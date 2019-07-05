رشوان يدعو الصحفيين للالتزام بقرارات النقابة تجاه المحبوسين

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ ص

ضياء رشوان - نقيب الصحفيين

وجه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، نداءً لأعضاء النقابة الحريصين على قيام نقابتهم بواجباتها القانونية والنقابية تجاه زملائهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا، بالالتزام بما يتخذه النقيب ومجلس النقابة ولجنة الحريات من قرارات وإجراءات للوفاء بهذه الواجبات بما يضمن تحقيق مصالح وحقوق هؤلاء الزملاء. ودعا رشوان، في بيان له عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أعضاء النقابة إلى العمل والتعاون مع من شرفتهم الجمعية العمومية بتمثيلها في أداء هذه الواجبات، وأن يحرصوا على أن تكون اقتراحاتهم ومبادراتهم لمساندة زملائهم المحبوسين ضمن العمل النقابى المؤسسى.

وأكد نقيب الصحفيين فى النهاية على استمراره ومجلس النقابة ولجنة الحريات فى بذل كل الجهود القانونية والنقابية الواجبة تجاه الزميلين هشام فؤاد، وحسام مؤنس. كات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول، قد قررت حبس كل من: حسام مؤنس، وهشام فؤاد، إلى جانب المحامى زياد العليمي،