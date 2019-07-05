رياضة

الأهلي يعاقب صلاح محسن بعد واقعة مباراة المتحدة

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص
صلاح محسن
صلاح محسن
قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد رحيله فور علمه أنه خارج مواجهة فريق المتحدة الودية، التي جمعتهما، أمس الأربعاء، على ستاد مختار التتش بالجزيرة. وعلمت «التحرير» أن سيد عبد الحفيظ أبلغ صلاح مسحن بتغريمه 200 ألف جنيه، بسبب رحيله من النادي عقب استبعاده من تشكيل الفريق في المباراة الودية مع المتحدة، في إطار استعدادات الفريق الحالية لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.
وسيعقد صلاح محسن جلسة مع الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، لمناقشة أسباب العقوبة ومصيره من الاستمرار مع الفريق في ظل عدم اعتماد المدير الفني على خدماته. وتعادل الأهلي سلبيًا مع نظيره المتحدة، في مباراة أقيمت على أربعة أشواط، لم يتمكن أي من الفريقين تسجيل أي
اقرأ المزيد
مصر-والكونغو (1)

نجم المغرب: أعشق تريزيجيه.. ويجب رفع القبعة لأزارو

أشاد عزيز بو دربالة، نجم منتخب المغرب السابق، بمواطنه وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يستحق رفع القبعة له الآن، بسبب ما حققه خلال السنوات الأخيرة من شهرة ونجومية مع فريقه المصري. وأوضح بو دربالة، خلال تصريحاته بحلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يعرض على قناة الأهلي، أن أزارو ومعه حميد أحداد، مهاجم نادي الزمالك، يستحقان الإشادة على ما حققاه بالانتقال إلى الأهلي والزمالك خلال الثلاث سنوات الماضية، رغم أنهما كانا غير معروفين في عام 2015.
عبدالله السعيد

مصدر يكشف حقيقة توقيع عبد الله السعيد للزمالك

كشف مصدر مسؤول بنادي بيراميدز أن الأنباء التي ترددت عن نية مالك النادي بيع عدد من لاعبي الفريق خلال المرحلة المقبلة أمر غير صحيح، لأن المالك الجديد سالم الشامسي لديه رغبة في استكمال تجربة تركي آل الشيخ الناجحة في الاستثمار الرياضي داخل مصر من خلال فريق بيراميدز، بعد نجاحه في احتلال المركز الثالث على أقل تقدير في الدوري وتأهله للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. ونفى المصدر الأنباء التي تم تداولها بشأن توقيع عبد الله السعيد على عقود انتقاله لنادي الزمالك وتوقيعه لمدة 3 سنوات وفقا لاتفاق سابق بين تركي آل الشيخ ومسؤولي القلعة البيضاء.
بيراميدز والزمالك (1)

رسميا..الشامسي يستحوذ على حصة تركي الشيخ في بيراميدز

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًا أعلن خلاله استحواذ الإماراتي سالم الشامسي، نائب رئيس النادي، على أسهم فريق كرة القدم بشكل كامل، وشراء حصة المستشار تركي آل الشيخ، مالك فريق بيراميدز، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال بيان نشره الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وأعلن تركي آل الشيخ منذ عدة اسابيع عن بيع أسهمه في نادي بيراميدز للإماراتي سالم الشامسي، الذي كان يتولى رئاسة النادي، ويمتلك حصة من أسهم النادي مع رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-يوسف-الأهلى وحرس الحدود (1)

مدرب الأهلي يعدد مكاسب ودية «المتحدة»

قال محمد يوسف، المدرب العام بالنادي الأهلي، إن ودية «المتحدة» التي خاضها الفريق أمس الأربعاء، حققت العديد من الأهداف الفنية التي سعى إليها الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي؛ ويأتي في مقدمتها تجربة جميع عناصر الفريق في أول مباراة ودية مع بداية فترة الإعداد للمرحلة المهمة المقبلة، وأضاف يوسف أن الجهاز الفني كان حريصا على إقامة المباراة أمس على أربعة أشواط؛ من أجل منح الفرصة للجهاز الفني لرؤية جميع العناصر داخل الملعب بعد مشاركة الجميع طوال الأيام الماضية في خوض التدريبات بشكل يومي، وعلى فترتين صباحية ومسائية في بعض الأيام.
سيد-عبد-الحفيظ

عبدالحفيظ يكشف تفاصيل معسكر الأهلي الخارجي

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع في فترة الإعداد الحالية التي بدأت في الـ22 من الشهر الجاري استعدادا للمرحلة المهمة الحالية، وأضاف أن فترة الإعداد تشهد حالة من التركيز من قبل الجميع منذ اليوم الأول من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة. وأوضح أن فترة الإعداد تشهد غياب الأنجولي جيرالدو الذي يتواجد مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا، بالإضافة إلى رباعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم محمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومروان محسن، المشاركين مع المنتخب في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.
مران-الأهلي‎

مران الأهلي.. ظهور عمار حمدي وعودة «معلول ومحسن»

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون من تدريبات أمس الجمعة، حيث اجتمع مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، وألقى محاضرة نظرية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران، وانتظم التونسي علي معلول وصلاح محسن لاعبا الأهلي في مران الفريق مساء اليوم السبت، حيث غاب الثنائي عن تدريبات الفريق الفترة الماضية بعد أن حصلا على راحة سلبية إضافية من الجهاز الفني والإداري.
لاسارتى (1)

لاسارتي يحدد مطالبه للجنة التخطيط بالأهلي

كشف طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادي الأهلي عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة؛ لمناقشة احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني للمرحلة القادمة، موضحًا أن الاجتماع مع لاسارتي جاء إيجابيا، خاصة أن اللجنة استمعت لتصوره حول العديد من الأمور المهمة التي تخص اللاعبين ومستقبل الفريق. وأضاف أن الرؤية التي طرحها الأوروجواياني جاءت متوافقة كثيرا مع رؤية لجنة التخطيط، وقال إن الأهلي يمتلك أفضل العناصر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org