الدفاع الجوي صداع في رأس الناتو بسبب صواريخ روسيا

يدرس حلف شمال الأطلسي «الناتو» خيارات جديدة لتطوير أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية، وذلك استعدادًا لانتهاء معاهدة الصواريخ متوسطة المدى في المستقبل القريب

تحرير:محمود نبيل ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

لا تزال العلاقات الروسية الأوروبية تحدد بشكل رئيسي الخطط المستقبلية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يضع التعامل عسكريا مع القدرات الخارقة لموسكو على رأس أولويات خطط التطوير التي يضعها للمستقبل القريب. ويرى الناتو أن مواجهة التحديات العسكرية، وبالأخص تلك التي تتعلق بالقدرات الروسية، يجب أن تكون أساس الاستعدادات العسكرية والتقنية للبلدان الأعضاء، وبالأخص داخل الاتحاد الأوروبي، على خلفية الأزمات السياسية المختلفة بين موسكو وبروكسل في عدد من الملفات.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن المسؤولين العسكريين بحلف الناتو يدرسون في الوقت الحالي ما إذا كانوا سيقومون بتحديث دفاعاتهم لجعلها قادرة على إسقاط الصواريخ النووية متوسطة المدى التي تم نشرها حديثا من قبَل روسيا بعد انتهاء معاهدة الأسلحة التاريخية الشهر المقبل. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريا

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن المسؤولين العسكريين بحلف الناتو يدرسون في الوقت الحالي ما إذا كانوا سيقومون بتحديث دفاعاتهم لجعلها قادرة على إسقاط الصواريخ النووية متوسطة المدى التي تم نشرها حديثا من قبَل روسيا بعد انتهاء معاهدة الأسلحة التاريخية الشهر المقبل.

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ووفقا لما ذكره ثلاثة مسؤولين أوروبيين للصحيفة الأمريكية، فإن أي تغيير في المهمة المعلنة لنظام الدفاع الصاروخي الحالي لحلف الناتو، الذي يستهدف التهديدات من خارج المنطقة مثل إيران، من شأنه أن يقسم الدول الأعضاء في الحلف ويُغضب روسيا التي طالما قالت إنها تنظر إلى موقع الدفاع الصاروخي للناتو في رومانيا وآخر تحت التشييد في بولندا، على أنه تهديد لترسانتها النووية ومصدر لعدم الاستقرار في أوروبا.

وقال جيم تاونسيند، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" والخبير في التحالف العسكري: "ستكون نقطة اللا عودة مع الروس، سيكون هناك تصعيد حقيقي".

يأتي ذلك بعد أن أيد حلف الناتو إعلان الولايات المتحدة في فبراير، عزمها الانسحاب من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى التي استمرت 31 عامًا، مشيرة إلى انتهاكات موسكو لسنوات طويلة منذ توقيع المعاهدة في السنوات الأخيرة من الحرب الباردة.

ومن المقرر أن تنتهي المعاهدة التي تحظر الصواريخ التي يتراوح مداها بين 310 و3420 ميلا من أوروبا، في الثاني من أغسطس المقبل، وذلك ما لم تتفق موسكو وواشنطن على إحيائها في الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن جانبهم، سيقوم سفراء الناتو بمحاولة أخيرة لدفع روسيا لسحب صواريخ كروز الجديدة وإحياء المعاهدة اليوم الجمعة في بروكسل، ساعين لطمأنة موسكو بشأن الدفاع الصاروخي الباليستي.

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وقال المسؤولون إن المناقشات حول تدابير الدفاع الصاروخي الجديدة في مراحلها الأولى، كما نفت كبيرة المتحدثين باسم الناتو، أوانا لونجيسكو، إجراء أي دراسات عن جدوى تطوير الدفاعات الصاروخية الباليستية، مشددة على موقف التحالف الواضح، والذي أكد أن نظام الدفاع الصاروخي الباليستي الحالي "ليس مصممًا ولا موجهًا ضد روسيا".

وعلى الرغم من محاولات الطمأنة، فإن الحلف العسكري يدرس بالفعل الدفاعات الجوية والصاروخية الجديدة، وهو ما أعلنه الأمين العام ينس ستولتنبرج، الأسبوع الماضي، دون الكشف عن تفاصيل.

وقال مسؤول كبير في التحالف إنه بالنظر إلى التهديد المتزايد لصواريخ كروز الروسية، فمن المتوقع أن يأمر أعضاء الناتو الحلف بدراسة خيارات الدفاع، إما بعد اجتماع وزراء الدفاع في أكتوبر، وإما خلال قمة القادة في ديسمبر.

البدء في تنفيذ مثل تلك الإجراءات سيتطلب من جميع الحلفاء الـ29 الموافقة عليه، لكن بعض المسؤولين يعتقدون أنه حال انتهاء المعاهدة، فإن الحلفاء سيكونون، على الأقل، على استعداد لدراسة الخيارات، كما قال مسؤول كبير في الناتو إنه إذا لم يتمكن الحلف في النهاية من الاتفاق على تغيير مهمة مواقع الدفاع الصاروخي الباليستي، فقد يكونون منفتحين على مناقشة حل وسط قد يستعرض أنظمة جديدة للدفاع ضد صواريخ كروز الروسية.