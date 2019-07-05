ترامب يستعرض القوة: أمتنا هي الأقوى.. السماء ملك لنا

تحرير:وكالات ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ ص

دونالد ترامب

شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتفال بعيد الاستقلال، حيث أشاد ترامب بالجيش وحث الشبان على الانضمام إلى القوات المسلحة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، شهد الاحتفال عروضا عسكرية، حيث شهد عرضا للدبابات، وحلقت خلاله الطائرات الحربية على ارتفاع منخفض. وأعرب ترامب عن إعجابه بالعروض المبهجة التي تجسد الفخر الوطني والقوة العسكرية، ورفض المخاوف بشأن النفقات والإشارات العسكرية للحدث الذي أقيم أمام نصب لنكولن التذكاري المقام منذ 97 عاما، والذي يرمز للوحدة الوطنية.

وبحسب وكالة «رويترز»، قال ترامب من على منصة أمام النصب الشهير، مرددا فكرة يستخدمها في التجمعات الانتخابية: «أمتنا أقوى اليوم من أي وقت مضى.. إنها الأقوى الآن».وأشاد ترامب بالجيش وروى قصصا عن كل من أفرع القوات المسلحة، فيما نفذت طائرات عسكرية طلعات منفصلة خلال الاحتفال.وقال ترامب: «طيلة 65 عاما لم يتمكن