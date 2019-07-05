إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث تصادم

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

حادث سير - صورة أرشيفية

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي، بالقرب من مستشفى الكبد بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفيَي بلطيم المركزى وبرج البرلس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. كانت البداية بتلقي اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز بلطيم بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعى بالقرب من مستشفى الكبد ببلطيم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "وسام تاج العشري، 29 عاما، كسر في الساقين ونزيف بالأنف، ومحمد عز الدين العشري، 20 عاما، جرح قطعي بالرأس 10 سم، وعايدة عبد المقصود عبد النبي، 14 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج في المخ". بالإضافة إلى إصابة "جهاد عبد المقصود عبد النبي، 6 أعوام، نزيف بالمخ، وإحسان أبو زيد عياد،