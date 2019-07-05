رياضة

أوغندا تبحث عن أول انتصار أمام السنغال بالكان اليوم

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص
السنغال
السنغال
تنطلق اليوم الجمعة، مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وستكون ثاني مباريات اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة، عندما تواجه السنغال نظيرتها أوغندا، واحتلت أوغندا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتغلب على الكونغو الديمقراطية 2-0، والتعادل مع زيمبابوي 1-0 قبل الخسارة أمام مصر بهدفين دون رد، أما السنغال فاحتلت المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بالفوز على تنزانيا 2-0 والخسارة أمام الجزائر 1-0 قبل الفوز على كينيا بثلاثية نظيفة.
وتشارك أوغندا في الكان للمرة السابعة في تاريخها، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى نهائي نسخة 1978، ومنذ بداية ظهور ربع النهائي في نسخة 1992، لم تتأهل أوغندا من قبل إلى تلك المرحلة، أما السنغال فتشارك في البطولة للمرة الـ14، وحققت أفضل نتائجها بالوصول إلى نهائي نسخة 2002، ووصلت إلى ربع النهائي 6 مرات من
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خبرة المغرب تصطدم بطموح بنين في كأس الأمم الإفريقية

تنطلق اليوم الجمعة مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وستكون ضربة البداية من ملعب السلام، عندما تواجه المغرب نظيرتها بنين في تمام الساعة السادسة مساء، وتأهلت المغرب إلى تلك المرحلة بعد تصدرها المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، بالفوز على كل من ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا بنفس النتيجة وهي هدف نظيف، بينما تأهلت بينين ضمن أفضل ثوالث، باحتلالها المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بالتعادل مع غانا 2-2 ومع كل من الكاميرون وغينيا بيساو دون أهداف.
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ماركا عن استقبال المصريين لراموس: الوقت يشفي الجروح

تحدثت تقارير صحفية إسبانية، عن تواجد النجم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، في مصر حاليًا، لقضاء بعض الوقت من شهر العسل بالشواطئ المصرية، رفقة زوجته. وقالت صحيفة «ماركا»، إن راموس تم استقباله بترحاب شديد من المصريين، في مدينة الغردقة التي يقيم بها، على الرغم من الكراهية التي كان يحملها الشعب المصري له، لتسببه في إصابة النجم المصري محمد صلاح، بنهائي دوري أبطال أوروبا 2017-2018. وأضافت، أن راموس كان يعتبر هو العدو الأول للمصريين في الصيف الماضي، بسبب إصابة صلاح، التي تسببت في غيابه لفترة ليست بالقصيرة.
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نجم المغرب: أعشق تريزيجيه.. ويجب رفع القبعة لأزارو

أشاد عزيز بو دربالة، نجم منتخب المغرب السابق، بمواطنه وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يستحق رفع القبعة له الآن، بسبب ما حققه خلال السنوات الأخيرة من شهرة ونجومية مع فريقه المصري. وأوضح بو دربالة، خلال تصريحاته بحلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يعرض على قناة الأهلي، أن أزارو ومعه حميد أحداد، مهاجم نادي الزمالك، يستحقان الإشادة على ما حققاه بالانتقال إلى الأهلي والزمالك خلال الثلاث سنوات الماضية، رغم أنهما كانا غير معروفين في عام 2015.
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خبرة المغرب تصطدم بطموح بنين في كأس الأمم الإفريقية

تنطلق اليوم الجمعة مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وستكون ضربة البداية من ملعب السلام، عندما تواجه المغرب نظيرتها بنين في تمام الساعة السادسة مساء، وتأهلت المغرب إلى تلك المرحلة بعد تصدرها المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، بالفوز على كل من ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا بنفس النتيجة وهي هدف نظيف، بينما تأهلت بينين ضمن أفضل ثوالث، باحتلالها المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بالتعادل مع غانا 2-2 ومع كل من الكاميرون وغينيا بيساو دون أهداف.
ديسابر (1)

ديسابر يتحدث عن مواجهة أوغندا والسنغال

كشف الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، عن صعوبة مباراة فريقه أمام منتخب «أسود التيرانجا» في أولى مباريات دور الستة عشر بكأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 من شهر يوليو الجاري، والمقرر إقامتها غدًا الجمعة في تمام التاسعة مساء، حيث قال سباستيان ديسابر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد، إنه يرفض أن يتحدث عن تجهيزاته للقاء، لكنهم سيعملون من أجل الفوز بالمباراة ومحاولة إقصاء المنتخب السنغالي من البطولة رغم أنه من المرشحين للفوز باللقب.
مباراة أوغندا وزيمبابوى (2)

ديسابر عن مواجهة السنغال: لا نخشى أحدا

قال الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، إن الفريق واجه الكثير من التحديات قبل خوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، مؤكدًا صعوبة مباراة الغد أمام السنغال، ضمن دور الـ16 بالبطولة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أوغندا تمتلك الأفضلية بسبب اللعب على استاد القاهرة أكثر من مرة، وتحدث ديسابر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، قائلا: "مباراة السنغال تحد كبير للاعبي أوغندا، وأسود التيرانجا من أكبر منتخبات القارة الإفريقية لكننا سنلعب ولا نخشى أحدا".
منتخب-المغرب

الجزائر والمغرب يستهلان اليوم مشوارهما بالكان

تتواصل اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، حيث تواجه المغرب نظيرتها ناميبيا الساعة 4:30 عصرًا على ملعب السلام ضمن مباريات المجموعة الرابعة، وتشارك المغرب في البطولة للمرة الـ16 في تاريخها وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب في عام 1976، بينما تشارك ناميبيا في البطولة للمرة الثالثة في تاريخها ولم تتمكن من قبل من تجاوز دور المجموعات، وتواجه المنتخبان 5 مرات من قبل، حققت خلالها المغرب الانتصار في 4 لقاءات وتعادلت في مباراة وحيدة، وتواجها في كان 2008 بغانا، وحينها فازت المغرب بنتيجة 5-1.
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