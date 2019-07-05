بالأسعار.. هذه السيارات الأقل استهلاكًا للوقود بمصر

بات الاعتماد على سيارات اقتصادية من أهم الأمور التي يبحث عنها جمهور السيارات على مستوى الأسواق العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود دوليًا.
تبحث العديد من الفئات الجماهيرية عن عوامل مختلفة في السيارات التي يقبلون على شرائها، ومن بينها المعدلات الاقتصادية في استهلاك الوقود، خاصة بعد تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية.
وعلى مستوى إمكانيات السيارات الفنية، تراهن العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة، على القدرات الاقتصادية للموديلات الجديدة في استهلاك الوقود، خاصة وأن ذلك بات معيار أساسي للراغبين في شراء السيارات الجديدة والباحثين عن توفير النفقات الإجمالية لامتلاكها.
وفي هذا السياق، نستعرض عدد من أهم وأفضل السيارات في مصر من حيث استهلاك الوقود والقدرات الاقتصادية خلال التشغيل والاستخدام بشكل رئيسي.
سكودا رابيد
تعد واحدة من السيارات الجيدة على مستوى القدرات الفنية بشكل رئيسي، وهي تصدر في السوق المصري بفئتين "باقتين" مختلفتين على مستوى التجهيزات والكماليات، إلا أن
وفي هذا السياق، نستعرض عدد من أهم وأفضل السيارات في مصر من حيث استهلاك الوقود والقدرات الاقتصادية خلال التشغيل والاستخدام بشكل رئيسي.
سكودا رابيد
تعد واحدة من السيارات الجيدة على مستوى القدرات الفنية بشكل رئيسي، وهي تصدر في السوق المصري بفئتين "باقتين" مختلفتين على مستوى التجهيزات والكماليات، إلا أن النسختين تعتمدان على محرك مكون من 3 إسطوانات بسعة 1000 سي سي، وهو ما يؤهلها لضخ قوة تصل إلى 96 حصان، وهو متصل بناقل حركة أوتوماتيك ذو 7 سرعات، يهمك أن تعرف.. كيف تخفض استهلاك سيارتك من البنزين.
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وعلى مستوى استهلاك الوقود، تتمتع السيارة التي تتراوح أسعارها من 300 ألف إلى 360 ألف جنيه، بقدرات تمكنها من استهلاك 4.5 إلى 6 لترات من الوقود عند القيادة في طرق مختلفة، ما بين مفتوحة وداخل المدينة، لمسافة 100 كيلومتر.
سوزوكي ألتو
تأتي السيارة اليابانية على رأس القائمة، وهي تصدر بفئة واحدة فقط في السوق المصري، حيث تعمل بمحرك مكون من 4 إسطوانات بسعة 800 سي سي، وهو ما يؤهلها لضخ قوة تصل إلى 47 حصان، وهو متصل بناقل حركة يدوي ذو 5 سرعات.
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وفيما يتعلق باستهلاك الوقود، تتمتع ألتو وهي واحدة من أهم موديلات الهاتشباك في مصر، بقدرات على استهلاك الوقود في ظروف القيادة العادية تصل إلى معدل 3 لترات تقريبًا أثناء السير لمسافة 100 كيلومتر، ويصل سعرها إلى 134 ألف جنيه تقريبًا.
فورد فوكاس
لا شك أنها واحدة من أشهر الموديلات على مستوى الأسواق العالمية وأكثرها نجاحًا، وهي تتصدر في مصر بـ6 نسخ مختلفة من حيث الكماليات، تنتمي جميعها لموديلات عام 2018، وهي تعتمد على محرك مكون من 3 إسطوانات بسعة 1000 سي سي، وهو ما يؤهلها لضخ قوة مقدارها 123 حصان مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك ذو 6 سرعات.
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وعلى مستوى استهلاك الوقود، تستهلك فورد فوكاس تقريبًا 5 لترات في السير لمسافة 100 كيلومتر، كما أن النسخ الستة تصدر بأسعار تتراوح 350 ألف إلى 440 ألف جنيه في السوق المصري.
تويوتا ياريس
تتمتع بسمعة طيبة في مصر على مستوى الإمكانيات الفنية، وتقدم الشركة اليابانية العملاقة النسخة الكوبيه ذات الأبواب الثلاثة، بمحرك مكون من 3 إسطوانات بسعة 1000 سي سي، وهو ما يؤهلها لضخ قوة مقدارها 68 حصان مرتبط بناقل حركة يدوي ذو 6 سرعات.
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وبلغ متوسط استهلاك الوقود في السيارة اليابانية، حوالي 4.5 لتر في السير لكل 100 كيلومتر، وهي تعرض في السوق المصري بسعر يصل 230 ألف جنيه.
أودي Q2
تعد السيارة الفاخرة الوحيدة في القائمة، وهي تنتمي للموديلات الرياضية متعددة الأغراض، وهي تصدر بمحرك مكون من 4 إسطوانات بسعة 1000 سي سي، وهو ما يؤهلها لضخ قوة مقدارها 115 حصان مرتبط بناقل حركة ستيبترونيك ذو 7 سرعات.
وتتمتع السيارة التي تصدر في الأسواق بأسعار تتراوح من 525 ألف جنيه و625 ألف جنيه، بقدرة على استهلاك 4.6 لتر في السير لمسافة 100 كيلومتر.