رياضة

كوكو مدربا لديربي كاونتي خلفا للامبارد

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
فيليب كوكو
فيليب كوكو
أعلن نادي ديربي كاونتي تعيين المدرب الهولندي فيليب كوكو بعقد يمتد لأربع سنوات، ليخلف بالتالي الإنجليزي فرانك لامبارد، الذي تولى أمس تدريب نادي تشيلسي، وقال كوكو لموقع الفريق الرسمي: "أشعر بالسعادة والفخر للتأكيد على أن ديربي كاونتي سيصبح فريقي المقبل، لا أستطيع الانتظار حتى مقابلة الفريق والجماهير وبداية المغامرة الجديدة معًا"، ولحق المدرب البالغ من العمر 48 عامًا بالفريق في فلوريدا لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد، وسيعاونه في ملعب برايد بارك كل من كريس فان دير فيردين، إضافة إلى تاون شيبرز، مع بقاء مدرب حراس المرمى شاي جيفين.
ويعد كوكو المدرب السابع الذي يتولى المهمة الفنية لفريق ديربي كاونتي في آخر 4 أعوام، وقبلها توج بثلاثة ألقاب في الدوري الهولندي رفقة أيندهوفين بين عامي 2015 و2018. وتولى كوكو مباشرة قبل ديربي، تدريب فريق فناربخشة التركي، واستمر مع الفريق 4 أشهر فقط قبل أن تتم إقالته في شهر أكتوبر الماضي، بعدما عانى
اقرأ المزيد
مصر-وزيمبابوي (5)

أجيري يعترف: منتخب مصر عانى بدنيًا أمام هذا المنافس

أكد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أنه لا توجد لدى لاعبيه أي مشكلة بدنية، موضحًا أن في مباراة أوغندا كان اللاعبون يبذلون مجهود غير عادي حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي تفوق فيها المنتخب المصري وفاز بهدفين مقابل لاشئ. وتابع اجيري في المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب أفريقيا صباح اليوم الجمعة:"نعم في المباراة الأولى كانت هناك مشكلة بدنية، ولكن في المباراة الأخيرة عندي حالة رضا عن الحالة البدنية التي ظهر عليها كل اللاعبين، وأعتقد ان الأمور تسير إلى الأفضل في المرحلة المقبلة أيضًا".
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

أجيري عن مواجهة جنوب أفريقيا: لن تكون سهلة

كشف خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أن مواجهة منتخب جنوب أفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء غداً السبت لن تكون سهلة، لأن جنوب أفريقيا تمتلك منتخب منظم ولديه خط دفاع قوي، وقدم عروضاً جيدة خلال مباريات دور المجموعات. وأوضح المدير الفني للمنتخب الوطني أن لاعبيه جاهزين لخوض مواجهة منتخب الأولاد ولا يوجد أي غيابات في صفوف الفريق باستثناء الثنائي محمود عبدالرحيم " جنش" الذي اجرى جراحة في وتر أكيليس بعد إصابته في التدريبات قبل لقاء منتخب أوغندا وأحمد حسن "كوكا" الذي تعرض للإصابة في لقاء المنتخب الأوغندي.
رينارد‎

المغرب Vs بنين.. رينارد لا يخسر أمام دوسويي

أجيال عديدة تعاقبت على الكرة المغربية شهدت بزوغ نجم الكثير من اللاعبين، إلا أن تلك الأجيال فشلت في تحقيق حلم الجماهير المغربية في كأس الأمم الإفريقية، تلك البطولة التي توج أسود الأطلس بلقبها مرة واحدة في عام 1976، ومرت الكرة المغربية بالكثير من خيبات الأمل في الكان، فمنذ احتلال المركز الرابع في نسخة 1988، شاركت المغرب في البطولة الإفريقية 10 مرات، نجحت خلالها في الوصول مرة واحدة إلى النهائي، ومرتين إلى ربع النهائي، وودعت من دور المجموعات 7 مرات، وتأمل المغرب في تحسين تلك الصورة في نسخة الكان الحالية، عندما تواجه بنين اليوم في دور الـ16.
اقرأ المزيد من الأخبار
فرانك لامبارد (7)

ماذا قال فرانك لامبارد عقب توليه قيادة تشيلسي؟

"أنا سعيد جدًا بشكل لا يوصف بعودتي إلى تشيلسي كمدرب للفريق الأول، الجميع يعلم حبي لهذا النادي والتاريخ الذي حققناه سويا، لكن تركيزي الآن على الوظيفة والتحضير للموسم القادم، أنا هنا للعمل بجد وتحقيق النجاح من أجل هذا النادي ولا أستطيع الانتظار للبدء.. أعتقد أنني سوف أنظر للأكاديمية طوال الوقت، هذا مهم جدا، لقد كنت لاعبا شابا يوما منذ سنوات طويلة وأنت بحاجة لتشعر أن بإمكانك أن تكون عنصرا مهما بالفريق الأول، الشعور أن بإمكانك العبور من طريق الأكاديمية إلى طريق الفريق الأول".. بتلك الكلمات تحدث فرانك لامبارد، عقب تعيينه مديرًا فنيًا لنادي تشيلسي.
فرانك لامبارد (3)

أول تعليق من تشيلسي بعد تولي لامبارد قيادة البلوز

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميا تعاقده مع نجمه السابق فرانك لامبارد، اليوم الخميس، لتولي الإدارة الفنية للبلوز خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري. وجاء إعلان تشيلسي التعاقد مع مدرب ديربي كاونتي السابق، عبر الموقع الرسمي للنادي، بعد الاتفاق بين الطرفين في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عقب 6 ساعات من المحادثات في ستامفورد بريدج، وذلك بعدما منح ديربي كاونتي الإذن للبلوز بالتفاوض مع لامبارد، الأسبوع الماضي، علمًا بأن لامبارد ظل داخل ملعب ستامفورد بريدج حتى الساعة 1:32 من صباح اليوم الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة على عقده مع تشيلسي.
فرانك لامبارد (1)

13 موسما = 13 بطولة.. هل يكررها لامبارد مدربًا؟

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميا، عن تعاقده مع نجمه السابق فرانك لامبارد، اليوم الخميس، لتولي الإدارة الفنية للبلوز خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري. وجاء إعلان تشيلسي التعاقد مع مدرب ديربي كاونتي السابق، عبر الموقع الرسمي للنادي، بعد الاتفاق بين الطرفين في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عقب 6 ساعات من المحادثات في ستامفورد بريدج، وذلك بعدما منح ديربي كاونتي الإذن للبلوز بالتفاوض مع لامبارد، الأسبوع الماضي، علمًا بأن لامبارد ظل داخل ملعب ستامفورد بريدج حتى الساعة 1:32 من صباح اليوم الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة على عقده مع تشيلسي.
فرانك لامبارد (6)

هل سيكون لامبارد الرجل المناسب لقيادة تشيلسي؟

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميًا تعاقده مع نجمه السابق، فرانك لامبارد، اليوم الخميس، لتولي الإدارة الفنية للبلوز خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري، وجاء إعلان تشيلسي التعاقد مع مدرب ديربي كاونتي السابق، عبر الموقع الرسمي للنادي، بعد الاتفاق بين الطرفين في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، عقب 6 ساعات من المحادثات في ستامفورد بريدج، وذلك بعدما منح ديربي كاونتي الإذن للبلوز بالتفاوض مع لامبارد، الأسبوع الماضي، علمًا بأن لامبارد ظل داخل ملعب ستامفورد بريدج حتى الساعة 1:32 من صباح اليوم الخميس، لوضع اللمسات الأخيرة على عقده مع تشيلسي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org