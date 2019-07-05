المغرب Vs بنين.. رينارد لا يخسر أمام دوسويي

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

هيرفي رينارد

أجيال عديدة تعاقبت على الكرة المغربية شهدت بزوغ نجم الكثير من اللاعبين، إلا أن تلك الأجيال فشلت في تحقيق حلم الجماهير المغربية في كأس الأمم الإفريقية، تلك البطولة التي توج أسود الأطلس بلقبها مرة واحدة في عام 1976، ومرت الكرة المغربية بالكثير من خيبات الأمل في الكان، فمنذ احتلال المركز الرابع في نسخة 1988، شاركت المغرب في البطولة الإفريقية 10 مرات، نجحت خلالها في الوصول مرة واحدة إلى النهائي، ومرتين إلى ربع النهائي، وودعت من دور المجموعات 7 مرات، وتأمل المغرب في تحسين تلك الصورة في نسخة الكان الحالية، عندما تواجه بنين اليوم في دور الـ16.

وتعول المغرب على خبرات مدربها هيرفي رينارد، الذي سبق أن توج باللقب مرتين من قبل مع زامبيا في نسخة 2012، ومع كوت ديفوار في نسخة 2015. وسبق أن واجه رينارد، نظيره ميشيل دوسويي مدرب منتخب بنين 3 مرات من قبل، الأولى أتت في كان 2015، وتعادل رينارد رفقة كوت ديفوار 1-1 مع دوسويي عندما كان مدربًا لغينيا. وبعدها

وتعول المغرب على خبرات مدربها هيرفي رينارد، الذي سبق أن توج باللقب مرتين من قبل مع زامبيا في نسخة 2012، ومع كوت ديفوار في نسخة 2015.



وسبق أن واجه رينارد، نظيره ميشيل دوسويي مدرب منتخب بنين 3 مرات من قبل، الأولى أتت في كان 2015، وتعادل رينارد رفقة كوت ديفوار 1-1 مع دوسويي عندما كان مدربًا لغينيا.



وبعدها تولى رينارد تدريب المغرب وذهب دوسويي لكوت ديفوار، ليتواجها مرتين الأولى في تصفيات كأس العالم 2018، وتعادلا سلبيًا في المغرب، وحسم رينارد المواجهة الثانية بهدف نظيف في دور المجموعات من كان 2017.



أما دوسويي فواجه المغرب 4 مرات من قبل، حقق الانتصار خلالها مرتين مع غينيا بنتيجة 2-1 وديًا عام 2012، وبهدف نظيف مع كوت ديفوار وديًا عام 2016، إضافة إلى المباراتين السابق ذكرهما أمام رينارد.