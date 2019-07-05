كوكو مدربا لديربي كاونتي خلفا للامبارد

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

فيليب كوكو

أعلن نادي ديربي كاونتي تعيين المدرب الهولندي فيليب كوكو بعقد يمتد لأربع سنوات، ليخلف بالتالي الإنجليزي فرانك لامبارد، الذي تولى أمس تدريب نادي تشيلسي، وقال كوكو لموقع الفريق الرسمي: "أشعر بالسعادة والفخر للتأكيد على أن ديربي كاونتي سيصبح فريقي المقبل، لا أستطيع الانتظار حتى مقابلة الفريق والجماهير وبداية المغامرة الجديدة معًا"، ولحق المدرب البالغ من العمر 48 عامًا بالفريق في فلوريدا لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد، وسيعاونه في ملعب برايد بارك كل من كريس فان دير فيردين، إضافة إلى تاون شيبرز، مع بقاء مدرب حراس المرمى شاي جيفين.

ويعد كوكو المدرب السابع الذي يتولى المهمة الفنية لفريق ديربي كاونتي في آخر 4 أعوام، وقبلها توج بثلاثة ألقاب في الدوري الهولندي رفقة أيندهوفين بين عامي 2015 و2018. وتولى كوكو مباشرة قبل ديربي، تدريب فريق فناربخشة التركي، واستمر مع الفريق 4 أشهر فقط قبل أن تتم إقالته في شهر أكتوبر الماضي، بعدما عانى

ويعد كوكو المدرب السابع الذي يتولى المهمة الفنية لفريق ديربي كاونتي في آخر 4 أعوام، وقبلها توج بثلاثة ألقاب في الدوري الهولندي رفقة أيندهوفين بين عامي 2015 و2018.



وتولى كوكو مباشرة قبل ديربي، تدريب فريق فناربخشة التركي، واستمر مع الفريق 4 أشهر فقط قبل أن تتم إقالته في شهر أكتوبر الماضي، بعدما عانى الفريق من أضعف بداية للموسم، بالفوز في 3 مباريات فقط من أصل 15 مواجهة خاضها.



وبدوره قال الرئيس التنفيذي لديربي كاونتي: "نشعر بالسعادة للترحيب بكوكو مدربًا جديدًا للفريق، نرغب في مواصلة تطوير فلسفتنا، ومن أول لقاء بيننا، اتضح أننا نتمتع برؤية واحدة، نرغب في بناء أسلوب لعب خاص بنا، وزيادة قيم النادي والاعتماد بشكل أكبر على أكاديمية الشباب".