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ترامب يستعرض القوة: أمتنا هي الأقوى.. السماء ملك لنا

تحرير:وكالات ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤١ ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتفال بعيد الاستقلال، حيث أشاد ترامب بالجيش وحث الشبان على الانضمام إلى القوات المسلحة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، شهد الاحتفال عروضا عسكرية، حيث شهد عرضا للدبابات، وحلقت خلاله الطائرات الحربية على ارتفاع منخفض. وأعرب ترامب عن إعجابه بالعروض المبهجة التي تجسد الفخر الوطني والقوة العسكرية، ورفض المخاوف بشأن النفقات والإشارات العسكرية للحدث الذي أقيم أمام نصب لنكولن التذكاري المقام منذ 97 عاما، والذي يرمز للوحدة الوطنية.
وبحسب وكالة «رويترز»، قال ترامب من على منصة أمام النصب الشهير، مرددا فكرة يستخدمها في التجمعات الانتخابية: «أمتنا أقوى اليوم من أي وقت مضى.. إنها الأقوى الآن».وأشاد ترامب بالجيش وروى قصصا عن كل من أفرع القوات المسلحة، فيما نفذت طائرات عسكرية طلعات منفصلة خلال الاحتفال.وقال ترامب: «طيلة 65 عاما لم يتمكن
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زلزال

زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب جنوب كاليفورنيا

تعرضت منطقة جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الخميس، إلى زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في 23 يونيو الماضي، أن زلزالا بلغت قوته 5.6 درجة وقع على بعد في جنوب غرب كاليفورنيا بالقرب من تجمع بتروليا السكني في الولاية الأمريكية. وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع على عمق 9.4 كيلومتر في باطن الأرض. ويقدر عدد سكان بتروليا التى تقع فى مقاطعة هامبولت ببضع مئات وتقع على بعد 407 كيلومترات إلى الشمال من سان فرانسيسكو فى منطقة برية وعادة ما تشهد نشاط زلزالى.?
هواوى (1)

لغط في تفسير قرارات ترامب بشأن شركة هواوي

على الرغم من النتائج الطيبة التي خرجت بها قمة مجموعة العشرين، والتي أقيمت في اليابان بداية الأسبوع الجاري، بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فإنها لا تزال مصدر إزعاج للبيت الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية. عندما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الماضي، عن قراره بتخفيف الحظر على المبيعات الأمريكية لشركة هواوي، فقد كان ذلك بمثابة أخبار سارة لعمالقة الاتصالات الصينية ومورديها، غير أن بعض الأسئلة لا تزال بلا إجابة بشأن الموقف الأمريكي.
ترامب

بعد مظاهرات بأمريكا.. رسالة قاسية من ترامب للمهاجرين

في ظل تواصل الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، للمطالبة بإغلاق مراكز الاحتجاز الحدودية، نظرا للظروف غير الإنسانية التى يعيشها نزلاء هذه المراكز، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المهاجرين بعدم القدوم إلى أمريكا إذا كانوا غير راضين عن ظروفهم في هذه المراكز. وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قال فيها: "إذا كان المهاجرون غير الشرعيين غير سعداء بظروفهم في مراكز الاحتجاز التي تم إنشاؤها سريعًا، عليهم ألا يأتوا، وكل المشكلات ستحل".
ترامب-أمام الدبابات

انتقادات لترامب بسبب العرض العسكري في يوم الاستقلال

تحتفل الولايات المتحدة، غدا الخميس، بعيد الاستقلال، حيث كما جرت العادة ستقام احتفالات بالألعاب النارية في العاصمة واشنطن وغيرها من الولايات. إلا أن احتفال هذا العام سيكون مختلفا قليلا، حيث قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنظيم عرض عسكري بمشاركة الدبابات والمقاتلات في الرابع من يوليو، بالإضافة إلى الألعاب النارية. ويخشى عدد من النقاد أن يستغل الرئيس الأمريكي هذا الحدث، ويحوله إلى تجمع انتخابي، ويثير خلاله الخلاف السياسي، كما يطالبون ترامب بتحمل تكلفة أي أضرار تلحق بشوارع واشنطن وجسورها ومعالمها الأثرية بسبب عرضه "الاستبدادي" للأبهة العسكرية.
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دونالد ترامب

ترامب يعلن موعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة الأمريكية، وقال "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم، على هامش فعاليات قمة مجموعة العشرين في أوساكا، إن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيبدأ بعد الرابع من يوليو المقبل. وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنرحل أعدادا كبيرة من الأشخاص بدءًا من 4 يوليو". ويأتي هذا الإعلان غير المسبوق، بعد أسبوع من تصريح ترامب، بأنه "يحب المهاجرين".
لقاء ترامب وبن سلمان

ترامب لولي العهد السعودي: لقد قمت بعمل رائع

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، على هامش مشاركتهما في قمة العشرين باليابان. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الرئيس الأمريكي، خلال اللقاء، إن العلاقة جيدة جدا مع بن سلمان، مؤكدًا أن السعودية تبذل جهدًا كبيرًا في محاربة الإرهاب، وعقب بقوله: «إن العالم يقدر تلك المجهودات». وتابع ترامب، خلال اللقاء الثنائي مع ولي العهد السعودي في أوساكا اليابانية، على هامش قمة العشرين، أن التعاون الاقتصادي بين واشنطن والرياض يخلق ما لا يقل عن مليون وظيفة داخل الولايات المتحدة.
جاريد كوشنر

مستشار ترامب: أمريكا لن تتخلى عن الفلسطينيين

قال جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملتزم بتحقيق مستقبل أفضل للفلسطينيين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد كوشنر أن تحقيق الازدهار للشعب الفلسطيني يعد أحد أهم أهداف الورشة الاقتصادية التي انطلقت أعمالها في البحرين، ولن يتحقق ذلك دون حل سياسي عادل للصراع، موضحا أن القضايا السياسية لن تكون محل بحث في مؤتمر المنامة. وأضاف كوشنر: «هذه الورشة لها مخرجات إذا طبقت بشكل جيد فإنها ستؤدي إلى مستقبل كريم ومزدهر وملىء بالفرص، يمكننا تحقيق أشياء كثيرة إذا قمنا بتحسين حياة المواطنين».
ترامب يمازح الصحفية وزوجها

صحفية أمريكية تتهم ترامب باغتصابها

قالت كاتبة صحفية أمريكية شهيرة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اغتصبها قبل ربع قرن، داخل حجرة لتبديل الملابس في أحد متاجر الثياب الفخمة في نيويورك. وبحسب وكالة «فرانس برس»، سارع ترامب بنفى الاتهام. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الصحفية إيه. جان كارول، صاحبة الـ75 عاما، وهى كاتبة عمود في مجلة «إيل» بنسختها الأمريكية، في مقابلة نشرتها مجلة «نيويورك» إنها في ذاك اليوم الذي لم تعد تذكر ما إذا كان في عام 1995 أو 1996 كانت عند مدخل متجر «بيرجدورف جودمان» في حي «آبر إيست سايد» الراقي حين التقت صدفة بترامب، المطور العقاري الذي كانت على معرفة شخصية به.
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