إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في انهيار سقف مطحن

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

انهيار عقار - صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل بسحجات وكدمات وكسور وجروح في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، على أثر سقوط سقف مبنى ماكينة طحين آيل للسقوط على المواطنين في أثناء طحنهم الغلة والأرز الخاصين بهم داخل المبنى بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان، وانتشال المصابين ونقلهم إلى مستشفى الرحمانية العام لتلقي العلاج اللازم. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مركز شرطة الرحمانية بانهيار مبنى قديم آيل للسقوط بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث، وسيارة إسعاف، والعقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، وفريق من الحماية المدنية، إلى مكان الحادث، وتبين سقوط سقف مبنى ماكينة طحين آيل للسقوط على المواطنين في أثناء طحنهم الغلة والأرز الخاصين بهم داخل المبنى وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث. وانتشلت قوات الحماية