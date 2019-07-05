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تفاصيل اتفاق «العسكري» و«الحرية والتغيير» في السودان

تحرير:وكالات ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ ص
المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير
المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير
أسابيع عدة من المفاوضات، انتهت بإعلان المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على قضايا ظلت مطروحة على طاولة المباحثات لوقت طويل، ينتظر أن تشهد الحياة السياسية في السودان على إثرها عهدا جديدا. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن مبعوث الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ليباد، الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة. وأوضح ليباد أن الطرفين اتفقا على إقامة تحقيق وطني مستقل وشفاف بشأن الأحداث الأخيرة.
كما أعلن الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات أو تزيد، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل.وأكد ليباد أن الجانبين توافقا على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تكوين المجلس السيادي والحكومة المدنية، وأن يعمدا بمسؤولية لاتخاذ الإجراءات التي
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طائرة-مسيرة (2)

التحالف يسقط طائرة مسيرة استهدفت مطار الملك عبد الله

تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من اعتراض طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي وإسقاطها. وأعلن التحالف، الخميس، أن قواته تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيات الحوثية الإيرانية من صنعاء باتجاه مطار الملك عبد الله بجازان في المملكة العربية السعودية. وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، إن القوات تمكنت، مساء الخميس من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار «مسيَّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان.
اجتماع المجلس العسكري السوداني بالمعارضة

الاتفاق على تشكيلة المجلس السيادي في السودان

أفادت «سكاي نيوز عربية»، فيما نقلته على لسان مراسلها فى العاصمة السودانية، الخرطوم، بأن المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، توصلا إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي، على أن تكون رئاسته دورية. وكان المجلس العسكري، والتحالف الرئيسي للمعارضة، قد عقدا اجتماعا، في أحد فنادق الخرطوم لاستئناف المحادثات بشأن من يتولى قيادة السودان لحين إجراء انتخابات. قالت قوى إعلان الحرية والتغيير إنها مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن قيادة المجلس السيادي الذي من المقرر أن يتولى قيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات
ميليشيات-الحوثى

رويترز: الحوثيون هاجموا مواقع عسكرية في السعودية

ذكر تليفزيون المسيرة التابع لحركة الحوثي في اليمن، أن الحركة المتحالفة مع إيران نفّذت، اليوم الخميس، هجمات على مواقع عسكرية في مطار جازان بالسعودية، حسب وكالة "رويترز". وفي 25 يونيو الماضي، أعلن تليفزيون المسيرة، نقلا عن متحدث عسكري باسم الحوثيين، أنهم هاجموا مواقع عسكرية ومرابض الطائرات في مطاري أبها وجازان السعوديين. فيما أعلن التحالف لدعم الشرعية، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط، حسب "العربية. نت".
الملك سلمان ورئيس تونس

الملك سلمان يتصل هاتفيا بالسبسي: أتمنى لك العافية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًّا اليوم، بالرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اطمأن فيه على صحته بعد تجاوزه العارض الصحي وخروجه من المستشفى، متمنيا له دوام الصحة والعافية، حسب وكالة الأنباء السعودية. وعبّر الرئيس التونسي عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، داعيا الله أن يحفظه ولا يريه أي مكروه. وفي أول قرارات للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بعد مغادرته المستشفى العسكري على أثر وعكة صحية، أعلن تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
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اجتماع المجلس العسكري السوداني بالمعارضة

الاتفاق على تشكيلة المجلس السيادي في السودان

أفادت «سكاي نيوز عربية»، فيما نقلته على لسان مراسلها فى العاصمة السودانية، الخرطوم، بأن المجلس العسكري الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير، توصلا إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي، على أن تكون رئاسته دورية. وكان المجلس العسكري، والتحالف الرئيسي للمعارضة، قد عقدا اجتماعا، في أحد فنادق الخرطوم لاستئناف المحادثات بشأن من يتولى قيادة السودان لحين إجراء انتخابات. قالت قوى إعلان الحرية والتغيير إنها مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي بشأن قيادة المجلس السيادي الذي من المقرر أن يتولى قيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات
طيران-الاتحاد (2)

«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم

بعد مرور حوالي شهر على تعليق شركة طيران الإمارات، رحلاتها إلى السودان، إثر أحداث فض اعتصام القيادة العامة، أعلنت الشركة، في بيان لها، اليوم الخميس، عن استئناف رحلاتها إلى العاصمة السودانية الخرطوم بدءا من يوم الإثنين المقبل، بعد أن أوقفتها في أوائل يونيو الماضي، قائلة: "بعد مراقبة الوضع عن كثب في السودان واجراء مراجعة شاملة لكافة العوامل التشغيلية، قررنا استئناف خدماتنا إلى الخرطوم، وسيتم استئناف الرحلات عبر طائرة واحدة يوميا تربط بين دبي والخرطوم"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
صحف-الإمارات (1)

صحف سعودية: خليفة ماي يلوح برفض دفع فاتورة «الطلاق»

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، مسلطة الضوء على الصراع في الشرق الأوسط، ونتائج العصيان المدني في السودان، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "شوارع الخرطوم خالية"، أن شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، بدت خالية إلى حد كبير مع بدء حملة العصيان المدني أمس الأحد، للمطالبة بحكم مدني. وكانت المعارضة وجماعات الاحتجاج دعت الموظفين إلى البقاء في المنازل بعد اقتحام قوات الأمن مقر الاعتصام، الإثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل العشرات.
رئيس-المجلس-الانتقالي-السوداني-عبد-الفتاح-البرهان

العسكري السوداني: نسعى إلى التداول السلمي للسلطة

صرح المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم السبت، بأنه يسعى لتعوافق وطني، وعبور الفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بما يفضي إلى تأسيس تحول ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له. من ناحية أخرى، أعلنت وكالة "رويترز" الإخبارية، نقلا عن مصدرين في المعارضة السودانية أن الأمن السوداني اعتقل اثنين من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال في وقت مبكر من صباح اليوم، بعد فترة قليلة من اجتماع عقد مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
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