مورينيو يترك الباب مفتوحا للعودة إلى الدوري الإيطالي

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص

جوزيه مورينيو

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو احتمالية عودته إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى، وذلك بعد أن سبق ودرب الإنتر بين عامي 2008 و2010، وتوج مع النيراتزوري بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، إلى جانب الفوز ببطولة الدوري الإيطالي مرتين، ليرحل بعدها لتدريب كل من ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، قبل أن تتم إقالته من تدريب الأخير في شهر ديسمبر الماضي، ولم يتولَّ تدريب أي فريق بعدها، إلا أنه رفض أن يغلق الباب أمام أي احتمالات تتعلق بمستقبله. وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس".

ووُجد مورينيو أمس في العاصمة البريطانية لندن، حيث كان يتابع مباراة النجم الإسباني رافائيل نادال، ونظيره الأسترالي نيك كيريوس في بطولة ويمبلدون، تلك المباراة التي حسمها نادال لصالحه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة. وعلى هامش المباراة، سئل مورينيو عن إمكانية عمله في مجال التنس، فأجاب: "في المستقبل؟

ووُجد مورينيو أمس في العاصمة البريطانية لندن، حيث كان يتابع مباراة النجم الإسباني رافائيل نادال، ونظيره الأسترالي نيك كيريوس في بطولة ويمبلدون، تلك المباراة التي حسمها نادال لصالحه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة.



وعلى هامش المباراة، سئل مورينيو عن إمكانية عمله في مجال التنس، فأجاب: "في المستقبل؟ دائمًا سأكون في مجال كرة القدم، ودائمًا سأكون في أعلى المستويات. إيطاليا؟ تبقى احتمالية واردة".



يذكر أن مورينيو يتابع مسيرة النجم الإسباني رافائيل نادال جيدًا في التنس، إذ سبق أن درب عمه ميجيل أنخيل نادال في صفوف برشلونة، عندما كان المدرب البرتغالي في بداية مسيرته التدريبية في صفوف العملاق الكتالوني رفقة المدرب الهولندي لويس فان جال.