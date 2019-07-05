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رشوان يدعو الصحفيين للالتزام بقرارات النقابة تجاه المحبوسين

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ ص
ضياء رشوان - نقيب الصحفيين
ضياء رشوان - نقيب الصحفيين
وجه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، نداءً لأعضاء النقابة الحريصين على قيام نقابتهم بواجباتها القانونية والنقابية تجاه زملائهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا، بالالتزام بما يتخذه النقيب ومجلس النقابة ولجنة الحريات من قرارات وإجراءات للوفاء بهذه الواجبات بما يضمن تحقيق مصالح وحقوق هؤلاء الزملاء. ودعا رشوان، في بيان له عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أعضاء النقابة إلى العمل والتعاون مع من شرفتهم الجمعية العمومية بتمثيلها في أداء هذه الواجبات، وأن يحرصوا على أن تكون اقتراحاتهم ومبادراتهم لمساندة زملائهم المحبوسين ضمن العمل النقابى المؤسسى.
وأكد نقيب الصحفيين فى النهاية على استمراره ومجلس النقابة ولجنة الحريات فى بذل كل الجهود القانونية والنقابية الواجبة تجاه الزميلين هشام فؤاد، وحسام مؤنس. كات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول، قد قررت حبس كل من: حسام مؤنس، وهشام فؤاد، إلى جانب المحامى زياد العليمي،
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احتفالية وزارة الشباب والرياضة 3

«الشباب والرياضة» تنظم احتفالية على هامش أمم إفريقيا

نظمت وزارة الشباب والرياضة، احتفالية كبرى على هامش بطولة الأمم الإفريقية، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ووزير الآثار، وسفراء الدول الإفريقية المشاركة في البطولة، ولفيف من الإعلامين المصريين والأفارقة، وأعضاء اللجنة المنظمة، بقلعة صلاح الدين. وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة قلعة صلاح الدين للسفراء ووزراء الشباب والرياضة الأفارقة، والتي تمثل عبق التاريخ المصري القديم، مؤكدًا على الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لتذليل كل العقبات حتى تخرج بطولة الأمم الإفريقية بالشكل الذي يليق بتاريخ ومكانة مصر.
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السيسي يتصل هاتفيا بترامب لبحث أوضاع ليبيا والسودان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفيًّا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة الأوضاع في ليبيا والسودان. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة الوضع في ليبيا، إذ أكد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي. كما شدد السيسي على مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات المسلحة، التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا، بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.
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الوطنية للتدريب: تخريج أولى دفعات برنامج الإدارة لموظفي بورسعيد

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بسبب مزاد «كريستيز».. وزير الآثار يدعو لاجتماع طارئ

دعا الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى اجتماع طارئ للجنة القومية ‏للآثار المستردة، الأسبوع المقبل برئاسته وبحضور الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وقيادات كل من وزارات الخارجية والداخلية والعدل والنيابة العامة وهيئةً قضايا الدولة والجهات الأمنية والرقابية والسيادية ‏بالدولة. وأقيم في بريطانيا أمس الأربعاء، مزاد بيعت فيه قطع أثرية مصرية، ومن أهمها تمثال مصري أثرى للملك توت عنخ آمون، رغم المطالبة المصرية بتأجيل ذلك المزاد، لإتاحة الوقت للتدقيق والتأكد من شرعية تداول هذه القطع وصحة وثائقها وإثباتات خروجها الشرعي من مصر.
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وفاة مكرم جاد الكريم صاحب صور اغتيال السادات

توفي، اليوم الخميس، المصور العالمي مكرم جاد الكريم، عن عمر ناهز الـ80 عاما، وتقام صلاة الجنازة في دار الخدمات، الملحقة بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون، في الساعة الواحدة ظهر اليوم، وذلك بعد أنه مر في حياته بمحطات شهيرة، إذ كان مراسلا حربيا ومصورا عسكريا بـ"أخبار اليوم"، وغطى حرب اليمن، حرب الاستنزاف، حرب تشاد، حرب الخليج، حرب أكتوبر، ونال شهرته الواسعة ومعرفة العالم به كمصور بعد تصويره لحظة اغتيال الرئيس أنور السادات في أحداث المنصة، وكرمته العديد من الجهات العالمية.
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«قنابل موقوتة» على طاولة نقابة الصحفيين

يُسارع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الزمن، للانتهاء من الملفات المطروحة على طاولة النقابة، بعد تشكيل هيئة المكتب، والتي تأخرت قرابة الـ3 أشهر منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي. حيث توجد العديد من القضايا الملحة والعاجلة على جدول أعمال النقابة، بحاجة إلى تدخل سريع وعاجل من أعضاء المجلس بتشكيله الجديد للوصول إلى حلول بشأنها، والتي تراكمت طوال الأشهر القليلة الماضية، بسبب عدم توصل أعضاء المجلس إلى اتفاق فيما بينهم حول تشكيل المقاعد. ويأتي على رأس تلك القضايا التي بدأ أعضاء المجلس في دراستها وفحصها لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأنها:
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ننشر التشكيل النهائي لهيئة مكتب نقابة الصحفيين

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، التشكيل النهائي لهيئة مكتب مجلس النقابة والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين. ويتضمن التشكيل النهائي للمجلس تولي الكاتب الصحفي محمد شبانة منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين وعضو لجنة التحقيق، ويتولى جمال عبد الرحيم منصب وكيل أول النقابة بالإضافة إلى رئيس لجنة التدريب ولجنة التأديب وينوب عن النقيب في جميع صلاحياته حال غيابه وفقا لنص قانون النقابة.
نقابة-الصحفيين

انسحاب «خراجة» من اجتماع تشكيل هيئة مكتب «الصحفيين»

شهد اجتماع تشكيل مكتب هيئة نقابة الصحفيين، مناقشات حادة، أدت إلى انسحاب الكاتب الصحفي محمد خراجة، فضلا عن رفضه الاستمرار في الاجتماع، الذي بدأ من الساعة السابعة مساء أمس الأحد وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيث أثارت قرارات المجلس غضب "خراجة" وخرج منفعلًا قبل انتهاء الاجتماع. وعقد مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان، اجتماعا مع أعضاء مجلس النقابة، لإنهاء أزمة تشكيل هيئة المكتب، والتي استمرت قرابة الـ3 أشهر وتعد الأطول في تاريخ مجلس النقابة، منذ إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.
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