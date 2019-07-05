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دون شروط.. توفير وحدات سكنية لأطباء المناطق النائية

تحرير:أ.ش.أ ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع للحكومة، اليوم الجمعة، عن موافقته مبدئيا على توفير وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للأطباء في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، مع إعفائهم من شروط الحصول على هذه الوحدات، بهدف توطينهم في هذه المناطق، وتقديم الخدمة الطبية لأهاليها، مطالبا بتقديم تصور محدد بالمحفزات المطلوبة لعرضها على مجلس الوزراء، وسرعة البدء بالتطبيق. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، أن الاجتماع شهد استعراض موقف تشغيل 49 مستشفى نموذجيا.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لتشغيل هذه المستشفيات، التي ستقدم خدمات متميزة للمرضي لحين تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وفي الوقت نفسه تحفيز الأطباء للعمل بها. كما وافق رئيس الوزراء، بصورة مبدئية، على بعض المقترحات التي طرحها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار،
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متى يبدأ تطبيق زيادة أسعار الغاز الطبيعي؟

أعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الأسطوانة بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما شملت الزيادات أيضا ارتفاع أسعار الشريحة الأولى من الغاز الطبيعي للمنازل التي تبدأ من صفر حتى 30 مترا مكعبا إلى 235 قرشا، والشريحة الثانية (من 30 حتى 60 مترا مكعبا) إلى 310 قروش، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترا مكعبا) إلى 360 قرشا.
مظاهرات-السودان (2)

سفير مصر بالخرطوم: ندعم جهود تحقيق الأمن في السودان

التقى حسام عيسى سفير مصر في الخرطوم، وفدا من تجمع شباب الثورة الميداني في السودان، إذ استعرض الجهود التي تقوم بها مصر للتواصل مع كافة التيارات والأحزاب السياسية السودانية، من أجل الاستماع إلى وجهات نظرهم فيما يتعلق بترتيبات المرحلة الانتقالية. وأكد خلال اللقاء دعم مصر لكل جهد يهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن فى السودان بما يصب فى مصلحة الشعب السودانى الشقيق، مشيرا إلى التحركات المصرية على مستوى رئاسة الاتحاد الإفريقى وغيرها من المحافل الدولية والشركاء الإقليميين لتوفير الدعم للسودانيين، بما يحقق تطلعات ثورتهم في تحقيق الأمن فى البلاد.
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حر ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
ثورة الجزائر

في مثل هذا اليوم..استقلت الجزائر عن الاحتلال الفرنسي

في مثل هذا اليوم 5 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1830: الداي حسين داي الجزائر يسلم مدينة الجزائر وبداية الغزو الفرنسي للمدن الساحلية الأخرى. وفي عام 1962 - استقلال الجزائر عن فرنسا بعد احتلال دام 132 سنة. وفي عام 1687: الجمعية الملكية البريطانية للعلوم تنشر نظرية الجاذبية الأرضية التي توصل إليها عالم الفيزياء الإنجليزي إسحاق نيوتن. وفي عام 1884: ألمانيا تحتل الكاميرون.
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مصطفى-مدبولى

بإجمالي 1021.. الحكومة تقنن أوضاع 127 كنيسة جديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، وشؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، وممثلي عدد من الجهات المعنية. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 7-4-2019 في ما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناءً عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، اليوم، على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعا.
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الحريري يتقدم بـ«بيان عاجل» بشأن حجب موقع «التحرير»

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل 25 - 30 تحت قبة البرلمان، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار حجب عدد من المواقع دون سند قانوني، والتى كان آخرها موقع جريدة التحرير الذي حجب في 9 مايو الماضي، وهو ما جعل المؤسسة تصدر قرارًا، مع تفاقم الأزمة يفيد عزمها الإقدام على خطوة غلق موقعها وجريدتها عقب شهرين من الآن في حال استمرار حجب الموقع خاصة دون معرفتها الأسباب والجهات التي وراء هذا.
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لمنع الحوادث.. «طريق الموت» بالسويس أمام البرلمان

خلال الأيام الماضية ارتفع عدد الحوادث التى تقع على طريق السويس الصحراوى؛ الأمر الذى دفع النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إلى التقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه لمجلس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن الحوادث المتكررة على طريق السويس، لافتة إلى أن طريق السويس أصبح طريقا للموت، ويحصد آلاف الأرواح من المواطنين، بشكل سنوي. وأضافت أن الإهمال الشديد والتدهور الكبير فى حالة الطرق جعل منه منطقة لتكرار حوادث المرور بشكل شبه يومي؛ مما جعل الأهالي يطلقون عليه «طريق الموت».
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4 إجراءات لرفع مصر من القائمة السوداء للعمل الدولية

أثار إعلان منظمة العمل الدولية عن عودة مصر بشكل رسمي إلى قائمة ملاحظاتها القصيرة المعروفة إعلاميًا بـ«القائمة السوداء» حالة من الجدل، خاصة بعد تنفيذ ملاحظات لجنة المعايير التابعة للمنظمة، بضرورة توفير مزيد من الحريات للعمل النقابي في مصر، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وأتبعه موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع القانون.
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