رياضة

أجيري عن مواجهة جنوب أفريقيا: لن تكون سهلة

تحرير:أحمد بركات ٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
أجيري
أجيري
كشف خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أن مواجهة منتخب جنوب أفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء غداً السبت لن تكون سهلة، لأن جنوب أفريقيا تمتلك منتخب منظم ولديه خط دفاع قوي، وقدم عروضاً جيدة خلال مباريات دور المجموعات. وأوضح المدير الفني للمنتخب الوطني أن لاعبيه جاهزين لخوض مواجهة منتخب الأولاد ولا يوجد أي غيابات في صفوف الفريق باستثناء الثنائي محمود عبدالرحيم " جنش" الذي اجرى جراحة في وتر أكيليس بعد إصابته في التدريبات قبل لقاء منتخب أوغندا وأحمد حسن "كوكا" الذي تعرض للإصابة في لقاء المنتخب الأوغندي.
وشدد المدير الفني المكسيكي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة على أن منتخب مصر سيفقد جهود الثنائي أيضا في حال التأهل إلى دور الثمانية من البطولة، موضحًا أن منتخب مصر لا يقف على أحد وسيظهر ذلك غداً في مباراة جنوب أفريقيا التي يرى أنها لن تكون سهلة على الإطلاق. وتابع أجيري قائلاً:"نعلم أن مواجهة جنوب
اقرأ المزيد
مصر-وزيمبابوي (5)

أجيري يعترف: منتخب مصر عانى بدنيًا أمام هذا المنافس

أكد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أنه لا توجد لدى لاعبيه أي مشكلة بدنية، موضحًا أن في مباراة أوغندا كان اللاعبون يبذلون مجهود غير عادي حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي تفوق فيها المنتخب المصري وفاز بهدفين مقابل لاشئ. وتابع اجيري في المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب أفريقيا صباح اليوم الجمعة:"نعم في المباراة الأولى كانت هناك مشكلة بدنية، ولكن في المباراة الأخيرة عندي حالة رضا عن الحالة البدنية التي ظهر عليها كل اللاعبين، وأعتقد ان الأمور تسير إلى الأفضل في المرحلة المقبلة أيضًا".
فيليب-كوكو (2)

كوكو مدربا لديربي كاونتي خلفا للامبارد

أعلن نادي ديربي كاونتي تعيين المدرب الهولندي فيليب كوكو بعقد يمتد لأربع سنوات، ليخلف بالتالي الإنجليزي فرانك لامبارد، الذي تولى أمس تدريب نادي تشيلسي، وقال كوكو لموقع الفريق الرسمي: "أشعر بالسعادة والفخر للتأكيد على أن ديربي كاونتي سيصبح فريقي المقبل، لا أستطيع الانتظار حتى مقابلة الفريق والجماهير وبداية المغامرة الجديدة معًا"، ولحق المدرب البالغ من العمر 48 عامًا بالفريق في فلوريدا لبداية فترة الإعداد للموسم الجديد، وسيعاونه في ملعب برايد بارك كل من كريس فان دير فيردين، إضافة إلى تاون شيبرز، مع بقاء مدرب حراس المرمى شاي جيفين.
رينارد‎

المغرب Vs بنين.. رينارد لا يخسر أمام دوسويي

أجيال عديدة تعاقبت على الكرة المغربية شهدت بزوغ نجم الكثير من اللاعبين، إلا أن تلك الأجيال فشلت في تحقيق حلم الجماهير المغربية في كأس الأمم الإفريقية، تلك البطولة التي توج أسود الأطلس بلقبها مرة واحدة في عام 1976، ومرت الكرة المغربية بالكثير من خيبات الأمل في الكان، فمنذ احتلال المركز الرابع في نسخة 1988، شاركت المغرب في البطولة الإفريقية 10 مرات، نجحت خلالها في الوصول مرة واحدة إلى النهائي، ومرتين إلى ربع النهائي، وودعت من دور المجموعات 7 مرات، وتأمل المغرب في تحسين تلك الصورة في نسخة الكان الحالية، عندما تواجه بنين اليوم في دور الـ16.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصر-وزيمبابوي (5)

أجيري يعترف: منتخب مصر عانى بدنيًا أمام هذا المنافس

أكد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أنه لا توجد لدى لاعبيه أي مشكلة بدنية، موضحًا أن في مباراة أوغندا كان اللاعبون يبذلون مجهود غير عادي حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي تفوق فيها المنتخب المصري وفاز بهدفين مقابل لاشئ. وتابع اجيري في المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب أفريقيا صباح اليوم الجمعة:"نعم في المباراة الأولى كانت هناك مشكلة بدنية، ولكن في المباراة الأخيرة عندي حالة رضا عن الحالة البدنية التي ظهر عليها كل اللاعبين، وأعتقد ان الأمور تسير إلى الأفضل في المرحلة المقبلة أيضًا".
منتخب-مصر‎

تفاصيل تعيين «البرنس» مسؤولا غذائيًا للمنتخب

أثارت الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية حول تعيين الشيف ناصر البرنس مسؤول تغذية في معسكر المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، ردود فعل غاضبة بين الجماهير المصرية، وتناولها البعض بسخرية شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ما هو متعارف عن الوجبات التى يقدمها الشيف في مطعمه الشهير في منطقة إمبابة. ومن المؤكد أننا جميعا نعلم أن الوجبات التي يقدمها البرنس لا تتناسب مع النظام الغذائى الذي من المفترض أن يلتزم به اللاعبون، مازاد من المخاوف، خاصة أن أداء المنتخب متواضع رغم النتائج التي حققتها مصر والتأهل لدور الـ16.
مصر وأوغندا‎ (8)

بعد تخطي أوغندا.. رقم قياسي جديد للفراعنة

حقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا جديدًا فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم إفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الاولى، برصيد 9 نقاط حصدهم من الفوز في 3 مباريات أمام زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا، وسجل المنتخب 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات، وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل، ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه في دور المجموعات خلال الـ20 نسخة التي شارك فيها من قبل.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

أجيري يرفض التعليق على قرار عودة عمرو وردة

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على قوة منافسه الأوغندي، بعد المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، في ختام منافسات المجموعة الأولى، بكأس أمم إفريقيا. وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المنتخب الأوغندي قدم أداءً مميزًا، وفريقنا أكتسب بعضًا من الثقة التي افتقدناها في المباريات الماضية، وسنعمل على ذلك أكثر فيما هو قادم". وواصل: "هدف صلاح جاء عكس سير المباراة تماما، حيث كانت أوغندا المسيطرة، وفي الشوط الثاني كان من الطبيعي أن نتراجع أكثر، والآن لدينا 9 نقاط وسجلنا 5 أهداف، ونتطلع لمنافسنا المقبل".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org