جريمة

وفاة عامل سقط من على سقالة بالطابق الرابع في بنها

تحرير:هيثم بطاح ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ ص
أسانسير - أرشيفية
أسانسير - أرشيفية
لقي عامل مصرعه، متأثرًا بإصابته إثر سقوطه من أعلى سقالة بالدور الرابع، أثناء إنشاء غرفة أسانسير بأحد الأبراج السكنية بمدينة بنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بالدفن عقب إنهاء جميع الإجراءات القانونية. تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير اداخلية، مدير أمن القليوبية إخطارًا من النقيب شريف عبد الواحد، الضابط بقسم شرطة أول بنها، بشأن البلاغ الذى تلقاه بوفاة عامل يدعى طنطاوي، يبلغ من العمر 30 عاما، ومقيم بمنطقة الحرس الوطني، بدائرة القسم.
على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات التى أشرف عليها العميد يحيى راضى، رئيس مباحث القليوبية، أن العامل توفى نتيجة سقوطه من الطابق الرابع أثناء إنشاء غرفة أسانسير بأحد الأبراج السكنية ناحية الكورنيش القديم، بجوار مجلس مدينة بنها.تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة
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إحباط تهريب مستحضرات تجميل بمستحقات 30 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لحركة وفحص الحاويات بجمارك الدخيلة برئاسة سعيد جاد من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل بقيمة 30 مليون و571 ألفا و216 جنيها قادمة باسم شركة "ش ." للاستيراد والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة عن كيماويات داخل شكاير مرقوم سولفات صوديوم 25 كيلو جرام، وذلك في أثناء قيام لجنة لكشف مشمول 4 حاويات أرقام DFSU 14444277, EGHU3428124 ,TCLU 3675536 , EGHU3506778 إذ أثبتت المعاينة الفعلية للحاويات الأربعة وجود 1568 كرتونة بها 966 ألف عبوة مستحضرات تجميل متنوعة.
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قاتل زوجته بطعنة في الفخذ يمثل الجريمة أمام النيابة

اصطحب فريق من النيابة العامة بإشراف أسامة علي، وكيل أول نيابة القناطر الخيرية، وأمانة سر أحمد طه، اليوم الخميس، عاطلا متهما بقتل زوجته لشكه في سلوكها لتمثيل جريمته أمام فريق النيابة بمكان حدوث الواقعة على كورنيش القناطر، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وكان اللواء رضا طبلية مدير الأمن، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد الحفيظ مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية من المستشفى بوصول "ف. ا. 20"، عامًا ربة منزل، مصابة بطعنة نافذة في الفخذ ولفظت أنفاسها في أثناء محاول إسعافها.
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السيطرة على حريقين بشركة أدوية وفندق في الجيزة

اندلع حريق محدود داخل شركة أدوية في منطقة كعابيش بالهرم، دون وقوع إصابات وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق. كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شركة أدوية في الهرم، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء، وفرضت كردونت أمنيا لمحاصرة النيران، كما تمكنت الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع في فندق شهير بمنطقة العجوزة، وتم الدفع بـ3 سيارات لمحاصرة الحريق، وتبين نشوب الحريق بغرفة التحكم في وحدات التكييف، وتم السيطرة عليه وإخماده دون إصابات.
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بعد إخلاء سبيلها.. حبس علا القرضاوي في قضية جديدة

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس علا القرضاوي 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ووجهت النيابة لها تهمتي «الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، أُسست على خلاف أحكام القانون وتمويلها من داخل محبسها». كشفت التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة بناء على محضر تحريات الأمن الوطني اتهامها بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، بغرض القيام بأعمال عنف ضد مؤسسات الدولة.
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بيقابل حبيبتي.. طالب يطعن صديقه بمطواة في القليوبية

أقدم طالب بالمرحلة الثانوية على طعن صديقه بسلاح أبيض، بعد اكتشاف حبه لحبيبته ولقائها، إذ جمعهما خلاف بسبب ذلك، انتهى بالتشاجر. تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد سعيد، مأمور قسم شرطة الخصوص، بشأن الغشارة الواردة إليه من مستشفى المطرية باستقبال «س. ج»، 21 سنة، طالب بكلية الحقوق، مصابًا بجرح شبه نافذ فى البطن. بإخطار اللواء هشام سليم، مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، والعميد يحى راضى، رئيس المباحث الجنائية، كلفا الرائد محمود عادل، رئيس مباحث قسم الخصوص، بالتحقيق فى الواقعة.
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حريق في سيارة ملاكي يصيب الطريق الزراعي بالشلل

تسبب اشتعال النيران في سيارة ملاكي على طريق «القاهرة –الإسكندرية» الزراعي بنطاق دائرة مركز قليوب في شلل مروري على الطريق من الجانبين، إذ سادت حالة من الهلع والذعر بين قائدي السيارات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور بلاغًا يفيد باشتعال النيران في سيارة ملاكي قبل مدخل قرية سنديون التابعة لمركز قليوب باتجاه القاهرة وتفحم السيارة بالكامل وإصابة من كانوا بداخلها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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بين السماء والأرض.. احتجاز 7 أشخاص بأسانسير في شبرا

تلقت غرفة إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بحدوث عطل فنى بمصعد أحد المبانى التابعة لهيئة السكك الحديدية، بدائرة قسم شرطة شبرا، وبداخله 7 أشخاص، وحرصاً من أجهزة وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والانتقال والتعامل معها، فقد تم الدفع على الفور بوحدات الإنقاذ التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية، ونجحت القوات بمشاركة إدارة الحماية المدنية بشرطة النقل والمواصلات في التعامل مع الموقف، ورفع الصاج الحديدى الخلفى للمصعد وإنقاذ الجميع بسلام.
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