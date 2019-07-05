فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

كريم عبدالعزيز ينشر صورة ابنته| والجمهور:كبرت يا نجم

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
شارك الفنان كريم عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة له مع ابنته "ملك"، وهما يقضيان فترة الإجازة في أحد المتنزهات، وقد انهالت التعليقات من محبيه على الصورة، ومنهم من تذكر أدواره التي اشتهر بها خلال السنوات الماضية، وداعبه أحدهم: "كبرت يا نجم.. ملك كشفت سنك". وينتظر الفنان عرض فيلمه السينمائي الجديد "الفيل الأزرق 2"، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، حيث سبق أن روج له من خلال نشر البرومو الرسمي للعمل إضافة إلى مشاركته للبوستر الخاص به.
فيلم "الفيل الأزرق 2" من بطولة أيضًا كل من نيللي كريم وهند صبري وإياد نصار، كما سيظهر بعض من أبطال الجزء الأول ضيوف شرف، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، الذي سبق وتعاون معهما خلال الجزء الأول من الفيلم. الرعب والإثارة التي جاءت في الجزء الأول لن تختلف كثيرًا عن الثاني، والفارق هو التغيير الجذري
اقرأ المزيد
شيرين_-رضا

شيرين رضا تستعيد ذكريات الماضي بهذه الصورة

استعادت الفنانة شيرين رضا ذكريات الماضي بصورة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت في الصورة وهي في سن صغيرة، بشعر أصفر طويل، لكن ملامحها لم تتغير كثيرًا عن الآن. وعلقت شيرين رضا على الصورة باللغة الإنجليزية، حيث كتبت: "فتاة مراهقة"، وقد تفاعل متابعوها معها بشكل كبير، فقالت إحداهم: "طول عمرك جميلة"، وعلقت أخرى: "إيه القمر ده، ربنا يحميكِ". كما تذكر البعض أيضًا فترة نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، والتي شهدت انطلاقة الفنانة في الساحة الفنية.
أحمد-عـز (1)

أحمد عز: انتظروا مفاجآت غير متوقعة في «ولاد رزق 2»

كشف أحمد عز عن قصة فيلمه الجديد "يونس"، مشيرًا إلى تغيير اسمه لـ"العارف عودة يونس"، وعقب: "الفيلم يدور حول شخص خبير في التكنولوجيا، تستعين به إحدى الجهات الأمنية في مهمة محددة وشديدة الخطورة"، لافتًا إلى أن الفيلم من إخراج أحمد علاء، ويشهد مشاركة العديد من النجوم وعلى رأسهم محمود حميدة، إضافة إلى أحمد فهمي وركين سعد. وتحدث عز، في تصريحات لجريدة النهار الكويتية، عن فيلم الممر، مؤكدًا أن السينما المصرية كانت تفتقد هذه النوعية من الأفلام، مؤكدًا أن الأمر لا يعود إلى تقصير من جيله من الفنانين، ولكن لأن أفلام الحروب تحتاج إلى ميزانية ضخمة.
ريهام-سعيد

منة فضالي تدافع عن ريهام سعيد: ارحموها حرام عليكم

كتبت الفنانة منة فضالي، تدوينة طويلة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"؛ للدفاع عن الإعلامية ريهام سعيد، بعد الحملة التي تتعرض لها، خاصة في ظل حالتها الصحية الحرجة. منة أشارت إلى أنها لم تحب أن تكتب بشأن مرض ريهام لأن الحديث حوله كثير ومتناقض، معقبة: "اللي حقولو دلوقتي يخص ريهام، هي من ‏أطيب خلق الله وجدعة وطول عمرها من قبل ما أعرفها عارفة إنها بـ100 راجل، إذًا ربنا ابتلاكي يبقي بيحبك وبيحبك أوي، وبكره ‏ترجعي أحسن وأحسن من الأول".‎
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org