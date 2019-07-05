تفاصيل اتفاق «العسكري» و«الحرية والتغيير» في السودان
تحرير:وكالات
٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ ص
المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير
أسابيع عدة من المفاوضات، انتهت بإعلان المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على قضايا ظلت مطروحة على طاولة المباحثات لوقت طويل، ينتظر أن تشهد الحياة السياسية في السودان على إثرها عهدا جديدا.
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ليباد، الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.
وأوضح ليباد أن الطرفين اتفقا على إقامة تحقيق وطني مستقل وشفاف بشأن الأحداث الأخيرة.
كما أعلن الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات أو تزيد، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل.وأكد ليباد أن الجانبين توافقا على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تكوين المجلس السيادي والحكومة المدنية، وأن يعمدا بمسؤولية لاتخاذ الإجراءات التي
كما أعلن الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات أو تزيد، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل.
وأكد ليباد أن الجانبين توافقا على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تكوين المجلس السيادي والحكومة المدنية، وأن يعمدا بمسؤولية لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين الأجواء وخلق جوا مواتيا للوفاق.
وأكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول، محمد حمدان دقلو، أن الاتفاق سيكون شاملا، ولا يقصي أحدا، ويستوعب الحركات المسلحة والقوى السياسية، وكل طموحات الشعب السوداني وثورته الظافرة.
من جهته، قال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، عمر الدقير، إن الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاهتمام بقضية السلام.