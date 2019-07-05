متى يبدأ تطبيق زيادة أسعار الغاز الطبيعي؟

٠٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

عداد غاز طبيعي - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي: البوتاجاز المنزلي الأسطوانة بـ65 جنيها، والتجاري بـ130 جنيها، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما شملت الزيادات أيضا ارتفاع أسعار الشريحة الأولى من الغاز الطبيعي للمنازل التي تبدأ من صفر حتى 30 مترا مكعبا إلى 235 قرشا، والشريحة الثانية (من 30 حتى 60 مترا مكعبا) إلى 310 قروش، والشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترا مكعبا) إلى 360 قرشا.

وبحسب قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، رقم 1556 لسنة 2019، المنشور في عدد الجريدة الرسمية، فإنه يتم تطبيق زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل على الكميات المستهلكة اعتبارا من أول الشهر التالي لنشر القرار، أي في أغسطس المقبل.كما ارتفعت أسعار المازوت أيضا إلى 4 آلاف و500 جنيه للطن الواحد، مع ثبات سعر بيعه