المنتخب يكشف سر غياب صلاح وموعد عودته للتدريبات

تحرير:سعد الدين محمود ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

محمد صلاح

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب الفراعنة شعر بالتعب بسبب إصابته بنزلة برد، وفضل الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري إراحته بعدم خوضه تدريبات اليوم الخميس. وتغيب صلاح عن تدريبات منتخب مصر، استعداداً لمباراة جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية مساء السبت المقبل، التي ستجمعهما على استاد القاهرة الدولي، وجاء غياب صلاح عن التدريبات بسبب تعرضه لنزلة برد قوية لم تمكنه من المشاركة في المران الجماعي، ليفضل الجهاز الطبي منحه راحة، بعد التشاور مع الجهاز الطبي.

وكشف لهيطة، خلال تصريحات تليفزيونية مساء الخميس لقناة TIME SPORT، أن صلاح سيعود للتدريبات غدًا الجمعة، بعد حصوله على راحة من مران اليوم، مضيفا أن الحمل البدني في التدريبات يهبط بشكل تدريجي، بسبب الدخول في المراحل القوية من البطولة. وتابع: «لا توجد مباريات سهلة في النسخة الحالية من أمم إفريقيا،