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الاتفاق على تشكيلة المجلس السيادي في السودان

تحرير:وكالات ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ ص
المجلس العسكري والمعارضة السودانية - أرشيفية
المجلس العسكري والمعارضة السودانية - أرشيفية
أفادت «سكاي نيوز عربية»، فيما نقلته على لسان مراسلها فى العاصمة السودانية، الخرطوم، بأن المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، توصلا إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي، على أن تكون رئاسته دورية. وكان المجلس العسكري، والتحالف الرئيسي للمعارضة، قد عقدا اجتماعا، في أحد فنادق الخرطوم لاستئناف المحادثات بشأن من يتولى قيادة السودان لحين إجراء انتخابات. قالت قوى إعلان الحرية والتغيير إنها مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن قيادة المجلس السيادي الذي من المقرر أن يتولى قيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات
وأكدت أن المحادثات التي تأتي استجابة لدعوة الوسيط الإثيوبي، ستستمر 3 أيام. كما طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير، الحكومة بالإفراج عن السجناء السياسيين. وبدا أن هناك تقدما قد حدث بشأن الاستجابة لهذا المطلب في وقت لاحق من الأربعاء، إذ أصدر المجلس العسكري عفوا عن 235 معتقلا من حركة تحرير السودان، وهي جماعة
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طائرة-مسيرة (2)

التحالف يسقط طائرة مسيرة استهدفت مطار الملك عبد الله

تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من اعتراض طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي وإسقاطها. وأعلن التحالف، الخميس، أن قواته تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية الإيرانية من صنعاء باتجاه مطار الملك عبد الله بجازان في المملكة العربية السعودية. وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، إن القوات تمكنت، مساء الخميس من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار «مسيَّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.
ميليشيات-الحوثى

رويترز: الحوثيون هاجموا مواقع عسكرية في السعودية

ذكر تليفزيون المسيرة التابع لحركة الحوثي في اليمن، أن الحركة المتحالفة مع إيران نفّذت، اليوم الخميس، هجمات على مواقع عسكرية في مطار جازان بالسعودية، حسب وكالة "رويترز". وفي 25 يونيو الماضي، أعلن تليفزيون المسيرة، نقلا عن متحدث عسكري باسم الحوثيين، أنهم هاجموا مواقع عسكرية ومرابض الطائرات في مطاري أبها وجازان السعوديين. فيما أعلن التحالف لدعم الشرعية، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط، حسب "العربية. نت".
الملك سلمان ورئيس تونس

الملك سلمان يتصل هاتفيا بالسبسي: أتمنى لك العافية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًّا اليوم، بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اطمأن فيه على صحته بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى، متمنيا له دوام الصحة والعافية، حسب وكالة الأنباء السعودية. وعبّر الرئيس التونسي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، داعيا الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه. وفي أول قرارات للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بعد مغادرته المستشفى العسكري على أثر وعكة صحية، أعلن تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
الاحتجاجات-في-إسرائيل (5)

إسرائيل تعتقل 3 من المتظاهرين ضد العنصرية

اعتقلت شرطة قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 3 متظاهرين، بسبب اعتدائهم على ضابط شرطة وتدميرهم سيارة أمنية بالقرب من الرملة. وأفادت صحيفة (ذا جيروزالم بوست) الإسرائيلية بأن الضابط أوقف سيارته بالقرب من المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق، وبدأوا بقلب السيارة رأسا على عقب وإلقائها بالحجارة وهم يرتدون الأقنعة، ومن ثم فر الضابط أثناء قيامهم بإلقاء الحجارة عليه؛ مما أسفر عن إصابته بجروح طفيفة. وأضافت الصحيفة أنه تم التعرف على ثلاثة من المتظاهرين من خلال بصمات الأصابع، واعتقالهم من جانب الشرطة الإسرائيلية.
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طيران-الاتحاد (2)

«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم

بعد مرور حوالي شهر على تعليق شركة طيران الإمارات، رحلاتها إلى السودان، إثر أحداث فض اعتصام القيادة العامة، أعلنت الشركة، في بيان لها، اليوم الخميس، عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم بدءا من يوم الإثنين المقبل، بعد أن أوقفتها في أوائل يونيو الماضي، قائلة: "بعد مراقبة الوضع عن كثب في السودان واجراء مراجعة شاملة لكافة العوامل التشغيلية، قررنا استئناف خدماتنا إلى الخرطوم، وسيتم استئناف الرحلات عبر طائرة واحدة يوميا تربط بين دبي والخرطوم"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
مظاهرات-السودان (2)

هل تنجح قوى الحرية في الوصول لحكومة مدنية في الخرطوم

«مدنية.. مدنية»، هتف عشرات الآلاف في شوارع الخرطوم، أمس الأحد، بمظاهرات حاشدة جابت أرجاء البلاد، وذلك لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة للمدنيين، فى مشهد ثورى كبير منذ الإطاحة بنظام البشير وأعوانه في أبريل الماضى. غير أن نجاح قوى الحرية والتغيير المكلف بقيادة الحراك الثورى داخل الخرطوم منذ بداية الاحتجاجات بالسودان، طرح العديد من التساؤلات، أبرزها، هل سينجح قوى الحرية والتغيير فى إجبار المجلس العسكرى على سرعة تسليم السلطة إلى حكومة مدنية؟
مظاهرات-السودان

السودان.. مقتل 5 متظاهرين في «مليونية 30 يونيو»

أفادت تقارير واردة من السودان بمقتل 5 محتجين في أثناء مظاهرات حاشدة خرجت، اليوم الأحد، في العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من مدن البلاد، بحسب "بي بي سي عربي". وشهدت مناطق واسعة في العاصمة الخرطوم إضافة إلى أمدرمان وبحري، حراكا جماهيريا هو الأكبر منذ فض اعتصام قيادة الجيش في مطلع الشهر الجاري. وكان نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو وشهرته "حميدتي" صرح في وقت سابق بأن قناصة مجهولين أطلقوا النار على مدنيين وقوات الدعم السريع خلال مشاركة عشرات الآلاف في "مليونية 30 يونيو".
مظاهرات-السودان (2)

«العسكري السوداني» يرد على دعوات التوجه للقصر الجمهوري

في ظل النداء العاجل الذي أطلقه تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، للتوجه إلى القصر الجمهوري في الخرطوم، من أجل الضغط وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، دعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، إلى "اتفاق عاجل وشامل مع قوى الحرية والتغيير"، بحسب "العربية.نت". وقال "حميدتي" في كلمة، اليوم الأحد: "نسعى لتحقيق سلام شامل في السودان لا يقصي أي جهة"، مضيفًا أن "مهمة المجلس الانتقالي هي حماية الثورة السودانية".
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