رياضة

ماركا عن استقبال المصريين لراموس: الوقت يشفي الجروح

تحرير:سعد الدين محمود ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ ص
راموس
راموس
تحدثت تقارير صحفية إسبانية، عن تواجد النجم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، في مصر حاليًا، لقضاء بعض الوقت من شهر العسل بالشواطئ المصرية، رفقة زوجته. وقالت صحيفة «ماركا»، إن راموس تم استقباله بترحاب شديد من المصريين، في مدينة الغردقة التي يقيم بها، على الرغم من الكراهية التي كان يحملها الشعب المصري له، لتسببه في إصابة النجم المصري محمد صلاح، بنهائي دوري أبطال أوروبا 2017-2018. وأضافت، أن راموس كان يعتبر هو العدو الأول للمصريين في الصيف الماضي، بسبب إصابة صلاح، التي تسببت في غيابه لفترة ليست بالقصيرة.
وعلقت الصحيفة: «الوقت يشفي كل الجروح»، موضحة أن راموس تلقى ردود أفعال رائعة من المصريين خلال زيارته، وتم استقباله بحفاوة كبيرة، خاصة أن إصابة محمد صلاح الذي يعد النجم الأول لبلاده قد مر عليها وقت ليس بالقليل. وتأتي زيارة نجم ريال مدريد لمدينة الغردقة ضمن سلسلة من زيارات نجوم كرة القدم حول
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مصر-والكونغو (1)

نجم المغرب: أعشق تريزيجيه.. ويجب رفع القبعة لأزارو

أشاد عزيز بو دربالة، نجم منتخب المغرب السابق، بمواطنه وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يستحق رفع القبعة له الآن، بسبب ما حققه خلال السنوات الأخيرة من شهرة ونجومية مع فريقه المصري. وأوضح بو دربالة، خلال تصريحاته بحلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يعرض على قناة الأهلي، أن أزارو ومعه حميد أحداد، مهاجم نادي الزمالك، يستحقان الإشادة على ما حققاه بالانتقال إلى الأهلي والزمالك خلال الثلاث سنوات الماضية، رغم أنهما كانا غير معروفين في عام 2015.
عبدالله السعيد

مصدر يكشف حقيقة توقيع عبد الله السعيد للزمالك

كشف مصدر مسؤول بنادي بيراميدز أن الأنباء التي ترددت عن نية مالك النادي بيع عدد من لاعبي الفريق خلال المرحلة المقبلة أمر غير صحيح، لأن المالك الجديد سالم الشامسي لديه رغبة في استكمال تجربة تركي آل الشيخ الناجحة في الاستثمار الرياضي داخل مصر من خلال فريق بيراميدز، بعد نجاحه في احتلال المركز الثالث على أقل تقدير في الدوري وتأهله للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. ونفى المصدر الأنباء التي تم تداولها بشأن توقيع عبد الله السعيد على عقود انتقاله لنادي الزمالك وتوقيعه لمدة 3 سنوات وفقا لاتفاق سابق بين تركي آل الشيخ ومسؤولي القلعة البيضاء.
صلاح-محسن

الأهلي يعاقب صلاح محسن بعد واقعة مباراة المتحدة

قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد رحيله فور علمه أنه خارج مواجهة فريق المتحدة الودية، التي جمعتهما، أمس الأربعاء، على ستاد مختار التتش بالجزيرة. وعلمت «التحرير» أن سيد عبد الحفيظ أبلغ صلاح مسحن بتغريمه 200 ألف جنيه، بسبب رحيله من النادي عقب استبعاده من تشكيل الفريق في المباراة الودية مع المتحدة، في إطار استعدادات الفريق الحالية لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.
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حفل-زفاف-راموس‎ (4)

بهتافات «مو صلاح».. راموس وزوجته يصلان إلى الغردقة

وصل الدولي الإسباني سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد، إلى مطار الغردقة اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة بصحبة أسرته لقضاء إجازته السنوية بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، حيث استقبله كامل أبو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي السابق، واصطحبه إلى المنتجع السياحي حيث تم تعليق صور ترحيبية براموس بمداخل المنتجع. وتم تخصيص حراسات خاصة بجانب الكردون الأمني منذ وصوله لصالة الوصول حتى السيارة التي استقلها للفندق حيث استقبله عدد من الركاب الذين كانوا في مطار الغردقة الدولي، وشاهدوا وصول قائد المرينجي ومنتخب إسبانيا سيرجيو راموس، بهتافات مو صلاح.
محمد-صلاح (5)

حلم البريميرليج يدفع صلاح لرفض عرض ريال مدريد

رفض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الرحيل عن ليفربول، على الرغم من استعداد كل من يوفنتوس وريال مدريد لدفع 150 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدماته، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، التي أشارت أيضًا إلى تفكير صلاح في الانضمام إلى ريال مدريد أو العودة إلى إيطاليا من جديد بعدما لعب في السابق في صفوف روما، إلا أنه لم يعد متحمسًا لتلك الفكرة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وتحوله إلى بطل في ملعب الأنفيلد، إذ يرى أن ذلك ليس الوقت المناسب للرحيل.
محمد-صلاح

محمد صلاح يبلغ جهاز الفراعنة بموعد انضمامه للمعسكر

أجرى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، اتصالًا بالجهاز الفني للفراعنة، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني، أكد خلاله أنه سينضم لمعسكر المنتخب في غضون 48 ساعة، استعدادًا لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن المنتخب الوطني وقع على رأس المجموعة الأولى باعتباره البلد المضيف، وضمت المجموعة الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.
اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة يكرم الزمالك والمحترفين

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الجبلاية سيقيم حفل تكريم للمحترفين المصريين ولاعبي الزمالك. وقال شوبير في تصريحات خاصة، إن اتحاد الكرة سيكرم محمد صلاح بعد حصوله على هداف الدوري الإنجليزي والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول، ومحمود تريزيجيه لوجوده في التسكيل المثالي للدوري التركي، وأحمد حجازي لاعب فريق وست بروميتش بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في فريقه، وأحمد المحمدي لصعوده مع فريق أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز.
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