مباحث التموين تضبط 17 منشأة بدون ترخيص في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

مباحث التموين

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت ما بين 20 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 19 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.

وقاد العميد مصطفى البكري، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات، وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت الحملة المرور على مخابز عدة ثبت وجود مخالفات عدة فيها، أبرزها تحرير 5 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات. وعمد مدير مباحث التموين إلى توجيه معاونيه