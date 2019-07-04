رسميا..الشامسي يستحوذ على حصة تركي الشيخ في بيراميدز

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م

بيراميدز

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا أعلن خلاله استحواذ الإماراتي سالم الشامسي، نائب رئيس النادي، على أسهم فريق كرة القدم بشكل كامل، وشراء حصة المستشار تركي آل الشيخ، مالك فريق بيراميدز، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال بيان نشره الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأعلن تركي آل الشيخ منذ عدة اسابيع عن بيع أسهمه في نادي بيراميدز للإماراتي سالم الشامسي، الذي كان يتولى رئاسة النادي، ويمتلك حصة من أسهم النادي مع رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وجاء نص البيان كالتالي: "يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل للأستاذ سالم الشامسي، على بيراميدز إف سي". وواصل: "ويأتي هذا الاستحواذ انعكاسًا للعلاقات الطيبة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات، ودعمًا لتجربة الاستثمار العربي في مصر والتي