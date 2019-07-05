خبرة المغرب تصطدم بطموح بنين في كأس الأمم الإفريقية

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٤ ص

المغرب

تنطلق اليوم الجمعة مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وستكون ضربة البداية من ملعب السلام، عندما تواجه المغرب نظيرتها بنين في تمام الساعة السادسة مساء، وتأهلت المغرب إلى تلك المرحلة بعد تصدرها المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، بالفوز على كل من ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا بنفس النتيجة وهي هدف نظيف، بينما تأهلت بينين ضمن أفضل ثوالث، باحتلالها المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بالتعادل مع غانا 2-2 ومع كل من الكاميرون وغينيا بيساو دون أهداف.

وتسعى المغرب للوصول إلى ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخها في البطولة الإفريقية، بعد أعوام 1998 و2004 و2017، وقبل نسخة 1992، لم يكن هناك الدور ربع النهائي. وبشكل عام حققت المغرب أفضل نتائجها في البطولة بالتتويج بنسخة 1976 وسبق أن وصلت إلى نهائي نسخة 2004، أما بنين فتشارك في البطولة للمرة الخامسة،

وتسعى المغرب للوصول إلى ربع النهائي للمرة الرابعة في تاريخها في البطولة الإفريقية، بعد أعوام 1998 و2004 و2017، وقبل نسخة 1992، لم يكن هناك الدور ربع النهائي.



وبشكل عام حققت المغرب أفضل نتائجها في البطولة بالتتويج بنسخة 1976 وسبق أن وصلت إلى نهائي نسخة 2004، أما بنين فتشارك في البطولة للمرة الخامسة، ولم يسبق لها أن تخطت دور المجموعات من قبل.



وسبق أن تواجه المنتخبان 5 مرات من قبل، حققت خلالها المغرب الانتصار في كل المواجهات، ومن بينها مواجهة سابقة في كأس الأمم الإفريقية في نسخة تونس 2004، وتحديدًا في دور المجموعات، وفازت المغرب حينها برباعية نظيفة.



يذكر أن الفائز من تلك المواجهة، سيواجه الفائز من مباراة السنغال وأوغندا في ربع النهائي.