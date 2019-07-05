كريم عبدالعزيز ينشر صورة ابنته| والجمهور:كبرت يا نجم

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

كريم عبد العزيز

شارك الفنان كريم عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة له مع ابنته "ملك"، وهما يقضيان فترة الإجازة في أحد المتنزهات، وقد انهالت التعليقات من محبيه على الصورة، ومنهم من تذكر أدواره التي اشتهر بها خلال السنوات الماضية، وداعبه أحدهم: "كبرت يا نجم.. ملك كشفت سنك". وينتظر الفنان عرض فيلمه السينمائي الجديد "الفيل الأزرق 2"، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، حيث سبق أن روج له من خلال نشر البرومو الرسمي للعمل إضافة إلى مشاركته للبوستر الخاص به.

فيلم "الفيل الأزرق 2" من بطولة أيضًا كل من نيللي كريم وهند صبري وإياد نصار، كما سيظهر بعض من أبطال الجزء الأول ضيوف شرف، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، الذي سبق وتعاون معهما خلال الجزء الأول من الفيلم. الرعب والإثارة التي جاءت في الجزء الأول لن تختلف كثيرًا عن الثاني، والفارق هو التغيير الجذري