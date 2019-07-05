وفاة عامل سقط من على سقالة بالطابق الرابع في بنها

تحرير:هيثم بطاح ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٦ ص

أسانسير - أرشيفية

لقي عامل مصرعه، متأثرًا بإصابته إثر سقوطه من أعلى سقالة بالدور الرابع، أثناء إنشاء غرفة أسانسير بأحد الأبراج السكنية بمدينة بنها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وصرحت بالدفن عقب إنهاء جميع الإجراءات القانونية. تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير اداخلية، مدير أمن القليوبية إخطارًا من النقيب شريف عبد الواحد، الضابط بقسم شرطة أول بنها، بشأن البلاغ الذى تلقاه بوفاة عامل يدعى طنطاوي، يبلغ من العمر 30 عاما، ومقيم بمنطقة الحرس الوطني، بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات التى أشرف عليها العميد يحيى راضى، رئيس مباحث القليوبية، أن العامل توفى نتيجة سقوطه من الطابق الرابع أثناء إنشاء غرفة أسانسير بأحد الأبراج السكنية ناحية الكورنيش القديم، بجوار مجلس مدينة بنها.تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة