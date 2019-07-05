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متى يبدأ تطبيق زيادة أسعار الغاز الطبيعي؟

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص
عداد غاز طبيعي - صورة أرشيفية
عداد غاز طبيعي - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الأسطوانة بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما شملت الزيادات أيضا ارتفاع أسعار الشريحة الأولى من الغاز الطبيعي للمنازل التي تبدأ من صفر حتى 30 مترا مكعبا إلى 235 قرشا، والشريحة الثانية (من 30 حتى 60 مترا مكعبا) إلى 310 قروش، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترا مكعبا) إلى 360 قرشا.
وبحسب قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، رقم 1556 لسنة 2019، المنشور في عدد الجريدة الرسمية، فإنه يتم تطبيق زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل على الكميات المستهلكة اعتبارا من أول الشهر التالي لنشر القرار، أي في أغسطس المقبل.كما ارتفعت أسعار المازوت أيضا إلى 4 آلاف و500 جنيه للطن الواحد، مع ثبات سعر بيعه
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

دون شروط.. توفير وحدات سكنية لأطباء المناطق النائية

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع للحكومة، اليوم الجمعة، عن موافقته مبدئيا على توفير وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للأطباء في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، مع إعفائهم من شروط الحصول على هذه الوحدات، بهدف توطينهم في هذه المناطق، وتقديم الخدمة الطبية لأهاليها، مطالبا بتقديم تصور محدد بالمحفزات المطلوبة لعرضها على مجلس الوزراء، وسرعة البدء بالتطبيق. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، أن الاجتماع شهد استعراض موقف تشغيل 49 مستشفى نموذجيا.
مظاهرات-السودان (2)

سفير مصر بالخرطوم: ندعم جهود تحقيق الأمن في السودان

التقى حسام عيسى سفير مصر في الخرطوم، وفدا من تجمع شباب الثورة الميداني في السودان، إذ استعرض الجهود التي تقوم بها مصر للتواصل مع كافة التيارات والأحزاب السياسية السودانية، من أجل الاستماع إلى وجهات نظرهم فيما يتعلق بترتيبات المرحلة الانتقالية. وأكد خلال اللقاء دعم مصر لكل جهد يهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن فى السودان بما يصب فى مصلحة الشعب السودانى الشقيق، مشيرا إلى التحركات المصرية على مستوى رئاسة الاتحاد الإفريقى وغيرها من المحافل الدولية والشركاء الإقليميين لتوفير الدعم للسودانيين، بما يحقق تطلعات ثورتهم في تحقيق الأمن فى البلاد.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

حر ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
ثورة الجزائر

في مثل هذا اليوم..استقلت الجزائر عن الاحتلال الفرنسي

في مثل هذا اليوم 5 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1830: الداي حسين داي الجزائر يسلم مدينة الجزائر وبداية الغزو الفرنسي للمدن الساحلية الأخرى. وفي عام 1962 - استقلال الجزائر عن فرنسا بعد احتلال دام 132 سنة. وفي عام 1687: الجمعية الملكية البريطانية للعلوم تنشر نظرية الجاذبية الأرضية التي توصل إليها عالم الفيزياء الإنجليزي إسحاق نيوتن. وفي عام 1884: ألمانيا تحتل الكاميرون.
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بنزين

بالأرقام.. متوسط الزيادات في أسعار المواد البترولية

تعد الزيادة الحالية الرابعة والأخيرة في أسعار المنتجات البترولية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، منذ نوفمبر عام 2016، حين رفعت الحكومة أسعار الوقود، وأعلنت الحكومة الزيادة الأخيرة في أسعار المواد البترولية، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، إذ ارتفع سعر بنزين 80 والسولار والكيروسين من 5.50 جنيه إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 من 6.75 إلى 8 جنيهات.
ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

رسميا.. أسعار البنزين والسولار والغاز بعد الزيادة

أعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الأسطوانة بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما شملت الزيادات أيضا ارتفاع أسعار الشريحة الأولى من الغاز الطبيعي للمنازل التي تبدأ من صفر حتى 30 مترا مكعبا إلى 235 قرشا، والشريحة الثانية (من 30 حتى 60 مترا مكعبا) إلى 310 قروش، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترا مكعبا) إلى 360 قرشا.
بنزين

بعد الزيادة.. تطور أسعار الوقود في مصر منذ التعويم

بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة ومهمة، وشملت هذه الإجراءات تحرير سعر الصرف، وهو ما يعرف بتعويم الجنيه، إلى جانب رفع أسعار الوقود، وغيره من الإجراءات الاقتصادية الصعبة. وخلال هذا البرنامج تم رفع أسعار الوقود بواقع 4 مرات على مدار 3 سنوات، ويعد العام الجاري (2019) بمنزلة المحطة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة.
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لاجارد تتنحى عن منصب مدير صندوق النقد «مؤقتا»

تخلت كريستين لاجارد مؤقتا عن منصب مديرة لصندوق النقد الدولي، بعد أن تم ترشيحها لتتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي، بحسب "سي سي إن عربي". وقالت لاجارد عبر صفحتها على موقع تويتر: "تشرفت بترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، وعلى ضوء ذلك وبعد استشارة لجنة الأخلاق في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت أن أتخلى عن مسؤولياتي كمديرة لصندوق النقد الدولي خلال فترة ترشيحي". وكانت قد تولت لاجارد إدارة صندوق النقد الدولي عام 2011 خلفا لجون ليبسكاي، الذي كان مديرا بالإنابة للصندوق.
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