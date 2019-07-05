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في مثل هذا اليوم..استقلت الجزائر عن الاحتلال الفرنسي

تحرير:محمد عودة ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
ثورة الجزائر
ثورة الجزائر
في مثل هذا اليوم 5 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1830: الداي حسين داي الجزائر يسلم مدينة الجزائر وبداية الغزو الفرنسي للمدن الساحلية الأخرى. وفي عام 1962 - استقلال الجزائر عن فرنسا بعد احتلال دام 132 سنة. وفي عام 1687: الجمعية الملكية البريطانية للعلوم تنشر نظرية الجاذبية الأرضية التي توصل إليها عالم الفيزياء الإنجليزي إسحاق نيوتن. وفي عام 1884: ألمانيا تحتل الكاميرون.
وفي عام 1941: قوات ألمانيا النازية تصل إلى نهر الدنيبر أثناء الحرب العالمية الثانية.وفي عام 1954: قناة بي بي سي البريطانية تبث أول نشراتها الإخبارية التلفزيونية.وفي عام 1970: تحطم طائرة كندية بالقرب من مطار تورنتو الدولي أدى إلى مقتل 108 أشخاص.وفي عام 1971: إصدار قانون بالولايات المتحدة الأمريكية يقر
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ضياء-رشوان

رشوان يدعو الصحفيين للالتزام بقرارات النقابة تجاه المحبوسين

وجه ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، نداءً لأعضاء النقابة الحريصين على قيام نقابتهم بواجباتها القانونية والنقابية تجاه زملائهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا، بالالتزام بما يتخذه النقيب ومجلس النقابة ولجنة الحريات من قرارات وإجراءات للوفاء بهذه الواجبات بما يضمن تحقيق مصالح وحقوق هؤلاء الزملاء. ودعا رشوان، في بيان له عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، أعضاء النقابة إلى العمل والتعاون مع من شرفتهم الجمعية العمومية بتمثيلها في أداء هذه الواجبات، وأن يحرصوا على أن تكون اقتراحاتهم ومبادراتهم لمساندة زملائهم المحبوسين ضمن العمل النقابى المؤسسى.
احتفالية وزارة الشباب والرياضة 3

«الشباب والرياضة» تنظم احتفالية على هامش أمم إفريقيا

نظمت وزارة الشباب والرياضة، احتفالية كبرى على هامش بطولة الأمم الإفريقية، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ووزير الآثار، وسفراء الدول الإفريقية المشاركة في البطولة، ولفيف من الإعلامين المصريين والأفارقة، وأعضاء اللجنة المنظمة، بقلعة صلاح الدين. وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة قلعة صلاح الدين للسفراء ووزراء الشباب والرياضة الأفارقة، والتي تمثل عبق التاريخ المصري القديم، مؤكدًا على الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لتذليل كل العقبات حتى تخرج بطولة الأمم الإفريقية بالشكل الذي يليق بتاريخ ومكانة مصر.
السيسى-وترامب (3)

السيسي يتصل هاتفيا بترامب لبحث أوضاع ليبيا والسودان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفيًّا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة الأوضاع في ليبيا والسودان. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة الوضع في ليبيا، إذ أكد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي. كما شدد السيسي على مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات المسلحة، التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا، بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.
الأكاديمية الوطنية للتدريب‎ (1)

الوطنية للتدريب: تخريج أولى دفعات برنامج الإدارة لموظفي بورسعيد

قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بتخريج الدفعة الأولى من برنامج مهارات الإدارة لموظفي الدولة بديوان عام محافظة بورسعيد بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، الذي يهدف إلى تأهيل الموظفين الحكوميين على الدرجة الأولى والثانية والثالثة بالمحافظة للتعامل مع رؤية الدولة المصرية لتطوير منظومة المحليات ورفع كفاءة الجهاز الإداري من خلال النهوض بمستوى الأداء للقوى البشرية المحركة للعمل المحلي تماشيا مع التحول الرقمي لمحافظة بورسعيد، وذلك بقرية النورس في بورسعيد .
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الاحتلال الإنجليزي

في مثل هذا اليوم..قررت الحكومة البريطانية احتلال مصر

في مثل هذا اليوم 28 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1882: قررت الحكومة البريطانية رسميا احتلال مصر. وفي عام 1967: إسرائيل تحتل القدس الشرقية. وفي عام 1919: التوقيع على معاهدة فرساي في فرنسا، والتي تعد المعاهدة النهاية الرسمية للحرب العالمية الأولى. وفي عام 1922: تعين صبحي بك بركات رئيسا على سورية. وفي عام 1950: سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول بيد القوات الكورية الشمالية.
الشيخ حمد بن خليفة آل ثان

زي انهاردة.. انقلب حمد بن خليفة على والده لحكم قطر

في مثل هذا اليوم 27 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1995: ولي عهد دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثان يقوم بانقلاب سلمي على والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ويتولى الحكم. وفي عام 1548: العثمانيون يحتلون مدينة تبريز الإيرانية والتي تعتبر أحد أهم مدن الدولة الصفوية وذلك بعهد السلطان سليمان القانوني. وفي عام 1967: تركيب أول جهاز سحب نقود آلي في العالم في مدينة لندن.
تفجير أبراج الخبر - أرشيفية

في مثل هذا اليوم|قتل 16 أمريكيا في تفجير أبراج الخبر

في مثل هذا اليوم 25 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1996: تفجير أبراج الخبر في المملكة العربية السعودية، وخلف التفجير 16 قتيل من الجيش الأمريكي. وفي عام 1678: الإيطالية إيلينا بيسكوبيا تصبح أول امرأه بالعالم تحصل على شهاده الدكتوراه في الفلسفة. وفي عام 1788: فيرجينيا تصبح عاشر ولاية تنضم إلى الولايات المتحدة. وفي عام 1920: اختيار لاهاي مقرا دائما لمحكمة العدل الدولية.
الحرب - أرشيفية

زي انهاردة..هاجمت 6 دول عربية جيش الاحتلال في فلسطين

في مثل هذا اليوم 15 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: مصر وسوريا والسعودية والأردن ولبنان والعراق يهاجمون قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي عام 1957: بريطانيا تفجر أول قنبلة هيدروجينية لها. وفي عام 1805: بدء الحملة البريطانية الأولى على القواسم في الخليج العربي. وفي عام 1918: نهاية الحرب الأهلية في فنلندا.
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