونية مساء الخميس لقناة TIME SPORT، أن صلاح سيعود للتدريبات غدًا الجمعة، بعد حصوله على راحة من مران اليوم، مضيفا أن الحمل البدني في التدريبات يهبط بشكل تدريجي، بسبب الدخول في المراحل القوية من البطولة. وتابع: «لا توجد مباريات سهلة في النسخة الحالية من أمم إفريقيا،
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بيراميدز والزمالك (1)

رسميا..الشامسي يستحوذ على حصة تركي الشيخ في بيراميدز

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا أعلن خلاله استحواذ الإماراتي سالم الشامسي، نائب رئيس النادي، على أسهم فريق كرة القدم بشكل كامل، وشراء حصة المستشار تركي آل الشيخ، مالك فريق بيراميدز، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال بيان نشره الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأعلن تركي آل الشيخ منذ عدة اسابيع عن بيع أسهمه في نادي بيراميدز للإماراتي سالم الشامسي، الذي كان يتولى رئاسة النادي، ويمتلك حصة من أسهم النادي مع رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
رافائيل نادال (4)

نادال يهزم كيروس بصعوبة في بطولة ويمبلدون

نجا رفائيل نادال المصنف الثالث وبطل ويمبلدون مرتين من الهزيمة أمام الأسترالي نيك كيريوس، بعدما حقق انتصارا صعباً في المباراة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على الملعب الرئيسي، وامتدت لأربع مجموعات وانتهت بنتيجة 3-1 لصالح النجم الإسباني، وثأر نادال من خسارته السابقة أمام كيريوس في بطولة ويمبلدون عام 2014، وهزيمته أمام اللاعب الأسترالي في بطولة أكابولكو هذا العام. الفوز الذي حققه نادال هو الانتصار رقم 50 في مسيرته الاحترافية ببطولة ويمبلدون، ومن المنتظر أن يواجه نادال في الدور الثالث، الفرنسي تسونجا، الذي تفوق على بيرانكيس.
منتخب-تونس-يصل إلى-الإسماعيلية (2)

كان 2019.. السرية شعار مدرب تونس قبل موقعة غانا

طلب الفرنسي آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس، من مسؤولي اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا تفقد ملعب الإسماعيلية غدًا الجمعة، بسبب رغبته في التعرف على الملعب قبل أن يخوض عليه مباراته أمام منتخب غانا يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات دور الستة عشر للمسابقة القارية المقامة حاليا في مصر حتي يوم 19 يوليو الجاري. وقرر جريس فرض السرية على مران المنتخب التونسي غدًا ورفض السماح بتصويره أو إجراء أي مقابلات إعلامية، وأبلغ رسميا القائمين على التنظيم بعدم دخول أى فرد للملعب وإبعاده عن اللاعبين وأفراد الجهاز الفني.
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محمد-صلاح )

أجيري: محمد صلاح سيفوز بالكرة الذهبية في هذه الحالة

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، يملك فرصة قوية للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب العالم لعام 2019. وأضاف اجيري، خلال تصريحاته مساء الأربعاء لإذاعة «كادينا سير» الإسبانية، أن صلاح يجتهد ويكافح بكل قوة للمنافسة على الكرة الذهبية عن العام الحالي، معلقًا: «أرى أن صلاح قريب من هذا الحلم خاصة إذا تمكن من قيادة منتخب مصر للتتويج ببطولة الأمم الإفريقية 2019».
محمد الشناوى (3)

الشناوي يتحدث عن سر التألق أمام أوغندا.. ورسالة لجنش

تحدث محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب الوطني، عن الفوز الذي حققه منتخب الفراعنة على نظيره أوغندا، مساء الأحد، مشيرًا إلى أن الفريق قدم أداءًا طيبًا، موجهًا الشكر للاعبين لأنهم قدموا كل ما عليهم ونفذوا تعليمات المدير الفني، بأداء منظم وروح قتالية. وتابع الشناوي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN SPORTS قائلًا: «منتخب أوغندا تمكن من خلق فرص تهديفية عديدة، لكن التوفيق حالفني في التصدي لكل الكرات التي وصلت إليًّ، والأهم الآن هو التفكير والتركيز في الدور القادم».
هدف المحمدي‎ (2)

المحمدي يكشف سر تألق أوغندا أمام مصر

أكد أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني، أن الفريق حقق فوزًا غاليًا في مباراة صعبة، أمام منتخب أوغندا الذي يعتبر من أقوى فرق المجموعة الأولى، مشيرًا إلى أن المنافس قدم مباراة قوية، ووضح عليهم أنهم يحفظون طريقة منتخب مصر بسبب المواجهات الكثيرة التي جمعت المنتخبين في السنوات الأخيرة. وأضاف المحمدي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة beIN sports: «دافعنا بشكل جيد في ظل تألق محمد الشناوي الذي يقدم بطولة قوية، وأود التأكيد على أن الفوز أهم من الأداء في مثل هذه البطولات، التي تشهد تدرجا في المستوى في المراحل النهائية».
عمرو-وردة (2)

فتاة التحرش لـ«ميرور»: المصريون يعتبرون محمد صلاح إلهًا

«المصريون يتعاملون مع محمد صلاح حرفيًا على أنه إله لا يخطئ، وليس مجرد لاعب كرة قدم، أتفهم الجانب الإنساني منه، في الدفاع عن زميله في الفريق ويحاول أن يقف بجانبه ويدعمه، لكن هذا الأمر كان مفزعًا بالنسبة لي». في حديثها لصحيفة «ميرور» الإنجليزية، أدلت عارضة الأزياء "«ميريهان"، التي كانت طرفًا في أزمة كبيرة بمعسكر المنتخب الوطني، بعدد من التصريحات المثيرة، وذلك على خلفية نشرها محادثات لعمرو وردة، لاعب الفراعنة وهو يحاول التحرش بها على حد وصفها، الأمر الذي تحول بعد ذلك لأزمة كبرى ألقت بظلالها في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية.
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