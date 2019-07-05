القبض على 23 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

حملة أمنية

جهود مضنية بذلها رجال الشرطة طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.

أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 23 متهمًا في قضايا اتجار في المخدرات، وعُثر بحوزتهم على 640 جراما من مخدر الحشيش، و680 قرصا مخدرا، و147 جرام هيروين و100 جرام من مخدر البانجو. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على متهمين في قضايا دفاع