مصدر يكشف حقيقة توقيع عبد الله السعيد للزمالك

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ ص

عبدالله السعيد

كشف مصدر مسؤول بنادي بيراميدز أن الأنباء التي ترددت عن نية مالك النادي بيع عدد من لاعبي الفريق خلال المرحلة المقبلة أمر غير صحيح، لأن المالك الجديد سالم الشامسي لديه رغبة في استكمال تجربة تركي آل الشيخ الناجحة في الاستثمار الرياضي داخل مصر من خلال فريق بيراميدز، بعد نجاحه في احتلال المركز الثالث على أقل تقدير في الدوري وتأهله للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. ونفى المصدر الأنباء التي تم تداولها بشأن توقيع عبد الله السعيد على عقود انتقاله لنادي الزمالك وتوقيعه لمدة 3 سنوات وفقا لاتفاق سابق بين تركي آل الشيخ ومسؤولي القلعة البيضاء.

وشدد المصدر على أن هناك نية لدى إدارة النادي في الحفاظ على قوام الفريق وعدم التفريط في الركائز الأساسية بل سيكون هناك تدعيمات جيدة خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل مواصلة النتائج المميزة التي حققها بيراميدز، خاصة أن الهدف في الموسم القادم هو الفوز ببطولة، وهو أمر لن يتحقق إلا من خلال مواصلة الدعم