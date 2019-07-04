رياضة

نادال يهزم كيروس بصعوبة في بطولة ويمبلدون

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
نادال
نادال
نجا رفائيل نادال المصنف الثالث وبطل ويمبلدون مرتين من الهزيمة أمام الأسترالي نيك كيريوس، بعدما حقق انتصارا صعباً في المباراة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على الملعب الرئيسي، وامتدت لأربع مجموعات وانتهت بنتيجة 3-1 لصالح النجم الإسباني، وثأر نادال من خسارته السابقة أمام كيريوس في بطولة ويمبلدون عام 2014، وهزيمته أمام اللاعب الأسترالي في بطولة أكابولكو هذا العام. الفوز الذي حققه نادال هو الانتصار رقم 50 في مسيرته الاحترافية ببطولة ويمبلدون، ومن المنتظر أن يواجه نادال في الدور الثالث، الفرنسي تسونجا، الذي تفوق على بيرانكيس.
كيريوس قدم مباراة قوية وأرهق نادال كثيراً، بطريقته المستفزة في اللعب، ما أخرج كثيرا النجم الإسباني عن تركيزه، لكن الأخير نجح في حسم اللقاء لصالحه في النهاية بنتيجة ثلاث مجموعات مقابل مجموعة، على النحو التالي (6-3 و3-6 و7-6 و7-6). وتعد هذه المباراة هى الأقوى والأفضل حتى الآن منذ انطلاق النسخة الحالية،
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نادال يتوج ببطولة رولان جاروس للمرة الـ 12 في تاريخه

توج الإسباني رافائيل نادال بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس"، بفوزه على النمساوي دومينيك ثيم بثلاث مجموعات لواحدة، اليوم الأحد، حيث حسم نادال المباراة في ثلاث ساعات بواقع ثلاث مجموعات مقابل واحدة 6-3 و5-7 و6-1 و6-1، ليتوّج بطلاً لبطولة رولان جاروس للمرة الثانية عشرة وهو رقم غير مسبوق في كل بطولات الجراند سلام. وأصبح نادال صاحب الــ 32 عامًا أول لاعب بين المحترفين والمحترفات يحرز لقب بطولة كبرى 12 مرة في تاريخه، رافعاً رصيده في بطولات الجراند سلام إلى 18 بطولة، بفارق لقبين فقط عن حامل الرقم القياسي السويسري روجيه فيدرر.
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