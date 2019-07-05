بالأرقام.. متوسط الزيادات في أسعار المواد البترولية

تحرير:محمد صلاح ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٦ ص

بنزين - صورة أرشيفية

تعد الزيادة الحالية الرابعة والأخيرة في أسعار المنتجات البترولية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، منذ نوفمبر عام 2016، حين رفعت الحكومة أسعار الوقود، وأعلنت الحكومة الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، إذ ارتفع سعر بنزين 80 والسولار والكيروسين من 5.50 جنيه إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 من 6.75 إلى 8 جنيهات.

كما ارتفع سعر بنزين 95 من 7.75 إلى 9 جنيهات، وسعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه إلى 3.50 جنيه، وأيضا شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز زيادة بلغت 15%، إذ وصل سعر الأسطوانة المنزلي 65 جنيها بدلا من 50 جنيها، والأسطوانة التجاري إلى 130 جنيها بدلا من 100 جنيه. وشملت الزيادات أيضا زيادة أسعار الشريحة الأولى