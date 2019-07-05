بعد زيادة البنزين.. كيف تخفض استهلاك سيارتك للنصف؟

بات تقليل مستويات استهلاك السيارات للوقود ضرورة رئيسية مهمة في ظل ارتفاع أسعاره في العديد من الأسواق العالمية بشكل واضح، وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات
مع ارتفاع سعر لتر زيت البنزين والسولار والإعلان عن الأسعار الجديدة، أصبح التركيز على خفض مستويات استهلاك الوقود أمرا رئيسيا يشغل بال العديد من السائقين في الأسواق العالمية، وبعض القواعد يمكنها أن تسهم في تقليل مستويات استهلاك الوقود بشكل عام، وذلك في أثناء الأنماط المختلفة من السير.
ولا شك أن الخطوات التي يتبعها العديد لتقليل استهلاك الوقود، تختلف تبعًا لأنماط السير والطرق المختلفة التي يقودون سياراتهم خلالها، وهو الأمر الذي يحدد مجموعة من الأمور التي يجب القيام بها لتقليل استهلاك الوقود بشكل عام.
وفي هذا السياق، نستعرض عددا من أهم الخطوات التي يمكن اتباعها في أثناء القيادة من أجل تخفيض استهلاك الوقود بشكل عام إلى النصف تقريبًا.
فتح النوافذ
تزيد معدلات استهلاك الوقود تبعًا لمدى مقاومة الهواء في السيارة، وهو الأمر الذي يجعل فتح النوافذ ودخول الهواء ليشمل كل أرجائها أمرا يعيق تقدمها ويصنع مقاومة
وفي هذا السياق، نستعرض عددا من أهم الخطوات التي يمكن اتباعها في أثناء القيادة من أجل تخفيض استهلاك الوقود بشكل عام إلى النصف تقريبًا.
فتح النوافذ
تزيد معدلات استهلاك الوقود تبعًا لمدى مقاومة الهواء في السيارة، وهو الأمر الذي يجعل فتح النوافذ ودخول الهواء ليشمل كل أرجائها أمرا يعيق تقدمها ويصنع مقاومة كبيرة في أثناء السير على سرعات عالية، ولذلك فإن إغلاق النوافذ في أثناء السير يقلل من مستويات استهلاك الوقود بشكل رئيسي.
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وبشكل عام، تظل مقاومة الهواء في السيارة من الأمور الرئيسية التي تسهم في زيادة استهلاك الوقود بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي يعني أن أبعاد السيارة لها دور أيضًا في خفض مستوى الاستهلاك.
الصيانة الدورية
تعد الصيانة الدورية للمحرك، بما يشمل الزيوت والسيور والفلاتر المنقية للهواء والزيت والبنزين، من أهم الأمور التي تقلل مستويات استهلاك الوقود، لا سيما عند الاعتماد عليها في السير لمسافات طويلة.
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وتشمل الصيانة الدورية تغيير الزيوت الخاصة بالمحرك وناقل الحركة ومجموعة من السيور التي تقوم بتنسيق الحركة الديناميكية للسيارات بشكل رئيسي، ولذلك فإن الاهتمام بجداول الصيانة الدورية يمكن أن يسهم بشكل رئيسي في خفض مستويات الاستهلاك في الوقود.
التكييف
يسهم تشغيل تكييف السيارة بشكل مستمر في زيادة استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30% تقريبًا، ولذلك فإن تشغيله على نحو معتدل في أثناء التشغيل في الحالات المختلفة، وهو ما يعني أن تشغيله في الصيف ومراعاة الصيانة بشكل منتظم لأجزائه المختلفة، وهو الأمر الذي يسهم بشكل رئيسي في خفض مستويات استهلاك البنزين بشكل رئيسي في العديد من السيارات.
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وتعد الصيانة الدورية لمكيف هواء السيارة من أهم الأمور التي تساعد السيارة على تقليل استهلاك الوقود بشكل رئيسي، خاصة في ظل تشغيله فقط في فصل الصيف.
ناقل الحركة
تختلف أساليب تخفيض مستويات استهلاك الوقود في السيارات تبعًا لأنواع نواقل الحركة، ويعد النوع اليدوي هو الأكثر تحقيقًا لمبدأ خفض استهلاك البنزين، خاصة أن تحريك التروس يكون بأيدي السائق وليس المحرك نفسه.
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ويمكن للسائق أن يعتمد على ناقل الحركة اليدوي عن طريق تحييده من أجل تجنب استمرار السيارة في حرق الوقود في أثناء السير، ولذلك فإن الاعتماد على قوة الدفع التي تكسبها السيارة من التحرك لأسفل مثلا عند النزول من أعلى كوبري، يمكن أن يكون سببًا في توفير لترات من الوقود.
إطارات السيارة
بنفس منطق مقاومة السيارة، يسبب أي خلل في ضغط الهواء بإطارات السيارة أزمات كبيرة للسائقين في استهلاك الوقود، لا سيما أنه يزيد من المقاومة التي تواجه السيارة، وبطبيعة الحال يعد ضبط ضغط الهواء من أهم الأمور التي يجب التأكد منها لتقليل استهلاك الوقود في السيارة.