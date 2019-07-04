رياضة

رسميا..الشامسي يستحوذ على حصة تركي الشيخ في بيراميدز

تحرير:أحمد سعيد ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م
بيراميدز
بيراميدز
أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا أعلن خلاله استحواذ الإماراتي سالم الشامسي، نائب رئيس النادي، على أسهم فريق كرة القدم بشكل كامل، وشراء حصة المستشار تركي آل الشيخ، مالك فريق بيراميدز، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال بيان نشره الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأعلن تركي آل الشيخ منذ عدة اسابيع عن بيع أسهمه في نادي بيراميدز للإماراتي سالم الشامسي، الذي كان يتولى رئاسة النادي، ويمتلك حصة من أسهم النادي مع رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
وجاء نص البيان كالتالي: "يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل للأستاذ سالم الشامسي، على بيراميدز إف سي". وواصل: "ويأتي هذا الاستحواذ انعكاسًا للعلاقات الطيبة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات، ودعمًا لتجربة الاستثمار العربي في مصر والتي
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نادال يهزم كيروس بصعوبة في بطولة ويمبلدون

نجا رفائيل نادال المصنف الثالث وبطل ويمبلدون مرتين من الهزيمة أمام الأسترالي نيك كيريوس، بعدما حقق انتصارا صعباً في المباراة المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على الملعب الرئيسي، وامتدت لأربع مجموعات وانتهت بنتيجة 3-1 لصالح النجم الإسباني، وثأر نادال من خسارته السابقة أمام كيريوس في بطولة ويمبلدون عام 2014، وهزيمته أمام اللاعب الأسترالي في بطولة أكابولكو هذا العام. الفوز الذي حققه نادال هو الانتصار رقم 50 في مسيرته الاحترافية ببطولة ويمبلدون، ومن المنتظر أن يواجه نادال في الدور الثالث، الفرنسي تسونجا، الذي تفوق على بيرانكيس.
تدريب-المنتخب-بمشاركة-صلاح‎ (14)

المنتخب يكشف سر غياب صلاح وموعد عودته للتدريبات

أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب الفراعنة شعر بالتعب بسبب إصابته بنزلة برد، وفضل الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري إراحته بعدم خوضه تدريبات اليوم الخميس. وتغيب صلاح عن تدريبات منتخب مصر، استعداداً لمباراة جنوب إفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية مساء السبت المقبل، التي ستجمعهما على استاد القاهرة الدولي، وجاء غياب صلاح عن التدريبات بسبب تعرضه لنزلة برد قوية لم تمكنه من المشاركة في المران الجماعي، ليفضل الجهاز الطبي منحه راحة، بعد التشاور مع الجهاز الطبي.
منتخب-تونس-يصل إلى-الإسماعيلية (2)

كان 2019.. السرية شعار مدرب تونس قبل موقعة غانا

طلب الفرنسي آلان جريس المدير الفني لمنتخب تونس، من مسؤولي اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا تفقد ملعب الإسماعيلية غدًا الجمعة، بسبب رغبته في التعرف على الملعب قبل أن يخوض عليه مباراته أمام منتخب غانا يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات دور الستة عشر للمسابقة القارية المقامة حاليا في مصر حتي يوم 19 يوليو الجاري. وقرر جريس فرض السرية على مران المنتخب التونسي غدًا ورفض السماح بتصويره أو إجراء أي مقابلات إعلامية، وأبلغ رسميا القائمين على التنظيم بعدم دخول أى فرد للملعب وإبعاده عن اللاعبين وأفراد الجهاز الفني.
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تركي آل الشيخ

آل الشيخ: «نجهز لفريق أوروبي.. المرة دي حاجة تانية»

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تجهيزه لفريق أوروبي لخوض تجربة استثمارية معه خلال الموسم المقبل، وذلك بعد أن تنازل عن ملكية نادي بيراميدز نهاية الموسم الجاري، بعد عام واحد فقط له في الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، علما بأن بيراميدز اختتم موسمه الأول في الدوري بـ70 نقطة، ضامنا المشاركة الموسم المقبل في إحدى بطولتي إفريقيا (دوري الأبطال أو الكونفيدرالية)، إذ يتصارع على المركز الثاني مع الزمالك، صاحب الـ68 نقطة ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة.
نبيل-دونجا-لاعب-بيراميدز‎

دونجا: محمد صلاح رمزًا لمصر.. وأجيري طالبنا بالتركيز

أكد نبيل دونجا، لاعب خط وسط فريق بيراميدز والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن مباراة غينيا الودية كانت قوية، قبل استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019. وتمكن المنتخب من الفوز على نظيره المنتخب الغيني، بثلاثة أهداف مُقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو.
بيراميدز-والداخلية (4)

رئيس الزمالك: مالك بيراميدز زملكاوي وسنتعاون معه

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يتمتع بعلاقة قوية مع رئيس نادي بيراميدز الجديد، مضيفًا في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور: «مالك بيراميدز الجديد مشجع للزمالك، ومن المنتظر أن يحدث تعاون بين الناديين في المستقبل لكن بشكل مختلف عن الوضع وقت المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية»، موضحًا: «من الممكن خلال الفترة المقبلة أن يتم التعاقد مع لاعبين من بيراميدز، ويرحل لاعبون من الزمالك لبيراميدز».
إيهاب-الألفي-مدرب سلة-سيدات-مصر-

مدرب سلة الأهلي مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للسيدات

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، تعيين إيهاب الألفي المدير الفني الأسبق لفريق سيدات الأهلي، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر للسيدات، حيث دخل المنتخب الأول لكرة السلة سيدات في معسكر مغلق بالإسكندرية صباح أمس الخميس يستمر حتى 17 يونيو الجاري، وتتجه بعثة المنتخب للقاهرة لاستكمال المعسكر حتى يوم 23 من الشهر ذاتة قبل موعد السفر مباشرةً إلى أوغندا للمشاركة في تصفيات البطولة الإفريقية، وتقام التصفيات يوم 24 من يونيو، الجارى بأوغندا، وتعد التصفيات مؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية، وكذلك البطولة الإفريقية التى ستقام بالسنغال.
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