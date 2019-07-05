رياضة

خبرة المغرب تصطدم بطموح بنين في كأس الأمم الإفريقية

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ ص
المغرب
المغرب
تنطلق اليوم الجمعة مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وستكون ضربة البداية من ملعب السلام، عندما تواجه المغرب نظيرتها بنين في تمام الساعة السادسة مساء، وتأهلت المغرب إلى تلك المرحلة بعد تصدرها المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، بالفوز على كل من ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا بنفس النتيجة وهي هدف نظيف، بينما تأهلت بينين ضمن أفضل ثوالث، باحتلالها المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بالتعادل مع غانا 2-2 ومع كل من الكاميرون وغينيا بيساو دون أهداف.
وتسعى المغرب للوصول إلى ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخها في البطولة الإفريقية، بعد أعوام 1998 و2004 و2017، وقبل نسخة 1992، لم يكن هناك الدور ربع النهائي. وبشكل عام حققت المغرب أفضل نتائجها في البطولة بالتتويج بنسخة 1976 وسبق أن وصلت إلى نهائي نسخة 2004، أما بنين فتشارك في البطولة للمرة الخامسة،
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السنغال-وكينيا‎ (6)

أوغندا تبحث عن أول انتصار أمام السنغال بالكان اليوم

تنطلق اليوم الجمعة، مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وستكون ثاني مباريات اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة، عندما تواجه السنغال نظيرتها أوغندا، واحتلت أوغندا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتغلب على الكونغو الديمقراطية 2-0، والتعادل مع زيمبابوي 1-0 قبل الخسارة أمام مصر بهدفين دون رد، أما السنغال فاحتلت المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بالفوز على تنزانيا 2-0 والخسارة أمام الجزائر 1-0 قبل الفوز على كينيا بثلاثية نظيفة.
حفل-زفاف-راموس‎ (4)

ماركا عن استقبال المصريين لراموس: الوقت يشفي الجروح

تحدثت تقارير صحفية إسبانية، عن تواجد النجم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، في مصر حاليًا، لقضاء بعض الوقت من شهر العسل بالشواطئ المصرية، رفقة زوجته. وقالت صحيفة «ماركا»، إن راموس تم استقباله بترحاب شديد من المصريين، في مدينة الغردقة التي يقيم بها، على الرغم من الكراهية التي كان يحملها الشعب المصري له، لتسببه في إصابة النجم المصري محمد صلاح، بنهائي دوري أبطال أوروبا 2017-2018. وأضافت، أن راموس كان يعتبر هو العدو الأول للمصريين في الصيف الماضي، بسبب إصابة صلاح، التي تسببت في غيابه لفترة ليست بالقصيرة.
مصر-والكونغو (1)

نجم المغرب: أعشق تريزيجيه.. ويجب رفع القبعة لأزارو

أشاد عزيز بو دربالة، نجم منتخب المغرب السابق، بمواطنه وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يستحق رفع القبعة له الآن، بسبب ما حققه خلال السنوات الأخيرة من شهرة ونجومية مع فريقه المصري. وأوضح بو دربالة، خلال تصريحاته بحلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يعرض على قناة الأهلي، أن أزارو ومعه حميد أحداد، مهاجم نادي الزمالك، يستحقان الإشادة على ما حققاه بالانتقال إلى الأهلي والزمالك خلال الثلاث سنوات الماضية، رغم أنهما كانا غير معروفين في عام 2015.
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الكاميرون-و غانا (1)

غانا تخشى تكرار سيناريو مصر 2006 في الكان اليوم

تختتم اليوم مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019 في نسخته رقم 32 المقامة حاليًا في مصر، وذلك من خلال إقامة مباراتين في المجموعة السادسة في نفس التوقيت في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك عندما تواجه بنين نظيرتها الكاميرون على ملعب الإسماعيلية، بينما تواجه غانا نظيرتها غينيا بيساو على ملعب السويس، وضمنت الكاميرون التأهل لدور الـ16 بتصدرها المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تحتل غانا المركز الثاني برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن بنين الثالثة، بينما تتذيل بيساو الترتيب بنقطة وحيدة.
ناميبيا وكوت ديفوار (4)

كوت ديفوار يكتسح ناميبيا برباعية ويتأهل لدور الـ16

فوز كبير حققه منتخب كوت ديفوار على نظيره الناميبي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل. الفوز رفع رصيد كوت ديفوار إلى 6 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة خلف المغرب المتصدر بـ9 نقاط، بينما تجمد رصيد ناميبيا بدون نقاط في المركز الأخير ليودع الأخير البطولة، بينما تأهل المنتخب الإيفواري مع نظيره المغربي وينتظر جنوب إفريقيا التأهل كافضل ثوالث بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط.
المغرب-و كوت ديفوار (3)

المغرب تبحث عن ضمان صدارة المجموعة في الكان

تتواصل اليوم الاثنين مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، من خلال مباريات المجموعة الرابعة، وذلك عندما تواجه المغرب نظيرتها جنوب إفريقيا على ملعب السلام الساعة 6:00 مساء، بينما تواجه كوت ديفوار نظيرتها ناميبيا في نفس التوقيت على ملعب 30 يونيو، وتحتل المغرب الصدارة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز بهدف نظيف على كل من ناميبيا وكوت ديفوار، وتحتل الأخيرة المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على جنوب إفريقيا، التي تملك نفس الرصيد من النقاط بعد الفوز على نامبيبا التي لا تملك أي نقطة.
الكاميرون‎

ماذا تحمل لنا مواجهات السبت في كأس أمم إفريقيا؟

يشهد اليوم السبت، مواجهات قوية في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، البداية ستكون في الرابعة والنصف مساء في ملعب السويس، حينما يلتقي منتخب موريتانيا مع نظيره أنجولا، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة، وفي ملعب «الإسماعيلية» في السابعة مساء، وفي إطار مباريات المجموعة السادسة سنكون على موعد مع مواجهة قوية، حيث يلتقي منتخب الكاميرون بمنافسه غانا، وفي ختام اليوم سيكون في ملعب الإسماعيلية بلقاء بين بنين وغينيا بيساو، في تمام العاشرة مساء.
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