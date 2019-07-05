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«الشباب والرياضة» تنظم احتفالية على هامش أمم إفريقيا

تحرير:أحمد سعيد حسانين ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥١ ص
احتفالية وزارة الشباب والرياضة
احتفالية وزارة الشباب والرياضة
نظمت وزارة الشباب والرياضة، احتفالية كبرى على هامش بطولة الأمم الإفريقية، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ووزير الآثار، وسفراء الدول الإفريقية المشاركة في البطولة، ولفيف من الإعلامين المصريين والأفارقة، وأعضاء اللجنة المنظمة، بقلعة صلاح الدين. وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة قلعة صلاح الدين للسفراء ووزراء الشباب والرياضة الأفارقة، والتي تمثل عبق التاريخ المصري القديم، مؤكدًا على الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لتذليل كل العقبات حتى تخرج بطولة الأمم الإفريقية بالشكل الذي يليق بتاريخ ومكانة مصر.
وأكد الوزير أن نجاح التنظيم جاء من خلال التنسيق بين جميع الوزارات المعنية.وخلال كلمته، أعلن وزير الآثار أنه في عام 2019 يُصرَّح للأشقاء الأفارقة بدخول جميع الأماكن الأثرية بنفس قيمة دخول المصريين، نظرًا لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، واستضافة البطولة الأكبر على مستوى القارة السمراء، وهي بطولة كأس الأمم
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السيسى-وترامب (3)

السيسي يتصل هاتفيا بترامب لبحث أوضاع ليبيا والسودان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفيًّا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة الأوضاع في ليبيا والسودان. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة الوضع في ليبيا، إذ أكد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي. كما شدد السيسي على مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات المسلحة، التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا، بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.
الأكاديمية الوطنية للتدريب‎ (1)

الوطنية للتدريب: تخريج أولى دفعات برنامج الإدارة لموظفي بورسعيد

قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتخريج الدفعة الأولى من برنامج مهارات الإدارة لموظفي الدولة بديوان عام محافظة بورسعيد بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الذي يهدف إلى تأهيل الموظفين الحكوميين على الدرجة الأولى والثانية والثالثة بالمحافظة للتعامل مع رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة المحليات ورفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال النهوض بمستوى الأداء للقوى البشرية المحركة للعمل المحلي تماشيا مع التحول الرقمي لمحافظة بورسعيد، وذلك بقرية النورس في بورسعيد .
خالد-العنانى-وزير-الاثار

بسبب مزاد «كريستيز».. وزير الآثار يدعو لاجتماع طارئ

دعا الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى اجتماع طارئ للجنة القومية ‏للآثار المستردة، الأسبوع المقبل برئاسته وبحضور الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة والجهات الأمنية والرقابية والسيادية ‏بالدولة. وأقيم في بريطانيا أمس الأربعاء، مزاد بيعت فيه قطع أثرية مصرية، ومن أهمها تمثال مصري أثرى للملك توت عنخ آمون، رغم المطالبة المصرية بتأجيل ذلك المزاد، لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعي من مصر.
فلوس-الجمعية

البداية 2000 جنيه.. الحكومة تقر الحد الأدنى للأجور

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم "79 لسنة 2019 " الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020، جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحدد مشروع القرار، قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أوالعامل في أجهزة الدولة المختلفة، بحسب الدرجات الوظيفية.
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الافتتاح (8)

هل تحملت الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة كان 2019؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه تكلفة استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وتواصل المركز مع وزارة الشباب والرياضة، التي أكدت أنه لا صحة لذلك على الإطلاق، موضحة أن البطولة يتم تمويلها من خلال التعاقد مع الرعاة، والذين بلغ عددهم 32 راعيا، وأن ذلك لا يحمل ميزانية الدولة أي أعباء إضافية كما أن البطولة حققت لمصر مكاسب على كافة المستويات.
وزيرا-الآثار-والأوقاف-يفتتحان-مسجد قايتباي-بالفيوم‎ (5)

وزيرا الآثار والأوقاف يفتتحان مسجد قايتباي بعد ترميمه

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يرافقه الدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، مسجد قايتباي الأثري بمدينة الفيوم بعد إعادة تأهيله وترميمه ورفع كفائته، وأدوا فيه صلاة الجمعة، وذلك في إطار إعادة افتتاح المسجد بعد الانتهاء من أعمال الترميم. وأشار وزير الأوقاف، إلى أنّه جاء اليوم لإعادة افتتاح مسجد قايتباي الأثري بعد إعادة تأهيله وترميمه وفرشه بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والآثار في إطار خطة إعادة ترميم المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية.
العناني-يتفقد-هرم-اللاهون-ويفتتح-غرفة-الدفن-بالفيوم (7)

العناني يتفقد هرم اللاهون بالفيوم..ويفتتح غرفة الدفن

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، هرم اللاهون، وافتتحا الهرم وغرفة الدفن للجمهور، بحضور المهندس حسن صفوت موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسيد الشورة مدير عام الآثار بالفيوم. وأشار وزير الآثار إلى أن الفيوم من المحافظات الواعدة لما تمتلكه من مقومات أثرية وسياحية وبيئية متفردة، ستضعها في مصاف المحافظات المتقدمة. وأضاف أنّه اليوم بصدد افتتاح هرم اللاهون أمام الجمهور لزيارته والتعرف على نشأته ومحتوياته، كما يفتتح غرفة الدفن لأول مرة للجمهور.
علاء-مبارك- (2)

علاء مبارك: حظر الـ«Fan Id» الخاص بي لحضور أمم إفريقيا

تواجد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مساء أمس الأربعاء، في مدرجات التالتة شمال باستاد القاهرة الدولي، لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار الجولة الثانية من الدور الأول، والتي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بهدفين دون رد، أحرزهما اللاعب أحمد المحمدي في الدقيقة 25، ثم أضاف اللاعب محمد صلاح الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، ليحجز المنتخب لنفسه مكانا في الدور الـ16 بالبطولة، التي بدأ يوم 21 يونيو الجاري، وتنتهي يوم 19 يوليو المقبل.
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