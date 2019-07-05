أوغندا تبحث عن أول انتصار أمام السنغال بالكان اليوم

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص

السنغال

تنطلق اليوم الجمعة، مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وستكون ثاني مباريات اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة، عندما تواجه السنغال نظيرتها أوغندا، واحتلت أوغندا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتغلب على الكونغو الديمقراطية 2-0، والتعادل مع زيمبابوي 1-0 قبل الخسارة أمام مصر بهدفين دون رد، أما السنغال فاحتلت المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بالفوز على تنزانيا 2-0 والخسارة أمام الجزائر 1-0 قبل الفوز على كينيا بثلاثية نظيفة.

وتشارك أوغندا في الكان للمرة السابعة في تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى نهائي نسخة 1978، ومنذ بداية ظهور ربع النهائي في نسخة 1992، لم تتأهل أوغندا من قبل إلى تلك المرحلة، أما السنغال فتشارك في البطولة للمرة الـ14، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى نهائي نسخة 2002، ووصلت إلى ربع النهائي 6 مرات من

وتشارك أوغندا في الكان للمرة السابعة في تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى نهائي نسخة 1978، ومنذ بداية ظهور ربع النهائي في نسخة 1992، لم تتأهل أوغندا من قبل إلى تلك المرحلة، أما السنغال فتشارك في البطولة للمرة الـ14، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى نهائي نسخة 2002، ووصلت إلى ربع النهائي 6 مرات من قبل، آخرها في النسخة الماضية 2017.



وتواجه المنتخبان 5 مرات من قبل، حقق خلالها السنغال الانتصار في مباراتين، وتعادلا في 3 لقاءات، ولم يسبق أن تواجها في كأس الأمم الإفريقية من قبل.



يذكر أن الفائز في تلك المباراة سيواجه الفائز في مواجهة المغرب وبنين في ربع النهائي يوم 10 يوليو الجارى على ملعب 30 يونيو.