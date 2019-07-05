دون شروط.. توفير وحدات سكنية لأطباء المناطق النائية

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع للحكومة، اليوم الجمعة، عن موافقته مبدئيا على توفير وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للأطباء في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، مع إعفائهم من شروط الحصول على هذه الوحدات، بهدف توطينهم في هذه المناطق، وتقديم الخدمة الطبية لأهاليها، مطالبا بتقديم تصور محدد بالمحفزات المطلوبة لعرضها على مجلس الوزراء، وسرعة البدء بالتطبيق. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، أن الاجتماع شهد استعراض موقف تشغيل 49 مستشفى نموذجيا.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لتشغيل هذه المستشفيات، التي ستقدم خدمات متميزة للمرضي لحين تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وفي الوقت نفسه تحفيز الأطباء للعمل بها. كما وافق رئيس الوزراء، بصورة مبدئية، على بعض المقترحات التي طرحها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار،