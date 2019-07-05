رياضة

المغرب Vs بنين.. رينارد لا يخسر أمام دوسويي

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
هيرفي رينارد
هيرفي رينارد
أجيال عديدة تعاقبت على الكرة المغربية شهدت بزوغ نجم الكثير من اللاعبين، إلا أن تلك الأجيال فشلت في تحقيق حلم الجماهير المغربية في كأس الأمم الإفريقية، تلك البطولة التي توج أسود الأطلس بلقبها مرة واحدة في عام 1976، ومرت الكرة المغربية بالكثير من خيبات الأمل في الكان، فمنذ احتلال المركز الرابع في نسخة 1988، شاركت المغرب في البطولة الإفريقية 10 مرات، نجحت خلالها في الوصول مرة واحدة إلى النهائي، ومرتين إلى ربع النهائي، وودعت من دور المجموعات 7 مرات، وتأمل المغرب في تحسين تلك الصورة في نسخة الكان الحالية، عندما تواجه بنين اليوم في دور الـ16.
وتعول المغرب على خبرات مدربها هيرفي رينارد، الذي سبق أن توج باللقب مرتين من قبل مع زامبيا في نسخة 2012، ومع كوت ديفوار في نسخة 2015. وسبق أن واجه رينارد، نظيره ميشيل دوسويي مدرب منتخب بنين 3 مرات من قبل، الأولى أتت في كان 2015، وتعادل رينارد رفقة كوت ديفوار 1-1 مع دوسويي عندما كان مدربًا لغينيا. وبعدها
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مصر-وزيمبابوي (5)

أجيري يعترف: منتخب مصر عانى بدنيًا أمام هذا المنافس

أكد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أنه لا توجد لدى لاعبيه أي مشكلة بدنية، موضحًا أن في مباراة أوغندا كان اللاعبون يبذلون مجهود غير عادي حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي تفوق فيها المنتخب المصري وفاز بهدفين مقابل لاشئ. وتابع اجيري في المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب أفريقيا صباح اليوم الجمعة:"نعم في المباراة الأولى كانت هناك مشكلة بدنية، ولكن في المباراة الأخيرة عندي حالة رضا عن الحالة البدنية التي ظهر عليها كل اللاعبين، وأعتقد ان الأمور تسير إلى الأفضل في المرحلة المقبلة أيضًا".
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

أجيري عن مواجهة جنوب أفريقيا: لن تكون سهلة

كشف خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أن مواجهة منتخب جنوب أفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء غداً السبت لن تكون سهلة، لأن جنوب أفريقيا تمتلك منتخب منظم ولديه خط دفاع قوي، وقدم عروضاً جيدة خلال مباريات دور المجموعات. وأوضح المدير الفني للمنتخب الوطني أن لاعبيه جاهزين لخوض مواجهة منتخب الأولاد ولا يوجد أي غيابات في صفوف الفريق باستثناء الثنائي محمود عبدالرحيم " جنش" الذي اجرى جراحة في وتر أكيليس بعد إصابته في التدريبات قبل لقاء منتخب أوغندا وأحمد حسن "كوكا" الذي تعرض للإصابة في لقاء المنتخب الأوغندي.
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كوكو مدربا لديربي كاونتي خلفا للامبارد

أعلن نادي ديربي كاونتي تعيين المدرب الهولندي فيليب كوكو بعقد يمتد لأربع سنوات، ليخلف بالتالي الإنجليزي فرانك لامبارد، الذي تولى أمس تدريب نادي تشيلسي، وقال كوكو لموقع الفريق الرسمي: "أشعر بالسعادة والفخر للتأكيد على أن ديربي كاونتي سيصبح فريقي المقبل، لا أستطيع الانتظار حتى مقابلة الفريق والجماهير وبداية المغامرة الجديدة معًا"، ولحق المدرب البالغ من العمر 48 عامًا بالفريق في فلوريدا لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد، وسيعاونه في ملعب برايد بارك كل من كريس فان دير فيردين، إضافة إلى تاون شيبرز، مع بقاء مدرب حراس المرمى شاي جيفين.
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أوغندا تبحث عن أول انتصار أمام السنغال بالكان اليوم

تنطلق اليوم الجمعة، مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وستكون ثاني مباريات اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة، عندما تواجه السنغال نظيرتها أوغندا، واحتلت أوغندا المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتغلب على الكونغو الديمقراطية 2-0، والتعادل مع زيمبابوي 1-0 قبل الخسارة أمام مصر بهدفين دون رد، أما السنغال فاحتلت المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط بالفوز على تنزانيا 2-0 والخسارة أمام الجزائر 1-0 قبل الفوز على كينيا بثلاثية نظيفة.
فرحة-لعيبة المغرب (1)

خبرة المغرب تصطدم بطموح بنين في كأس الأمم الإفريقية

تنطلق اليوم الجمعة مباريات دور الـ16 للنسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر، وستكون ضربة البداية من ملعب السلام، عندما تواجه المغرب نظيرتها بنين في تمام الساعة السادسة مساء، وتأهلت المغرب إلى تلك المرحلة بعد تصدرها المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، بالفوز على كل من ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا بنفس النتيجة وهي هدف نظيف، بينما تأهلت بينين ضمن أفضل ثوالث، باحتلالها المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بالتعادل مع غانا 2-2 ومع كل من الكاميرون وغينيا بيساو دون أهداف.
خالد-بوطيب (3)

رينارد يحذر مصر ويكشف تفاصيل حالة بوطيب

حذر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، الجهاز الفني للمنتخب الوطني من مواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها بعد غد السبت على استاد القاهرة بدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. وتأهل الفراعنة لدور الـ16 بالعلامة الكاملة بعد أن جاء في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تأهل جنوب إفريقيا كثالث للمجموعة الرابعة. وقال رينارد في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام بنين، المقرر لها غدا الجمعة: "جنوب إفريقيا منتخب قوي للغاية ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وحذارِ أن تقلل من قدراته".
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مدرب المغرب يتغنى بمبارك ويعتبر مواجهة بنين نهائية

أكد هيرفي رينارد، مدرب منتخب المغرب، صعوبة مباراة أسود الأطلس، أمام بنين المقرر، لها الجمعة على ملعب السلام، بدور الـ16 لمسابقة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن في منافسة شرسة وأعتبر مواجهة بنين مباراة نهائية لأننا يجب أن نفوز للتأهل للدور المقبل، وعلينا التحلي بالتركيز وتجنب الأخطاء من أجل التأهل للدور المقبل لتحقيق حلم ملايين العشاق بالمغرب، واللاعبون جاهزون لمباراة الغد الصعبة للغاية وهم ينفذون تعليماتي على أكمل وجه وأعتقد أننا قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية غدا".
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