ماركا عن استقبال المصريين لراموس: الوقت يشفي الجروح
تحرير:سعد الدين محمود
٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ ص
راموس
تحدثت تقارير صحفية إسبانية، عن تواجد النجم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، في مصر حاليًا، لقضاء بعض الوقت من شهر العسل بالشواطئ المصرية، رفقة زوجته.
وقالت صحيفة «ماركا»، إن راموس تم استقباله بترحاب شديد من المصريين، في مدينة الغردقة التي يقيم بها، على الرغم من الكراهية التي كان يحملها الشعب المصري له، لتسببه في إصابة النجم المصري محمد صلاح، بنهائي دوري أبطال أوروبا 2017-2018.
وأضافت، أن راموس كان يعتبر هو العدو الأول للمصريين في الصيف الماضي، بسبب إصابة صلاح، التي تسببت في غيابه لفترة ليست بالقصيرة.
وعلقت الصحيفة: «الوقت يشفي كل الجروح»، موضحة أن راموس تلقى ردود أفعال رائعة من المصريين خلال زيارته، وتم استقباله بحفاوة كبيرة، خاصة أن إصابة محمد صلاح الذي يعد النجم الأول لبلاده قد مر عليها وقت ليس بالقليل.
وتأتي زيارة نجم ريال مدريد لمدينة الغردقة ضمن سلسلة من زيارات نجوم كرة القدم حول
وعلقت الصحيفة: «الوقت يشفي كل الجروح»، موضحة أن راموس تلقى ردود أفعال رائعة من المصريين خلال زيارته، وتم استقباله بحفاوة كبيرة، خاصة أن إصابة محمد صلاح الذي يعد النجم الأول لبلاده قد مر عليها وقت ليس بالقليل.
وتأتي زيارة نجم ريال مدريد لمدينة الغردقة ضمن سلسلة من زيارات نجوم كرة القدم حول العالم، والتي بدأت بزيارة كيلور نافاس، حارس مرمى الريال والكثير من الفنانين والمشاهير أبرزهم الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول، لقضاء إجازاتهم على شواطئ الغردقة والاستمتاع بالطبيعة الساحرة.
يذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي بين ريال مدريد وليفربول شهد تدخلا عنيفا من قبل راموس على اللاعب المصري محمد صلاح، ما تسبب في إصابته بخلع في الكتف حرمه من المشاركة في أولى مباريات المنتخب بمونديال روسيا 2018.