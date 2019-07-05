شيرين رضا تستعيد ذكريات الماضي بهذه الصورة

تحرير:التحرير ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

شيرين رضا

استعادت الفنانة شيرين رضا ذكريات الماضي بصورة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت في الصورة وهي في سن صغيرة، بشعر أصفر طويل، لكن ملامحها لم تتغير كثيرًا عن الآن. وعلقت شيرين رضا على الصورة باللغة الإنجليزية، حيث كتبت: "فتاة مراهقة"، وقد تفاعل متابعوها معها بشكل كبير، فقالت إحداهم: "طول عمرك جميلة"، وعلقت أخرى: "إيه القمر ده، ربنا يحميكِ". كما تذكر البعض أيضًا فترة نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، والتي شهدت انطلاقة الفنانة في الساحة الفنية.

وخلال تلك الفترة، ارتبط اسمها بالنجم عمرو دياب، وشاركته في عدد من الأعمال، قبل أن يتزوجا لمدة ثلاث سنوات، ثم وقع الانفصال. وفي سياق آخر، غابت شيرين رضا هذا العام عن الدراما الرمضانية، إذ لم تشارك في أي مسلسل، بينما تنتظر عرض فيلمها السينمائي "رأس السنة"، الذي كان من المفترض أن يعرض في دور السينما مطلع