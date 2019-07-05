الأهلي يعاقب صلاح محسن بعد واقعة مباراة المتحدة

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص

صلاح محسن

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد رحيله فور علمه أنه خارج مواجهة فريق المتحدة الودية، التي جمعتهما، أمس الأربعاء، على ستاد مختار التتش بالجزيرة. وعلمت «التحرير» أن سيد عبد الحفيظ أبلغ صلاح مسحن بتغريمه 200 ألف جنيه، بسبب رحيله من النادي عقب استبعاده من تشكيل الفريق في المباراة الودية مع المتحدة، في إطار استعدادات الفريق الحالية لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وسيعقد صلاح محسن جلسة مع الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، لمناقشة أسباب العقوبة ومصيره من الاستمرار مع الفريق في ظل عدم اعتماد المدير الفني على خدماته. وتعادل الأهلي سلبيًا مع نظيره المتحدة، في مباراة أقيمت على أربعة أشواط، لم يتمكن أي من الفريقين تسجيل أي