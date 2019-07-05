رياضة

مورينيو يترك الباب مفتوحا للعودة إلى الدوري الإيطالي

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٠ ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو احتمالية عودته إلى الدوري الإيطالي مرة أخرى، وذلك بعد أن سبق ودرب الإنتر بين عامي 2008 و2010، وتوج مع النيراتزوري بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، إلى جانب الفوز ببطولة الدوري الإيطالي مرتين، ليرحل بعدها لتدريب كل من ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، قبل أن تتم إقالته من تدريب الأخير في شهر ديسمبر الماضي، ولم يتولَّ تدريب أي فريق بعدها، إلا أنه رفض أن يغلق الباب أمام أي احتمالات تتعلق بمستقبله. وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس".
ووُجد مورينيو أمس في العاصمة البريطانية لندن، حيث كان يتابع مباراة النجم الإسباني رافائيل نادال، ونظيره الأسترالي نيك كيريوس في بطولة ويمبلدون، تلك المباراة التي حسمها نادال لصالحه بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة. وعلى هامش المباراة، سئل مورينيو عن إمكانية عمله في مجال التنس، فأجاب: "في المستقبل؟
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برشلونة يخشى سيناريو 2008 بضم جريزمان ونيمار

يستعد برشلونة لتقديم واحد من أقوى خطوط الهجوم في العالم الموسم المقبل، وذلك من خلال محاولة ضم كل من أنطوان جريزمان ونيمار، كي يزاملا كلا من ليونيل ميسي ولويس سواريز، وإذا حدث ذلك فسيملك المدرب الإسباني إيرنيستو فالفيردي قوة هجومية غاشمة، ولكن سبق أن مر برشلونة بتجربة مماثلة من قبل من خلال امتلاك 4 نجوم في خط الهجوم، ولم تنجح تلك الإستراتيجية في تحقيق النتائج المطلوبة، ففي موسم 2007- 2008، وُجد رفقة المدرب الهولندي فرانك ريكارد كل من تييري هنري وصامويل إيتو ورونالدينيو، إضافة إلى ليونيل ميسي.
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المحمدي يكشف عن دوره في قيادة المنتخب الوطني

كشف أحمد المحمدي، قائد المنتخب الوطني ونجم أستون فيلا الإنجليزي، عن الضغوطات التي يتعرض لها لاعبو الفراعنة والجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى، قائلا: "الضغوطات أمر طبيعي في عالم كرة القدم، خاصة أن البطولة في مصر على أرضنا ووسط جماهيرنا، ونحن مطالبون دائمًا بتحقيق الفوز في كل مباراة". وأضاف المحمدي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي: "لا بد من توجيه الشكر للجماهير على الحضور الكبير في دور المجموعات لأنهم كانوا عاملا رئيسيا في تحقيق الانتصارات".
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أجيري: أعلم كل شيء عن جنوب إفريقيا وهجوم مصر مميز

يرى خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، أن مصر لديها أفضلية فنية أمام جنوب إفريقيا، خاصة أن المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا، تقام على أرض مصر ووسط جماهيرها التي تملأ استاد القاهرة، بخلاف أن الفريق يضم لاعبا مؤثرا مثل محمد صلاح الذي يعد من أفضل لاعبي العالم. وقال أجيري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب إفريقيا: "حتى أنا كمدير فني لديَّ ميزة بأنني كنت مديرًا فنيا لمنتخب المكسيك عندما واجهت منتخب الأولاد في افتتاح مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، وأعرف طريقة لعبهم جيدا من وقتها".
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مورينيو: أنا مريض بالفوز.. وهذا النادي لا يناسبني

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، إنه لن يدير أبدا ناديا لا يلعب للفوز، وذلك وسط تكهنات تربطه بوظيفة المدير الفني الشاغرة في نيوكاسل يونايتد، حيث غادر رافا بينيتيز نادي نيوكاسل، وذلك بعد فشل محادثاته مع المالك مايك آشلي بشأن عقده الجديد. واختير مورينيو من بين أوائل المرشحين لهذا الدور، وهو المرشح المفضل لدى بعض المراهنين، إذ إنه يظل خارج السوق منذ إقالته من قبل اليونايتد في ديسمبر، كما أن من بين المرشحين الآخرين لقيادة نيوكاسل، كلاوديو رانييري وديفيد مويس وميكيل أرتيتا وشون ديتش وكريس هويتون وأفرام جرانت.
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مورينيو يحسم مصيره من تدريب نيوكاسل

استبعد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إمكانية أن يحل مكان رافا بينيتز بعد رحيل الأخير من تدريب نيوكاسل، لعدم رغبته في خوض المباريات بهدف البقاء في الدوري، وقال مورينيو في هذا الشأن: "الأمر الوحيد الذي أعرفه، هو الأمر الذي لا أريده، أنا أملك رغبة دائمة للعب من أجل تحقيق الانتصار وفقط، وإذا لم أحقق الفوز، فبالتالي هناك مشكلة أعاني منها أنا واللاعبين والنادي في الأساس الذي نعمل بناء عليه، أنا أحتاج العمل في مشروع أشعر من خلاله برغبة الجميع للعب من أجل الانتصار وفقط".
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وكيل أعمال جاريث بيل يرفض خيار إعارته

أكد وكيل أعمال جاريث بيل أن النجم الويلزي لن يرحل عن صفوف ريال مدريد هذا الصيف على سبيل الإعارة، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، وخرج اللاعب البالغ من العمر 29 عاما من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يرى أنه لن يعتمد عليه الموسم المقبل، وتعاقد الريال هذا الصيف مع 5 لاعبين مقابل 250 مليون جنيه إسترليني، وذلك لإعادة بناء الفريق، ويرغب الريال في التخلص من أجر بيل، الذي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، إلا أن بيل لا يرغب في الرحيل لاستقراره في العاصمة مدريد.
بوجبا‎

مانشستر يبدأ محاولته الأخيرة لإقناع بوجبا بالبقاء

يستعد مانشستر يونايتد للتقدم بعرض جديد إلى بول بوجبا يحصل بموجبه على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، من أجل إقناعه بالبقاء وعدم الرحيل، حيث يحصل حاليًا على أجر أسبوعي يصل إلى 290 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعد أيام من تصريح النجم الفرنسي برغبته في الرحيل هذا الصيف بحثًا عن خوض تحد جديد، في ظل اهتمام كل من يوفنتوس وريال مدريد بضمه، ويتطلع اليونايتد للحفاظ على خدمات اللاعب الأغلى في تاريخ الفريق، إلا في حال تلقى عرضًا يفوق ما دفعه لضمه من اليوفي في صيف 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.
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