إحباط تهريب مستحضرات تجميل بمستحقات 30 مليون جنيه

٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٨ م

مستحضرات تجميل - صورة أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة برئاسة سعيد جاد من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل بقيمة 30 مليون و571 ألفا و216 جنيها قادمة باسم شركة "ش ." للاستيراد والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن كيماويات داخل شكاير مرقوم سولفات صوديوم 25 كيلو جرام، وذلك في أثناء قيام لجنة لكشف مشمول 4 حاويات أرقام DFSU 14444277, EGHU3428124 ,TCLU 3675536 , EGHU3506778 إذ أثبتت المعاينة الفعلية للحاويات الأربعة وجود 1568 كرتونة بها 966 ألف عبوة مستحضرات تجميل متنوعة.

بفحص مشمول الرسالة تضمنت مستحضرات عبارة عن كريم أساس ماركة كاتريس، فلورمار، سى فورا، بريتى وكريم خافى للعيوب ماركة ماى بلين، لاجيرل وأقلام كحل ماركة فلورمار، وإم إن، بورجوا وآى شادو ماركة نود وغيرها وأقلام روج ماركة هو دا بيوتى منها السائل والمط وماسكرة ماركة ماى بلين، فلورمار وماسك للوجه وأنواع أخرى