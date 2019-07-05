نجم المغرب: أعشق تريزيجيه.. ويجب رفع القبعة لأزارو

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ ص

منتخب مصر

أشاد عزيز بو دربالة، نجم منتخب المغرب السابق، بمواطنه وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يستحق رفع القبعة له الآن، بسبب ما حققه خلال السنوات الأخيرة من شهرة ونجومية مع فريقه المصري. وأوضح بو دربالة، خلال تصريحاته بحلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يعرض على قناة الأهلي، أن أزارو ومعه حميد أحداد، مهاجم نادي الزمالك، يستحقان الإشادة على ما حققاه بالانتقال إلى الأهلي والزمالك خلال الثلاث سنوات الماضية، رغم أنهما كانا غير معروفين في عام 2015.

وعن منتخب مصر، يرى نجم أسود الأطلسي السابق، أن منتخب الفراعنة سيقدم أداء مختلفا في مواجهة جنوب إفريقيا، متوقعًا فوز رفاق محمد صلاح بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء المقرر له مساء السبت، لكن تنتظرهم مواجهة صعبة أمام فريق منظم. وأشار إلى أنه يحب النجم محمود حسن «تريزيجيه» المحترف في صفوف نادي