جريمة

رادارات الجيزة تلتقط 60 مخالفة خلال 24 ساعة

تحرير:محمد الشاملي ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
رادار المرور
رادار المرور
تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3469 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1240 مخالفة انتظار خاطئ، و509 مخالفات متنوعة.
كما تم تحرير 1481 مخالفة نموذج 125، وشن 23 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 17 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وشنت القوات 20 حملة على سيارات السرفيس، وتم تحرير 60 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" وضبط 5 مخالفات زجاج فاميه. تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات
اقرأ المزيد
ع-التعاون-المصرى-الإيطالى (5)

تخريج دفعة ضمن تعاون الداخلية المصرية والإيطالية

نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء الماضي، حفل تخريج الدورة التدريبية الخامسة ببرنامج التعاون التدريبى الدولي المبرم بين وزارتى الداخلية المصرية والإيطالية، وعُقدت الدورة خلال الفترة من 9/6 – 4/7/2019 وتناولت موضوعات (مكافحة الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق الرسمية)، وتم الاحتفال بتخريج 46 متدربا يمثلون 16 دولة إفريقية من بينها مصر، وذلك بحضور مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة المصرية.
طرح-بنزين-95 فى محطات-الوقود (3)

كيف استعدت وزارة الداخلية لزيادة أسعار البنزين؟

خطة أمنية محكمة شرعت وزارة الداخلية في تنفيذها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، في أعقاب قرار مجلس الوزراء بإقرار زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وعززت قوات الشرطة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية انتشارها في الشوارع والميادين الرئيسية والدفع بتعزيزات إضافية بمواقف السيارات لمراقبة تعريفة الركوب والرقابة على قائدي سيارات الأجرة، والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين، إضافة إلى محطات الوقود، والتأكد من الالتزام بالأسعار المحددة.
مشاجرة - أرشيفية

القبض على 20 شخصا في مشاجرة بعد مقتل آخر ببني سويف

فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، كردونا أمنيا بمنشأة ناصر بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، بعد نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب لعب الأطفال؛ منعًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى بين الطرفين بعدما أسفرت عن مصرع شاب متأثرا بإصابته. وتلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، ما أسفر عن مصرع "عرفة. م"، 25 سنة، مقيم بمنشأة ناصر التابعة لدائرة المركز، ووجه بسرعة السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.
سيارة-مركونة-مهجورة (3)

حملة مرورية لرفع السيارات المتهالكة من شوارع القاهرة

سيارات متهالكة متروكة في الشوارع، ودراجات بخارية بدون ترخيص ولوحات معدنية واجهتها الإدارة العامة لمرور القاهرة بشن حملات مكبرة لرصد تلك المخالفات، ورفع السيارات المتهالكة والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، وأسفرت الحملة عن رفع 3 سيارات تم تسليمها لمالكيها و3 سيارات أخرى تم حجزها بالأقسام، كما ضبطت الحملة 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
اقرأ المزيد من الأخبار
الداخلية-تستعين-بعساكر-مرور-مؤهلات-عليا

مرور الجيزة تضبط 4 آلاف مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1660 مخالفة انتظار خاطئ، و510 مخالفات متنوعة.
.رادار-مرور

رادارات الجيزة تلتقط 80 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3009 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها 975 مخالفة انتظار خاطئ، و411 مخالفة متنوعة.
.رادار-مرور

رادارات الجيزة تلتقط 90 مخالفة خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3407 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها 1162 مخالفة انتظار خاطئ، و472 مخالفة متنوعة.
المرور‎ (1)

1200 مخالفة انتظار خاطئ تشل حركة المرور في الجيزة

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، جهودهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، وتم شن حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3259 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1200 مخالفة انتظار خاطئ، و491 مخالفة متنوعة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org