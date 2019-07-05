فسخت الخطوبة.. نجار يحرق شقة خطيبته بشبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

القبض على متهم - صورة أرشيفية

أشعل نجار النار في شقة عاملة نظافة بشبرا الخيمة، اليوم الجمعة، إثر خلاف بينهما؛ بسبب فسخ خطوبة ابنتها منه، وفي أثناء سرقته الشقة ألقى سيجارة فأشعلت النار في محتوياتها. البداية بتلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من سيدة تدعى "خديجة.ص"، 40 عاما، عاملة نظافة مقيمة بأرض أم بيومي، دائرة القسم، بنشوب حريق بالشقة سكنها وسرقة شاشتي تليفزيون حال وجودها طرف والدتها بناحية شارع عبد المنعم رياض، دائرة القسم.

بانتقال قوة المباحث بإشراف المقدم أحمد عصر رئيس المباحث، تبين وجود كسر بباب الشقة واحتراق الأثاث الخاص بغرفتي النوم والمعيشة، كما تبين إخماد الحريق بمعرفة الأهالي. بفحص ومراجعة الكاميرات الكائنة بالمنطقة محل الواقعة، تبين ظهور "أحمد ا"، 22 عاما، نجار، مقيم بجوار العقار سكن المبلغة، وبحوزته شاشتا تليفزيون. وبسؤال