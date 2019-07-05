«الشباب والرياضة» تنظم احتفالية على هامش أمم إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥١ ص

احتفالية وزارة الشباب والرياضة

نظمت وزارة الشباب والرياضة، احتفالية كبرى على هامش بطولة الأمم الإفريقية، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ووزير الآثار، وسفراء الدول الإفريقية المشاركة في البطولة، ولفيف من الإعلامين المصريين والأفارقة، وأعضاء اللجنة المنظمة، بقلعة صلاح الدين. وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة قلعة صلاح الدين للسفراء ووزراء الشباب والرياضة الأفارقة، والتي تمثل عبق التاريخ المصري القديم، مؤكدًا على الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لتذليل كل العقبات حتى تخرج بطولة الأمم الإفريقية بالشكل الذي يليق بتاريخ ومكانة مصر.

وأكد الوزير أن نجاح التنظيم جاء من خلال التنسيق بين جميع الوزارات المعنية.وخلال كلمته، أعلن وزير الآثار أنه في عام 2019 يُصرَّح للأشقاء الأفارقة بدخول جميع الأماكن الأثرية بنفس قيمة دخول المصريين، نظرًا لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، واستضافة البطولة الأكبر على مستوى القارة السمراء، وهي بطولة كأس الأمم