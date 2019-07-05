بالأسعار.. هذه السيارات الأقل استهلاكًا للوقود بمصر

بات الاعتماد على سيارات اقتصادية من أهم الأمور التي يبحث عنها جمهور السيارات على مستوى الأسواق العالمية، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود دوليًا.

تحرير:محمود نبيل ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

سكودا رابيد

تبحث العديد من الفئات الجماهيرية عن عوامل مختلفة في السيارات التي يقبلون على شرائها، ومن بينها المعدلات الاقتصادية في استهلاك الوقود، خاصة بعد تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية. وعلى مستوى إمكانيات السيارات الفنية، تراهن العديد من الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة، على القدرات الاقتصادية للموديلات الجديدة في استهلاك الوقود، خاصة وأن ذلك بات معيار أساسي للراغبين في شراء السيارات الجديدة والباحثين عن توفير النفقات الإجمالية لامتلاكها.

وفي هذا السياق، نستعرض عدد من أهم وأفضل السيارات في مصر من حيث استهلاك الوقود والقدرات الاقتصادية خلال التشغيل والاستخدام بشكل رئيسي. سكودا رابيد تعد واحدة من السيارات الجيدة على مستوى القدرات الفنية بشكل رئيسي، وهي تصدر في السوق المصري بفئتين "باقتين" مختلفتين على مستوى التجهيزات والكماليات، إلا أن