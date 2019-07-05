المطربة أمينة تدعو لريهام سعيد من الحرم المكي(فيديو)

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

المطربة أمينة

وجدت المطربة أمينة في المملكة العربية السعودية حاليًا، حيث أحيت هناك حفلًا ناجحًا، وقد استغلت وجودها هناك لأداء العمرة. ومن الحرم المكي، صورت المطربة مقطع فيديو لها، حيث شاركته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الجمعة، ومن خلاله وجهت رسالة إلى الإعلامية ريهام سعيد، التي تعاني من مرض خطير، حيث دعت لها بتمام الشفاء. وقالت أمينة: "بصورلكم من الصفا والمروة، خلصت عمرتي الحمد لله، وكان في نيتي إني أدعو لأختي ريهام سعيد".

وتابعت: "أنا دعيتلك يا ريهام من كل قلبي، ربنا يعافيكي ويشفيكي ويرجعك لبيتك وولادك بألف مليون سلامة.. ربنا جعلك سبب لناس كتير قبل كده، وفرحتي ناس كتير، ربنا يجبر بخاطرك زي ما جبرتي بخاطرنا". وأثنى جمهور المطربة على تذكرها ريهام بالدعاء في هذا المكان المقدس، متمنين للأخيرة الشفاء. (اقرأ أيضًا.. منة فضالي