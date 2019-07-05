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بالأسعار.. هذه السيارات الأقل استهلاكًا للوقود بمصر

بات الاعتماد على سيارات اقتصادية من أهم الأمور التي يبحث عنها جمهور السيارات على مستوى الأسواق العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود دوليًا.
تحرير:محمود نبيل ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
سكودا رابيد
سكودا رابيد
تبحث العديد من الفئات الجماهيرية عن عوامل مختلفة في السيارات التي يقبلون على شرائها، ومن بينها المعدلات الاقتصادية في استهلاك الوقود، خاصة بعد تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية. وعلى مستوى إمكانيات السيارات الفنية، تراهن العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة، على القدرات الاقتصادية للموديلات الجديدة في استهلاك الوقود، خاصة وأن ذلك بات معيار أساسي للراغبين في شراء السيارات الجديدة والباحثين عن توفير النفقات الإجمالية لامتلاكها.
وفي هذا السياق، نستعرض عدد من أهم وأفضل السيارات في مصر من حيث استهلاك الوقود والقدرات الاقتصادية خلال التشغيل والاستخدام بشكل رئيسي. سكودا رابيد تعد واحدة من السيارات الجيدة على مستوى القدرات الفنية بشكل رئيسي، وهي تصدر في السوق المصري بفئتين "باقتين" مختلفتين على مستوى التجهيزات والكماليات، إلا أن
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ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

بعد زيادة البنزين.. كيف تخفض استهلاك سيارتك للنصف؟

مع ارتفاع سعر لتر زيت البنزين والسولار والإعلان عن الأسعار الجديدة، أصبح التركيز على خفض مستويات استهلاك الوقود أمرا رئيسيا يشغل بال العديد من السائقين في الأسواق العالمية، وبعض القواعد يمكنها أن تسهم في تقليل مستويات استهلاك الوقود بشكل عام، وذلك في أثناء الأنماط المختلفة من السير. ولا شك أن الخطوات التي يتبعها العديد لتقليل استهلاك الوقود، تختلف تبعًا لأنماط السير والطرق المختلفة التي يقودون سياراتهم خلالها، وهو الأمر الذي يحدد مجموعة من الأمور التي يجب القيام بها لتقليل استهلاك الوقود بشكل عام.
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رغم إمكانياتها.. سيارات لم تسمع عنها من قبل

تستمد السيارات المختلفة قوتها وانتشارها الواسع من الإمكانيات التي تحظى بها على المستوى الفني في الأسواق العالمية، لا سيما إذا كانت تنتمي إلى الموديلات الرياضية، والتي تراهن عليها الشركات العالمية المختلفة لتكون السيارات الأساسية لها في الأسواق المختلفة. وتراهن الشركات دومًا على إمكانيات كبيرة على المستوى الفني للفوز بأكبر شريحة من الجماهير الداعمة لتلك الموديلات، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيًا في بعض الأحيان من أجل الاستمرار في الأسواق العالمية وصناعة قاعدة جماهيرية كبيرة في البلدان المختلفة.
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أسوأ ألوان السيارات في الأسواق العالمية 2020

تراهن العديد من الشركات العالمية المعنية بصناعة السيارات في الأسواق العالمية، على العديد من العوامل لتسويق موديلاتها الجديدة خلال العام المقبل، إلا أن الألوان تبقى من أهم الأمور التي يمكن الرهان عليها بقوة في الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة. وعلى الرغم من رغبة الشركات العالمية المصنعة للسيارات في إظهار الموديلات الجديدة بألوان مغايرة للتقليدية المعروفة في الأسواق العالمية، فإن بعض تلك المحاولات الجديدة ليست بالضرورة تؤدى بشكل جيد على مستوى الأسواق العالمية من الناحية الجماهيرية.
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ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

بعد زيادة البنزين.. كيف تخفض استهلاك سيارتك للنصف؟

مع ارتفاع سعر لتر زيت البنزين والسولار والإعلان عن الأسعار الجديدة، أصبح التركيز على خفض مستويات استهلاك الوقود أمرا رئيسيا يشغل بال العديد من السائقين في الأسواق العالمية، وبعض القواعد يمكنها أن تسهم في تقليل مستويات استهلاك الوقود بشكل عام، وذلك في أثناء الأنماط المختلفة من السير. ولا شك أن الخطوات التي يتبعها العديد لتقليل استهلاك الوقود، تختلف تبعًا لأنماط السير والطرق المختلفة التي يقودون سياراتهم خلالها، وهو الأمر الذي يحدد مجموعة من الأمور التي يجب القيام بها لتقليل استهلاك الوقود بشكل عام.
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القوة والحداثة.. سيارات كهربائية بدفع رباعي

تطور الشركات العالمية المصنعة للسيارات الموديلات الكهربائية، التي باتت واحدة من أهم الطرز التي تلقى قبولا واسعا على مستوى الأسواق العالمية بشكل رئيسي، لا سيما أنها من الموديلات التي تتمتع بتكنولوجيا كبيرة سواء على مستوى المحرك أو القدرات الفنية. وتسعى بعض تلك الشركات للجمع بين القدرات الفنية للمحرك الذي يعمل بالكهرباء، والإمكانيات التي توفرها أنظمة الدفع الرباعي، والتي تمتح السيارات قوة إضافية وعزم كبير أثناء القيادة، وبالأخص أثناء العمل على الطرق الصحراوية أو الرمال الكثيفة.
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أفضل السيارات الفاخرة المستعملة بالأسواق

على الرغم من أن السيارات الفاخرة تكون في معظم الأحيان حكرًا على الفئات الجماهيرية الغنية، إلا أن الإصدارات والموديلات المستعملة لا تزال أيضًا مطلوبة في الأسواق العالمية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض الموديلات عن الحد المعروف عن تلك السيارات. وعند المقارنة بين السيارات الفاخرة وهي مستعملة، تبرز بعض الموديلات بشكل رئيسي دون غيرها، لا سيما أن تلك الإصدارات تستطيع الحفاظ على قدراتها الفنية والتكنولوجية التي أصدرت بها في الأسواق العالمية منذ طرحها جديدة بمختلف البلدان.
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منها أودي.. سيارات كهربائية ينتظرها العالم 2020

ينتظر جمهور السيارات على مستوى الأسواق العالمية مجموعة كبيرة من السيارات الكهربائية التي سوف يكون لها اهتمام كبير على مستوى الجماهير في الأسواق العالمية، خاصة أنها من الرهانات الرئيسية للشركات المختلفة لصناعة السيارات في العام المقبل. وخلال الأشهر القليلة المقبلة، من المتوقع أن تصدر العديد من السيارات الكهربائية التي سوف تصدر في الأسواق العالمية خلال العام المقبل، حيث تراهن شركاتها المصنعة على الموديلات التي تعمل بالكهرباء، خاصة في ظل الاهتمام العالمي بتلك السيارات المتطورة.
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