أجيري عن مواجهة جنوب أفريقيا: لن تكون سهلة

تحرير:أحمد بركات ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

أجيري

كشف خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أن مواجهة منتخب جنوب أفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء غداً السبت لن تكون سهلة، لأن جنوب أفريقيا تمتلك منتخب منظم ولديه خط دفاع قوي، وقدم عروضاً جيدة خلال مباريات دور المجموعات. وأوضح المدير الفني للمنتخب الوطني أن لاعبيه جاهزين لخوض مواجهة منتخب الأولاد ولا يوجد أي غيابات في صفوف الفريق باستثناء الثنائي محمود عبدالرحيم " جنش" الذي اجرى جراحة في وتر أكيليس بعد إصابته في التدريبات قبل لقاء منتخب أوغندا وأحمد حسن "كوكا" الذي تعرض للإصابة في لقاء المنتخب الأوغندي.

وشدد المدير الفني المكسيكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة على أن منتخب مصر سيفقد جهود الثنائي أيضا في حال التأهل إلى دور الثمانية من البطولة، موضحًا أن منتخب مصر لا يقف على أحد وسيظهر ذلك غداً في مباراة جنوب أفريقيا التي يرى أنها لن تكون سهلة على الإطلاق. وتابع أجيري قائلاً:"نعلم أن مواجهة جنوب

وشدد المدير الفني المكسيكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة على أن منتخب مصر سيفقد جهود الثنائي أيضا في حال التأهل إلى دور الثمانية من البطولة، موضحًا أن منتخب مصر لا يقف على أحد وسيظهر ذلك غداً في مباراة جنوب أفريقيا التي يرى أنها لن تكون سهلة على الإطلاق.

وتابع أجيري قائلاً:"نعلم أن مواجهة جنوب أفريقيا ليست سهلة كما يتوقع البعض، ولكن علينا العمل والاجتهاد، من أجل تحقيق الهدف المطلوب وهو الفوز والتأهل".

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره منتخب جنوب أفريقيا في التاسعة مساء غداً السبت باستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو وتأهل المنتخب المصري بعد تصدره المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد الفوز على زيمبابوي بهدف دون مقابل ، والتغلب على الكونغو 2-0 وبنفس النتيجة على أوغندا.









