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بعد زيادة البنزين.. كيف تخفض استهلاك سيارتك للنصف؟

بات تقليل مستويات استهلاك السيارات للوقود ضرورة رئيسية مهمة في ظل ارتفاع أسعاره في العديد من الأسواق العالمية بشكل واضح، وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات
تحرير:محمود نبيل ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الوقود
الوقود
مع ارتفاع سعر لتر زيت البنزين والسولار والإعلان عن الأسعار الجديدة، أصبح التركيز على خفض مستويات استهلاك الوقود أمرا رئيسيا يشغل بال العديد من السائقين في الأسواق العالمية، وبعض القواعد يمكنها أن تسهم في تقليل مستويات استهلاك الوقود بشكل عام، وذلك في أثناء الأنماط المختلفة من السير. ولا شك أن الخطوات التي يتبعها العديد لتقليل استهلاك الوقود، تختلف تبعًا لأنماط السير والطرق المختلفة التي يقودون سياراتهم خلالها، وهو الأمر الذي يحدد مجموعة من الأمور التي يجب القيام بها لتقليل استهلاك الوقود بشكل عام.
وفي هذا السياق، نستعرض عددا من أهم الخطوات التي يمكن اتباعها في أثناء القيادة من أجل تخفيض استهلاك الوقود بشكل عام إلى النصف تقريبًا. فتح النوافذ تزيد معدلات استهلاك الوقود تبعًا لمدى مقاومة الهواء في السيارة، وهو الأمر الذي يجعل فتح النوافذ ودخول الهواء ليشمل كل أرجائها أمرا يعيق تقدمها ويصنع مقاومة
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