جريمة

مباحث التموين تضبط 17 منشأة بدون ترخيص في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
مباحث التموين
مباحث التموين
واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 70 قضية تموينية تنوعت ما بين 20 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 19 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
وقاد العميد مصطفى البكري، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات، وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت الحملة المرور على مخابز عدة ثبت وجود مخالفات عدة فيها، أبرزها تحرير 5 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات. وعمد مدير مباحث التموين إلى توجيه معاونيه
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القبض على 23 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

جهود مضنية بذلها رجال الشرطة طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
تصادم

إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث تصادم

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعي، بالقرب من مستشفى الكبد بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفيَي بلطيم المركزى وبرج البرلس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. كانت البداية بتلقي اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز بلطيم بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بجرار زراعى بالقرب من مستشفى الكبد ببلطيم.
القبض-على-متهم

فسخت الخطوبة.. نجار يحرق شقة خطيبته بشبرا الخيمة

أشعل نجار النار في شقة عاملة نظافة بشبرا الخيمة، اليوم الجمعة، إثر خلاف بينهما؛ بسبب فسخ خطوبة ابنتها منه، وفي أثناء سرقته الشقة ألقى سيجارة فأشعلت النار في محتوياتها. البداية بتلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من سيدة تدعى "خديجة.ص"، 40 عاما، عاملة نظافة مقيمة بأرض أم بيومي، دائرة القسم، بنشوب حريق بالشقة سكنها وسرقة شاشتي تليفزيون حال وجودها طرف والدتها بناحية شارع عبد المنعم رياض، دائرة القسم.
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إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في انهيار سقف مطحن

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل بسحجات وكدمات وكسور وجروح في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، على أثر سقوط سقف مبنى ماكينة طحين آيل للسقوط على المواطنين في أثناء طحنهم الغلة والأرز الخاصين بهم داخل المبنى بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان، وانتشال المصابين ونقلهم إلى مستشفى الرحمانية العام لتلقي العلاج اللازم. البداية كانت بتلقي اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مركز شرطة الرحمانية بانهيار مبنى قديم آيل للسقوط بدائرة المركز.
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سلاح-ومخدرات

سقوط 20 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.
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مباحث التموين تكشف عن 5 منشآت بدون رخصة بالجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط 50 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 5 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 19 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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ضبط 54 مشتبها بهم و4 عناصر إجرامية خطرة في الهرم

نفذت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية مكبرة لضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين بالمنطقة الأثرية بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير السياح والمواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، وذلك حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة للتحقيق.
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مباحث التموين تلاحق مهربي الدقيق المدعم في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، حيث أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 76 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 10 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 12 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
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