رياضة

مصدر يكشف حقيقة توقيع عبد الله السعيد للزمالك

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
كشف مصدر مسؤول بنادي بيراميدز أن الأنباء التي ترددت عن نية مالك النادي بيع عدد من لاعبي الفريق خلال المرحلة المقبلة أمر غير صحيح، لأن المالك الجديد سالم الشامسي لديه رغبة في استكمال تجربة تركي آل الشيخ الناجحة في الاستثمار الرياضي داخل مصر من خلال فريق بيراميدز، بعد نجاحه في احتلال المركز الثالث على أقل تقدير في الدوري وتأهله للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. ونفى المصدر الأنباء التي تم تداولها بشأن توقيع عبد الله السعيد على عقود انتقاله لنادي الزمالك وتوقيعه لمدة 3 سنوات وفقا لاتفاق سابق بين تركي آل الشيخ ومسؤولي القلعة البيضاء.
وشدد المصدر على أن هناك نية لدى إدارة النادي في الحفاظ على قوام الفريق وعدم التفريط في الركائز الأساسية بل سيكون هناك تدعيمات جيدة خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل مواصلة النتائج المميزة التي حققها بيراميدز، خاصة أن الهدف في الموسم القادم هو الفوز ببطولة، وهو أمر لن يتحقق إلا من خلال مواصلة الدعم
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نجم المغرب: أعشق تريزيجيه.. ويجب رفع القبعة لأزارو

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الأهلي يعاقب صلاح محسن بعد واقعة مباراة المتحدة

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محمد-عبد-العاطي-وادي-دجلة‎

بعد الأهلي.. وادي دجلة يوجه صدمة قوية للزمالك

علم «التحرير» أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع إدارة نادي وادي دجلة للحصول على خدمات محمد عبد العاطي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن إدارة دجلة وجهت صدمة إلى الأبيض، بطلب 50 مليون جنيه، مقابل الموافقة على بيع اللاعب، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق الدجلاوي خلال الموسم الحالي، كما طالب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للغزلان، باستمرار اللاعب، باعتباره من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.
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رئيس الزمالك: «لو خدنا كأس الأمم هيبقى عشان السيسي»

كشف رئيس الزمالك عن عدم تفاؤله لمشوار المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، بعد أن كانت 16 منتخبًا، حيث قال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية اليوم إذا أراد الله أن يتوج المنتخب بالبطولة فسيكون من أجل الشعب والرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يترأس الاتحاد الإفريقي قائلًا: «لو خدنا البطولة هيبقى عشان الشعب المصري العظيم والرئيس السيسي رئيس الدورة الإفريقية وربنا مش عاوز يخذله بسبب المجهود الكبير الذي بذله في الاستعداد للبطولة».
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تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع خالد جلال

عقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة خاصة، مساء اليوم الأربعاء، مع خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور أحمد جلال نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس وبحضور أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة، لعرض رؤيته لخطة عمل الفريق خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن يعقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة جلسة خاصة مع جلال، غدًا الخميس، لبحث خطة إعداد الفريق والمعسكر الخارجي خلال فترة توقف الدوري العام، قبل عرض التصور النهائي على مجلس الإدارة.
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