في مثل هذا اليوم..استقلت الجزائر عن الاحتلال الفرنسي

تحرير:محمد عودة ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

ثورة الجزائر

في مثل هذا اليوم 5 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1830: الداي حسين داي الجزائر يسلم مدينة الجزائر وبداية الغزو الفرنسي للمدن الساحلية الأخرى. وفي عام 1962 - استقلال الجزائر عن فرنسا بعد احتلال دام 132 سنة. وفي عام 1687: الجمعية الملكية البريطانية للعلوم تنشر نظرية الجاذبية الأرضية التي توصل إليها عالم الفيزياء الإنجليزي إسحاق نيوتن. وفي عام 1884: ألمانيا تحتل الكاميرون.

وفي عام 1941: قوات ألمانيا النازية تصل إلى نهر الدنيبر أثناء الحرب العالمية الثانية.وفي عام 1954: قناة بي بي سي البريطانية تبث أول نشراتها الإخبارية التلفزيونية.وفي عام 1970: تحطم طائرة كندية بالقرب من مطار تورنتو الدولي أدى إلى مقتل 108 أشخاص.وفي عام 1971: إصدار قانون بالولايات المتحدة الأمريكية يقر