جريمة

إحباط تهريب مستحضرات تجميل بمستحقات 30 مليون جنيه

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٨ م
مستحضرات تجميل - صورة أرشيفية
مستحضرات تجميل - صورة أرشيفية
تمكنت الإدارة العامة لحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة برئاسة سعيد جاد من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل بقيمة 30 مليون و571 ألفا و216 جنيها قادمة باسم شركة "ش ." للاستيراد والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن كيماويات داخل شكاير مرقوم سولفات صوديوم 25 كيلو جرام، وذلك في أثناء قيام لجنة لكشف مشمول 4 حاويات أرقام DFSU 14444277, EGHU3428124 ,TCLU 3675536 , EGHU3506778 إذ أثبتت المعاينة الفعلية للحاويات الأربعة وجود 1568 كرتونة بها 966 ألف عبوة مستحضرات تجميل متنوعة.
بفحص مشمول الرسالة تضمنت مستحضرات عبارة عن كريم أساس ماركة كاتريس، فلورمار، سى فورا، بريتى وكريم خافى للعيوب ماركة ماى بلين، لاجيرل وأقلام كحل ماركة فلورمار، وإم إن، بورجوا وآى شادو ماركة نود وغيرها وأقلام روج ماركة هو دا بيوتى منها السائل والمط وماسكرة ماركة ماى بلين، فلورمار وماسك للوجه وأنواع أخرى
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طعن-بالسكين

قاتل زوجته بطعنة في الفخذ يمثل الجريمة أمام النيابة

اصطحب فريق من النيابة العامة بإشراف أسامة علي، وكيل أول نيابة القناطر الخيرية، وأمانة سر أحمد طه، اليوم الخميس، عاطلا متهما بقتل زوجته لشكه في سلوكها لتمثيل جريمته أمام فريق النيابة بمكان حدوث الواقعة على كورنيش القناطر، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وكان اللواء رضا طبلية مدير الأمن، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد الحفيظ مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية من المستشفى بوصول "ف. ا. 20"، عامًا ربة منزل، مصابة بطعنة نافذة في الفخذ ولفظت أنفاسها في أثناء محاول إسعافها.
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السيطرة على حريقين بشركة أدوية وفندق في الجيزة

اندلع حريق محدود داخل شركة أدوية في منطقة كعابيش بالهرم، دون وقوع إصابات وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق. كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شركة أدوية في الهرم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء، وفرضت كردونت أمنيا لمحاصرة النيران، كما تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع في فندق شهير بمنطقة العجوزة، وتم الدفع بـ3 سيارات لمحاصرة الحريق، وتبين نشوب الحريق بغرفة التحكم في وحدات التكييف، وتم السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.
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بعد إخلاء سبيلها.. حبس علا القرضاوي في قضية جديدة

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس علا القرضاوي 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ووجهت النيابة لها تهمتي «الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، أُسست على خلاف أحكام القانون وتمويلها من داخل محبسها». كشفت التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة بناء على محضر تحريات الأمن الوطني اتهامها بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، بغرض القيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة.
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انقلاب سيارة مواد بترولية أعلى دائري المريوطية (صور)

أدى انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية في المريوطية، أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من مناطق الهرم ومتجه إلى محور 26 يوليو، إلى ظهور كثافات مرورية. تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا بتباطؤ حركة السير على الطريق الدائري القادم من الهرم، بسبب زيادة الأحمال التي نتجت عن حادث انقلاب سيارة مواد بترولية في المريوطية، ما أدى لتوقف حركة المرور أمام المتجه إلى محور صفط اللبن، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل الواقعة لتنظيم الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها.
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تهريب بضائع

إحباط تهريب جلود ثعابين بـ11 مليون جنيه في أسوان

أحبطت جمارك منفذ قسطل في أسوان، برئاسة سلامة هلال مهدي، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وجلود الثعابين والورل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم. وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريحات صحفية، إنه بناء على إخبارية سرية بمحاولة سائق سوري الجنسية قادم من الخرطوم بتهريب كمية من البضائع داخل سيارته، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة. وأضاف المصدر، أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل و1500 متر جلود ثعبان الأصلة والورل الطبيعية.
مستحضرات-تجميل-صورة-ارشيفية

إحباط تهريب مستحضرات تجميل بقيمة ضريبية 40 مليونا

تمكن ضباط شرطة ميناء الإسكندرية البحري من إحباط محاولة تهريب 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر عبر الميناء البحري، تقدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عنها بمبلغ 40 مليون جنيه، واردة لإحدى شركات الاستيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة أول العامرية، غرب المحافظ، وقادمة من إحدى الدول الأجنبية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على جميع المضبوطات وعدم السماح بالتصرف فيها لحين العرض على النيابة ودفع القيمة المستحقة عليها.
طعنات-سكين-جريمة

زوجة خائنة وعشيق تحت السرير.. قصة خيانة انتهت بالذبح

وقع اختياره عليها وتزوجها بعدما توسم فيها الخير وعاهدته على الوفاء والإخلاص منذ أن وطئت قدماها بيته، كان حلمه أن يعيش حياة هادئة وأن ينجب منها أطفالا يحملون اسمه ولم يتخيل يوما أن زوجته لن تفي بالوعد الذي قطعته على نفسها وتبخر كلامها وذهب أدراج الرياح، لم يبخل عليها يوما، يكد ويشقى، يخرج صباحا في موعده للعمل من أجل أن يوفر لها كل متطلباتها، ينفق عليها ببذخ ويعود منهك القوى بعد يوم عمل شاق تجلس بجواره تلقي على مسامعه الكلام المعسول وكأنها تمنحه تعويضا عن خيانتها له في الخفاء، ولكن شاء حظها العثر أن ينكشف أمرها وتدفع ثمن خيانتها ذبحا.
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إصابة شخصين انهارت عليهما شرفة عقار في الإسكندرية

أصيب شخصان في شارع الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، جراء انهيار شرفة عقار بالطابق الأخير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الميري الجامعي لتلقي العلاج. بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بلاغا بإصابة شخصين عقب مرورهما بالشارع المشار إليه، انهارت عليهما شرفة عقار بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية ترافقها سيارات الإسعاف لمحل الواقعة.
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