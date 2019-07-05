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بالأرقام.. متوسط الزيادات في أسعار المواد البترولية

تحرير:محمد صلاح ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص
بنزين - صورة أرشيفية
بنزين - صورة أرشيفية
تعد الزيادة الحالية الرابعة والأخيرة في أسعار المنتجات البترولية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، منذ نوفمبر عام 2016، حين رفعت الحكومة أسعار الوقود، وأعلنت الحكومة الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، إذ ارتفع سعر بنزين 80 والسولار والكيروسين من 5.50 جنيه إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 من 6.75 إلى 8 جنيهات.
كما ارتفع سعر بنزين 95 من 7.75 إلى 9 جنيهات، وسعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه إلى 3.50 جنيه، وأيضا شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز زيادة بلغت 15%، إذ وصل سعر الأسطوانة المنزلي 65 جنيها بدلا من 50 جنيها، والأسطوانة التجاري إلى 130 جنيها بدلا من 100 جنيه. وشملت الزيادات أيضا زيادة أسعار الشريحة الأولى
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منها اللحوم.. هذه السلع تتأثر بزيادة أسعار الوقود

مع إقرار زيادة أسعار الوقود والكهرباء، تتحرك أسعار العديد من السلع والخدمات، تأثرا بالزيادات الجديدة، وبدأت الحكومة في تطبيق الزيادة في أسعار الكهرباء بداية من شهر يوليو الجاري بنسبة 15%، ومن المتوقع رفع الدعم الطاقة نهائيا على أن يكون صفرا في العام المالي 2020-2021 بعد أن كان من المفترض إنهاء الدعم خلال العام الجاري 2019، بحسب تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وتعد الزيادة في أسعار البنزين والسولار هي الأخيرة ضمن برنامج ترشيد دعم المواد البترولية والذى بدأته الحكومة منذ عام 2014.
بنزين

بعد الزيادة.. تطور أسعار الوقود في مصر منذ التعويم

بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة ومهمة، وشملت هذه الإجراءات تحرير سعر الصرف، وهو ما يعرف بتعويم الجنيه، إلى جانب رفع أسعار الوقود، وغيره من الإجراءات الاقتصادية الصعبة. وخلال هذا البرنامج تم رفع أسعار الوقود بواقع 4 مرات على مدار 3 سنوات، ويعد العام الجاري (2019) بمنزلة المحطة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة.
ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

رسميا.. أسعار البنزين والسولار والغاز بعد الزيادة

أعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الأسطوانة بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما شملت الزيادات أيضا ارتفاع أسعار الشريحة الأولى من الغاز الطبيعي للمنازل التي تبدأ من صفر حتى 30 مترا مكعبا إلى 235 قرشا، والشريحة الثانية (من 30 حتى 60 مترا مكعبا) إلى 310 قروش، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترا مكعبا) إلى 360 قرشا.
عادل-حامد -رئيس-المصرية للاتصالات

«المصرية للاتصالات» توقع شراكة مع بنك مصر

وقعت المصرية للاتصالات وبنك مصر اليوم اتفاقية استعدادًا لإطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول. وصممت الخدمة لتمكين العملاء من إرسال واستقبال الأموال والاحتفاظ بها بشكل آمن عن طريق تطبيق للهواتف الذكية. وستتيح المحفظة للعملاء خدمات سحب وإيداع الأموال من خلال فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عن طريق شركائها، ذلك إلى جانب إمكانية قيام العملاء بأنفسهم بإضافة وربط بطاقات الخصم / الائتمان الخاصة بهم والمصدرة من بنك مصر بهذه المحفظة لتنفيذ معاملاتهم المالية.
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ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

رسميا.. أسعار البنزين والسولار والغاز بعد الزيادة

أعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الأسطوانة بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما شملت الزيادات أيضا ارتفاع أسعار الشريحة الأولى من الغاز الطبيعي للمنازل التي تبدأ من صفر حتى 30 مترا مكعبا إلى 235 قرشا، والشريحة الثانية (من 30 حتى 60 مترا مكعبا) إلى 310 قروش، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترا مكعبا) إلى 360 قرشا.
بنزين

بعد الزيادة.. تطور أسعار الوقود في مصر منذ التعويم

بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة ومهمة، وشملت هذه الإجراءات تحرير سعر الصرف، وهو ما يعرف بتعويم الجنيه، إلى جانب رفع أسعار الوقود، وغيره من الإجراءات الاقتصادية الصعبة. وخلال هذا البرنامج تم رفع أسعار الوقود بواقع 4 مرات على مدار 3 سنوات، ويعد العام الجاري (2019) بمنزلة المحطة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة.
كريستين-لاجارد (3)

لاجارد تتنحى عن منصب مدير صندوق النقد «مؤقتا»

تخلت كريستين لاجارد مؤقتا عن منصب مديرة لصندوق النقد الدولي، بعد أن تم ترشيحها لتتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي، بحسب "سي سي إن عربي". وقالت لاجارد عبر صفحتها على موقع تويتر: "تشرفت بترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، وعلى ضوء ذلك وبعد استشارة لجنة الأخلاق في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت أن أتخلى عن مسؤولياتي كمديرة لصندوق النقد الدولي خلال فترة ترشيحي". وكانت قد تولت لاجارد إدارة صندوق النقد الدولي عام 2011 خلفا لجون ليبسكاي، الذي كان مديرا بالإنابة للصندوق.
كريستين-لاجارد (1)

لاجارد تتنحى من منصبها مديرة لصندوق النقد «مؤقتا»

تخلت كريستين لاجارد مؤقتا عن منصب مديرة لصندوق النقد الدولي، بعد أن تم ترشيحها لتتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي، بحسب "سي سي إن عربي". وقالت لاجارد عبر صفحتها على موقع تويتر: "تشرفت بترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، وعلى ضوء ذلك وبعد استشارة لجنة الأخلاق في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت أن أتخلى عن مسؤولياتي كمديرة لصندوق النقد الدولي خلال فترة ترشيحي". وكانت قد تولت لاجارد إدارة صندوق النقد الدولي عام 2011 خلفا لجون ليبسكاي، الذي كان مديرا بالإنابة للصندوق.
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