ماركا عن استقبال المصريين لراموس: الوقت يشفي الجروح

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ ص

راموس

تحدثت تقارير صحفية إسبانية، عن تواجد النجم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، في مصر حاليًا، لقضاء بعض الوقت من شهر العسل بالشواطئ المصرية، رفقة زوجته. وقالت صحيفة «ماركا»، إن راموس تم استقباله بترحاب شديد من المصريين، في مدينة الغردقة التي يقيم بها، على الرغم من الكراهية التي كان يحملها الشعب المصري له، لتسببه في إصابة النجم المصري محمد صلاح، بنهائي دوري أبطال أوروبا 2017-2018. وأضافت، أن راموس كان يعتبر هو العدو الأول للمصريين في الصيف الماضي، بسبب إصابة صلاح، التي تسببت في غيابه لفترة ليست بالقصيرة.

وعلقت الصحيفة: «الوقت يشفي كل الجروح»، موضحة أن راموس تلقى ردود أفعال رائعة من المصريين خلال زيارته، وتم استقباله بحفاوة كبيرة، خاصة أن إصابة محمد صلاح الذي يعد النجم الأول لبلاده قد مر عليها وقت ليس بالقليل. وتأتي زيارة نجم ريال مدريد لمدينة الغردقة ضمن سلسلة من زيارات نجوم كرة القدم حول