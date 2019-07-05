سفير مصر بالخرطوم: ندعم جهود تحقيق الأمن في السودان

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص

مظاهرات السودان

التقى حسام عيسى سفير مصر في الخرطوم، وفدا من تجمع شباب الثورة الميداني في السودان، إذ استعرض الجهود التي تقوم بها مصر للتواصل مع كافة التيارات والأحزاب السياسية السودانية، من أجل الاستماع إلى وجهات نظرهم فيما يتعلق بترتيبات المرحلة الانتقالية. وأكد خلال اللقاء دعم مصر لكل جهد يهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن فى السودان بما يصب فى مصلحة الشعب السودانى الشقيق، مشيرا إلى التحركات المصرية على مستوى رئاسة الاتحاد الإفريقى وغيرها من المحافل الدولية والشركاء الإقليميين لتوفير الدعم للسودانيين، بما يحقق تطلعات ثورتهم في تحقيق الأمن فى البلاد.

من ناحيتهم، عرض أعضاء الوفد المبادرة الخاصة بهم، والتي تقوم على 7 مرتكزات بهدف الإسراع بتشكيل هياكل الحكم للفترة الانتقالية، بما في ذلك تشكيل حكومة مدنية تحقق أهداف الثورة السودانية، معربين عن حرصهم على المساهمة في رسم ملامح الفترة الانتقالية وتحقيق الاصطفاف الوطني، من خلال قيامهم بجهود لتقريب وجهات